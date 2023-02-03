В Общественной палате представили IT-проекты для молодых специалистов

В Общественной палате обсудили перспективы создания технологических лидеров

Руководитель отдела реализации проектов в сфере информационных и цифровых технологий президентской платформы «Россия – страна возможностей» Марьям Карпова представила линейку IT-проектов платформы и рассказала о возможностях проведения технологических конкурсов и чемпионатов для молодых специалистов.

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Роль образовательных институтов в формировании поколений технологических лидеров РФ». Программа круглого стола была представлена двумя блоками: «Вовлечение новых поколений в технологическое развитие страны: федеральные проекты и программы» и «Корпоративные инициативы и возможности для подрастающего поколения технологических лидеров», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по развитию сообществ молодых специалистов, президент Ассоциации «МАКО» Ольга Голышенкова отметила, что в существующем контексте тема технологического лидерства является достаточно животрепещущей и по-особенному воспринимается ключевыми игроками разных отраслей экономики. По ее словам, очень важно говорить единовременно о мировоззренческих основах, цивилизационном коде и об амбициях и возможностях в технологическом лидерстве.

На круглом столе обсудили инициативы реализации научно-технического потенциала школьников и привлечения талантливой молодежи в сферу исследований, разработок технологического предпринимательства, развитие компетенций технологических лидеров в вузах, а также практики работы с молодыми учеными и специалистами с целью технологического суверенитета РФ.

Карпова представила гостям встречи возможности проектов в сфере информационных и цифровых технологий президентской платформы «Россия – страна возможностей» для молодых специалистов. В число таких проектов вошли: «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», Всероссийский конкурс «Начни игру» и «ТопБЛОГ».

Она подчеркнула, что каждый из проектов в сфере информационных и цифровых технологий президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это спектр эффективных механизмов реализации социальных лифтов. Проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» открывает возможности для датасейнтистов и IT-специалистов и позволяет зарекомендовать себя не только в профессиональном сообществе, но и в среде перспективных работодателей. Кроме этого, участие в хакатонах и чемпионатах по искусственному интеллекту позволяет на реальных кейсах предложить бизнесу и государству эффективные решения существующих задач с применением нейросетей, указала Карпова.

«Конкурс «Начни игру» является точкой быстрого входа в игровую индустрию как для тех, кто увлекается геймдевом, так и для тех, кто только начал свой путь. Молодые специалисты самых разных профессий создают и выпускают в релиз авторские игровые продукты, проходят стажировки и трудоустраиваются в игровые студии и технологические корпорации», – добавила она.

Проект «ТопБЛОГ», в свою очередь, по ее словам, создает условия для получения молодыми специалистами навыков позиционирования себя в сети, навыков коммуникации с целевой аудиторией и представления собственных продуктов, разработок и открытий широкой аудитории пользователей.

Руководитель направления по реализации проекта «Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей» Игорь Жуковский также рассказал, что важным элементом дискуссии стал вопрос о соотношении hard и soft skills у молодого специалиста для формирования и развития его как лидера – в том числе и в технологической сфере.

«Есть прекрасный исторический сюжет, о котором вспоминал руководитель корпорации «Росатом» на открытии Центра компетенций в МИФИ: советский атомный проект состоялся не только потому, что им руководили гениальные ученые, но и потому, что эти гениальные ученые были и великолепными управленцами, обладая высокими универсальными компетенциями. Продвигая в нашем проекте запрос на постоянное саморазвитие у студенческой молодежи, мы помогаем формировать как раз таких лидеров перемен с высокими уровнями универсальных компетенций», – сказал он.

В рамках обсуждения корпоративных инициатив и возможностей для молодых лидеров технологических отраслей эксперты рассмотрели возможности профильной подготовки потенциальных лидеров, начиная со школьного образования, перспективы интеграции и практики сотрудничества крупных корпораций со студентами вузов, а также конкурсы, гранты и другие меры поддержки талантливой молодежи для их последующей интеграции в технологические корпорации.

Организаторами круглого стола «Роль образовательных институтов в формировании поколений технологических лидеров РФ» выступили: Координационный совет Общественной палаты РФ по развитию сообществ молодых специалистов, Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», а также ПАО «ГМК «Норильский никель».