Сафронова доставили в ИК-7 в Красноярском крае 27 февраля 2023, 14:08 Текст: Алексей Дегтярёв

Журналиста и экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова привезли в колонию строгого режима № 7 в населенном пункте Арейское Красноярского края, сообщил его адвокат Дмитрий Катчев. Сафронова навестили его адвокаты в колонии, условия содержания – нормальные, жалоб у осужденного на них нет, сказал Катчев ТАСС. В 2022 году Сафронова признали виновным в госизмене, его осудили на 22 года лишения свободы. Президент Владимир Путин раскрывал подробности дела журналиста. В феврале 2023 года его уволили из Роскосмоса. Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России 26 февраля 2023, 14:31

Фото: Вадим Савицкий\Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». «Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. Шольц счел претензии Зеленского «смешными» Шольц потребовал признать вклад Германии в поддержку Украины и прекратить нападки на Берлин 27 февраля 2023, 03:28

Фото: Clemens Bilan/Pool/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения, заявил канцлер страны Олаф Шольц, комментируя претензии со стороны Украины. Телеведущая Мэйбрит Иллнер напомнила Шольцу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии для получения помощи от Берлина. Шольц назвал это «смешным» и сказал, что нет смысла подвергать сомнению вклад Германии в поддержку Украины, пишет Focus. Также он прокомментировал прогнозы, что Берлин собирается после прекращения Россией специальной военной операции на Украине вернуться к прежним отношениям с Москвой. Шольц заявил, что немецкая сторона «не обязана выслушивать чьи-либо обвинения» и «делает больше, чем многие другие страны». По его словам, необходимо «гарантировать, что Украина сможет защитить свою независимость», но он сделает все, чтобы конфликт «не перерос в войну между Россией и НАТО». Напомним, Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он. Новости СМИ2 На Западе ВСУ предупредили о жестком испытании от России 26 февраля 2023, 16:22

Фото: REUTERS/Stringer

Текст: Ольга Иванова

Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских вооруженных сил, считает американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли, об этом он написал в статье для 19Fortyfive. Он отметил, что оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад, сообщает РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов. В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории 26 февраля 2023, 16:22

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Текст: Валентина Григоренко

Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи. Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости». По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны. Новости СМИ2 В офисе Зеленского прокомментировали слова Маска о госперевороте на Украине Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на Украине никогда не было госпереворотов 26 февраля 2023, 15:44 Текст: Валентина Григоренко

На Украине никогда не было государственных переворотов, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска. Подоляк в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что свободные общества влияют на государства путем диалога или выборов. По его словам, порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. «Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», – добавил он, передает РИА «Новости». Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. В Берлине вандалы уничтожили цветы у подбитого российского танка 26 февраля 2023, 15:53

Фото: t.me/RusBotschaft

Текст: Ольга Иванова

В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ. Как сообщает РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли люди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру. Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы. Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими. Новости СМИ2 Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма 26 февраля 2023, 20:28 Текст: Ольга Иванова

Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости». Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов». Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма». Появились сообщения о переподчинении ПВО Сухопутных войск Близкие к Минобороны источники заявили о переподчинении ПВО Сухопутных войск Воздушно-космическим силам 27 февраля 2023, 03:57 Текст: Антон Антонов

Войсковую противовоздушную оборону вывели из подчинения Сухопутных войск, она будет подчиняться главному командованию ВКС, сообщили близкие к Минобороны России источники. Один из источников ТАСС заявил, что переподчинение – «уже свершившийся факт». Официального подтверждения этой информации не поступало. Прежде соединения и части ПВО были и у Сухопутных войск, и у ВКС. Войсковая ПВО прикрывала российские силы в зонах боевых действий, ПВО ВКС прикрывала важные объекты. Новости СМИ2 Испанские СМИ рассказали об «унизительном опыте» Запада из-за Украины El Pais: Западу следует отказаться от морализаторства и переоценить свое место в мире 27 февраля 2023, 08:59 Текст: Антон Никитин

Высокомерный и самодовольный Запад сделал неприятное открытие, увидев реакцию мира на украинский конфликт, пишет обозреватель Мариам Мартинес-Баскуньян. Автор статьи в испанской газете El Pais пишет, что президент США Джо Байден выставляет конфликт на Украине как борьбу «демократий и автократий», а себя – как защитника «свободного мира». Однако такая риторика, по мнению Мартинес-Баскуньян, чужда огромной части мира, именуемой глобальным Югом. В статье говорится, точка зрения Запада на этот конфликт вызывает в других странах лишь безразличие и гнев. Другие страны, по словам автора, переживают собственные трагедии, которые, однако, игнорируются, передает РИА «Новости». Украинский конфликт, по оценке Мартинес-Баскуньян, стал для Запада «унизительный опытом»: неожиданно обнаружилось, что международная значимость стран, которые привыкли называть «неприсоединившимися», растет. «Наше самодовольное единство несет в себе и некоторое одиночество в мире», – признает автор. Автор статьи пишет, что голоса «обездоленных» неожиданно стали иметь значение в ООН: они добиваются автономии, чтобы действовать в защиту своих интересов. Мартинес-Баскуньян приводит в пример мирные инициативы Бразилии, Турции и Китая по украинскому конфликту. Борясь с этими инициативами, Запад стремится «непоколебимо следовать героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с осью зла», и при этом совершает ошибку, пишет автор. «Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от высокомерия?» – задается вопросом Мартинес-Баскуньян. Как считает колумнист, Европе стоит задуматься над переоценкой своего места в мире, начав реально продвигать заслуживающие доверия модели развития и распределения богатства. «Возможно, пришло время отказаться от морализаторства и работать над действительно многосторонним международным порядком, основанным на правилах, которые мы все соблюдаем, для достижения более стабильного и безопасного мира», – резюмирует автор. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона. Взрыв прозвучал в Киеве Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницком 27 февраля 2023, 06:56

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

После объявления воздушной тревоги на Украине прозвучали взрывы в Киеве и Хмельницком, сообщают украинские СМИ. В Киеве взрыв прозвучал в левобережной части города. Глава хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий сообщил, что три взрыва были слышны в городе Хмельницком. Кроме того, сообщалось о взрывах в Житомирской области. В центральной части Украины работала ПВО. Воздушная тревога звучала в центральных и восточных областях. Сейчас во всех областях Украины объявлен отбой воздушной тревоги, передает ТАСС. Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы». Новости СМИ2 Артиллерия ВС России нанесла удар по стоянке ВСУ под Херсоном Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 военных 27 февраля 2023, 10:55

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил источник. Как сообщил источник РИА «Новости», в результате работы российской артиллерии ВСУ потеряли 12 человек личного состава и шесть автомобилей. Также российские артиллеристы в районе села Томарино уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем из пяти человек. Ранее российские артиллеристы уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США вместе с перевозившим ее автомобилем и тремя украинскими военными. Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе Москалев снят с поста командующего украинской «операцией объединенных сил» в Донбассе 26 февраля 2023, 23:54 Текст: Антон Антонов

Командующий так называемой операцией объединенных сил Украины в Донбассе Эдуард Москалев снят с должности, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского. Указ опубликован на сайте главы государства. Напомним, Москалев получил эту должность в марте 2022 года. Москалев известен рассказами о том, как заставлял солдат стрелять из жилой застройки при обороне Дебальцево, а также как любимец Запада. Новости СМИ2 Эксперты объяснили слова Трампа о вине США во взрывах «Северных потоков» Политолог Дробницкий: Трамп будет обвинять демократов в разжигании войны с Россией 26 февраля 2023, 19:30 Текст: Дарья Волкова

Бывший американский президент Дональд Трамп исходя из своих политических целей обвиняет Белый дом во взрыве российского газопровода в Балтийском море. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков, комментируя заявления Трампа о причастности Штатов к диверсии на «Северных потоках». Политологи-американисты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему бывший президент США Дональд Трамп публично допустил вероятность того, что именно его страна стоит за взрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Действующая админстрация Белого дома, как известно, категорически отрицает свою причастность к этой диверсии. Однако многочисленные утечки, в том числе сенсационное расследование журналиста Сеймура Херша, убедительно рассказывают о том, что взрыв был организован и осуществлен по прямому приказу Джозефа Байдена. «Официальные власти Соединенных Штатов сейчас представлены демократами во главе с президентом Джо Байденом, который и создал так называемый «проект Украина». Поэтому Дональд Трамп выступает против разжигателей украинского конфликта, своих политических оппонентов – демократов», – рассказал газете политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «К публикации американского журналиста Сеймура Херша, конечно, нужно относиться осторожно. Он явно рассказал не всю правду о взрывах на «Северных потоках». Вместе с тем, совершенно точно в окружении Байдена были яростные сторонники их уничтожения. Однако, Белому дому сейчас категорически невыгодно что-либо публично об этом говорить», – полагает эксперт. «В свою очередь для Трампа обвинить в случившемся своих оппонентов – это политическая задача. Сложно сказать, известно ли Трампу что-то на самом деле или это все фарс. Но, я полагаю, что в преддверии выборов он все равно будет педалировать эту тему, крайне неудобную для правящего либерального истеблишмента», – отметил он. Политолог американист Малек Дудаков согласился с точкой зрения о том, что «Трампу политически выгодно обвинять администрацию Байдена во взрывах «Северных потоков». «В преддверии президентских выборов в США республиканец Трамп будет еще активнее обвинять действующего президента и его администрацию в поощрении актов международного терроризма и доведении США до третьей мировой с Россией», – отметил он. «Все это доставляет неудобства Белому дому и демократам в целом, во главе с Байденом. Они бы предпочли, чтобы это как можно дольше замалчивалось», – подчеркнул политолог. «Вместе с тем, нужно понимать, что «Северные потоки» не сильно интересуют американских граждан, и расследование Херша в первую очередь вызвало интерес в Европе и России. Поэтому Трамп может быть еще пару раз использует эту тему в своей предвыборной кампании, чтобы уколоть демократов, но ключевой она не станет, поскольку много голосов ему не даст», – полагает Дудаков. «Вместе с тем, стратегией Трампа является стремление показать себя кандидатом мира, способным не допустить третьей мировой войны, в отличии от своего главного оппонента – демократа Байдена. Поэтому Трамп будет в целом выступать против эскалации конфликтов, обвинять действующую администрацию США в том, что губят Америку и весь мир своими воинственными настроениями», – заключил эксперт. Ранее экс-президент США, республиканец Дональд Трамп допустил, что «Северные потоки» могли быть взорваны американской администрацией, Украиной или третьей стороной. Он также выразил уверенность, что за взрывом точно не стоит Россия. Соответствующий комментарий Трампа на своей странице в Twitter разместил американский журналист Гленн Бек. Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним». Однако постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным. Постпред Китая также призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия, как вторая после России пострадавшая от это диверсии страна, в ходе заседания СБ ООН отмалчивалась, вместо того, чтобы выразить крайне жесткую позицию. Кондолиза Райс призвала отказаться от принципа «время на стороне Украины» Кондолиза Райс посоветовала США ускорить поставки вооружений Киеву и отказаться от принципа «время на стороне Украины» 27 февраля 2023, 00:27

Фото: Ron Sachs/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США должны отказаться от принципа «время на украинской стороне», Россия «верит, что время не на стороне» Киева, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Райс посетовала, что США «немного отстают» в поддержке Украины – так, Вашингтон не хотел передавать средства ПВО, но потом передумал, аналогичная ситуация была с бронетехникой. По мнению Райс, властям США нужно «чуть лучше предвидеть» потребности Киева, так как на передачу вооружений требуется много времени, передает ТАСС со ссылкой на CBS News. Также Райс заявила, что у США существуют проблемы «с запасами» и «собственными возможностями в плане обороны», поскольку никто не ожидал «наземного» вооруженного конфликта в Европе. Она призвала ускорить поставки вооружений Украине. По ее словам, США должны «предвосхищать» потребности Украины и начинать обучение украинских военных «прежде, чем будет необходимо направить эту технику». Напомним, Райс сомневается в том, что ситуацию с «вакуумом» безопасности в центре Европы западные страны решат исправить, распространив на Украину принцип коллективной обороны НАТО. Новости СМИ2 Марочко: Наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни Марочко: Иностранные наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни 27 февраля 2023, 08:09 Текст: Антон Никитин

Из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Своеобразные ротационные мероприятия, по его словам, вызваны тем, что иностранцы отказываются жить в окопах. Марочко сообщил, что наемники требуют нормальных бытовых условий, их не устраивает отсутствие возможности посещать супермаркеты и «пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью», передает РИА «Новости». В Кремле ранее заявляли, что привлечение Киевом наемников для боевых действий не сможет поменять ход СВО.