Сафронова уволили из Роскосмоса Журналиста Сафронова уволили из Роскосмоса 9 февраля 2023, 13:57 Текст: Алексей Дегтярев

Журналист Иван Сафронов, осужденный за государственную измену, снят с должности советника руководителя Роскосмоса, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Иван Сафронов уволен в связи с осуждением по статье ТК РФ, исключающей продолжение прежней работы, сообщили в Роскосмосе РИА «Новости». Там отметили, что Сафронов оставался сотрудником госкорпорации после задержания, но не получал заработную плату, так как в табеле учета рабочего времени ставились неявки. Напомним, осенью 2022 года Сафронова признали виновным в госизмене, ему вынесли приговор – 22 года лишения свободы. Обвинение запрашивало 24 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что журналисту нужно признать вину, если он намеревается подать прошение о помиловании. Сам глава государства Владимир Путин позже раскрывал подробности дела Сафронова. В ЛНР назвали численность группировки ВСУ в Артемовске Экс-посол ЛНР: Около 10 тыс. бойцов ВСУ находятся в городе Артемовске 8 февраля 2023, 21:45

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Примерно 10 тыс. бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в Артемовске (Бахмут) в ДНР, сообщил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. По его словам, сейчас у бойцов ВСУ остался только один вариант – выйти по единственной свободной дороге, иначе есть риск не выйти совсем. Напомним, в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ. Американский журналист раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков» Журналист Херш: США установили взрывчатку под «Северными потоками» в ходе учений НАТО 8 февраля 2023, 16:28

Фото: US Navy/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, утверждает американский журналист Сеймур Херш. Как пишет на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии Херш, ссылаясь на осведомленный источник, летом 2022 года водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22, заложили дистанционые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех ниток трубопровода «Северный поток», передает РИА «Новости». По его данным, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого взрывные устройства были приведены в действие. Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, к подготовке диверсии причастен советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, заявил Херш. Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против «Северного потока» указывает на американцев. Новости СМИ2 ВСУ лишились американских гаубиц в Запорожской области из-за просроченных боеприпасов 8 февраля 2023, 18:19

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

С начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й мотопехотной бригады ВСУ между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка в Запорожской области потерял минимум четыре американские гаубицы M101 калибра 105 мм. Эти орудия были поставлены в соединение из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 мм, используемых в гаубицах «Нона-К» и Д-30, которые, оставшись без снарядов, стали безполезны, сообщает RT в своем Telegram-канале. Применение старых американских гаубиц калибра 105 мм вместо орудий советского типа привело к тому, что из-за поставленных боеприпасов с истекшим сроком годности на позициях артиллерии 58-й бригады зафиксированы два случая разрыва снарядов в канале ствола. Кроме того, в конце января в районе населенного пункта Малиновка по позициям гаубиц М101 был нанесен удар 300-мм комплексами «Смерч». В результате чего еще два орудия были уничтожены. Обнаружить позиции с американскими гаубицами 1950 года производства помог комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин». После ударов по позициям артиллерийского дивизиона 58-й бригады ВСУ подразделение было вынуждено отказаться от огневой поддержки наземных сил, а также использования орудий калибра 105 мм и активной артиллерийской работы вообще. Ранее бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой. Латвийский военный проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском 8 февраля 2023, 17:36

Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Текст: Ольга Иванова

Латвийский майор Национальных вооруженных сил и офицер штаба Земессардзе (национальная гвардия Латвии) Янис Слайдиньш в эфире Riga TV24 проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском. Телезритель в эфире поинтересовался, применяли ли украинцы химическое оружие. В ответ на это, как сообщает Baltnews в своем Telegram-канале, Слайдиньш лишь поинтересовался: «В каком секторе?» «У меня есть информация, что ранее в районе Бахмута (так на Украине называют Артемовск) применялся хлор. Нужно знать конкретное место (о котором новость появилась в интернете). Так я с ходу сказать не могу. Но это вполне возможно, ведь в центральной части фронта такие запасы точно есть. Однако официально подтвержденной информации у меня нет», – сказал он. Напомним, на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Новости СМИ2 Американский полковник высмеял план Дуды по Крыму 8 февраля 2023, 17:28

Фото: Judge Napolitano - Judging Freedom/Youtube

Текст: Ольга Иванова

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, когда во время интервью его спросили о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, интервью опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom. Ведущий Эндрю Наполитано спросил у военного, что он думает по поводу призыва президента Польши поддержать стремление Киева захватить Крым. Макгрегор рассмеялся, уточнив, не ослышался ли он, сообщает РИА «Новости». «Президент Польши хочет, чтобы американские войска вместе с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно. С его стороны это безумие даже говорить о таком. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное», – сказал полковник. Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что контролируемая киевским режимом Украина «запылает», если Киев решится ударить по Крыму. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что киевские власти намереваются «отбить» полуостров «обычным наступлением и в очень короткие сроки». Зеленский удивился долгим срокам обучения летчиков на боевых самолетах Зеленский удивился долгим срокам обучения летчиков на западных самолетах 8 февраля 2023, 21:56

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что не знал о длительном обучении летчиков на боевых самолетах. По его словам, он не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Зеленский предложил отправить украинских пилотов, «и они научатся через 2,5 года», сообщает издание «Страна.ua». Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной. Истребитель Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения. В настоящее время ведется его серийное производство. Самолет поставлен на вооружение в Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Новости СМИ2 Минфин США исключил из санкционного списка Лепса 8 февраля 2023, 19:11

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского исполнителя Григория Лепса. Также в распространенном заявлении ведомства говорится, что Вашингтон исключил из своего черного списка криминальных авторитетов из республик бывшего СССР Игоря Шлыкова и Владислава Леонтьева, передает ТАСС. Ранее США вводили ограничения против деятельности так называемого «Братского круга», который считали причастным к преступной деятельности на постсоветском пространстве. К нему в октябре 2013 года ими был причислен и артист. В 2011 году действующий на тот момент президент США Барак Обама отнес «Братский круг» к числу «транснациональных организованных преступных группировок». В октябре 2013 года Григорий Лепс был внесен в санкционный список американского Минфина. Авиаэксперт: НАТО придется создавать алиби пилотам-наемникам на Украине Авиаэксперт Гусаров: НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби 8 февраля 2023, 21:25

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова, Олеся Отрокова

Под предлогом обучения украинских летчиков Лондон может предоставить ВСУ истребители НАТО и своих пилотов, но у России есть чем ответить и на Eurofighter Typhoon, и на F-16, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксперты. Ранее Британия заявила о планах подготовить украинских пилотов истребителей. «Я не исключаю вероятности поставок на Украину истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, да и других самолетов НАТО, которые есть на вооружении у ВВС Британии. Причем поставки могут состояться еще до официального объявления. Более того, сегодняшнее заявление премьер-министра Британии Риши Сунака вполне может означать передачу ВСУ западных самолетов вместе с экипажами», – заявил руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. «Таким образом, британцы подстраховываются на тот случай, если вдруг натовский истребитель типа Eurofighter Typhoon будет сбит российскими силами в небе над Украиной. Лондон стразу напомнит: мы же планировали обучать украинских пилотов, вот и поставили истребители для этой цели, но забыли сказать об этом. А почему за штурвалом наемник – ну, бывает и такое», – пояснил авиаэксперт. «При этом в реальности подготовка даже опытного пилота для боевых задач на новом самолете занимает многие месяцы. А с учетом того, что на Украине опытных летчиков практически не осталось, вероятность до конца года увидеть в небе украинских пилотов на иностранных истребителях практически равна нулю. Поэтому НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби», – заключил эксперт. С этой точкой зрения согласен и летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. «Для того чтобы научить пилотов, которые всю жизнь летали на советских самолетах, нужно потратить не менее года. Кроме того, для использования этих самолетов нужно знание не разговорного английского языка, а знание английского технического языка», – отметил эксперт. При этом он полагает, что британцы скорее будут обучать военнослужащих ВСУ полетам на американских истребителях F-16. «Даже если у Лондона нет F-16, он возьмет их в других странах. Да и в целом европейцы наверняка готовы отдать ВСУ старые истребители, чтобы закупить новые у американцев», – предположил собеседник. В любом случае, полагает Красноперов, ВКС России обладают достаточно высоким уровнем, чтобы дать ответ на поставки и F-16, и на Eurofighter. «Например, Су-34 и Су-35 могут сопровождать от 7 до 11 целей в воздухе одновременно. И в этом случае нет необходимости вести воздушный бой как раньше, теперь достаточно запустить ракеты по заданной цели и устранить противника», – резюмировал эксперт. В среду офис британского премьера Риши Сунака заявил о намерении Лондона подготовить украинских пилотов военных истребителей. Это первое подобное заявление Запада, и оно может означать готовность Великобритании поставить ВСУ в том числе свои военные самолеты. Сейчас этот вопрос изучается Лондоном. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, эти намерения в итоге ударят по самой Британии и лично по Сунаку. Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявлял в интервью NTV, что после поставок ВСУ танков Leopard 2 Германия также должна передать украинской стороне истребители Panavia Tornado или Eurofighter Typhoon, боевые корабли и подводные лодки. Напомним, что в конце января издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей. Издание указывало: если боевые самолеты будут поставлять на Украину, то и управлять ими будут иностранцы, так как обучение пилотов – процесс небыстрый. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Опубликовано видео расстрела украинским военным российского пленного 9 февраля 2023, 11:24

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

В Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины. В Telegram-канале «RT на русском» указано, что человек с автоматом на украинском языке спросил лежащего перед ним военного, откуда он. Затем выстрелил военному в голову. Помимо расстрелянного на земле лежат еще два человека, один из них не двигается, возле его головы на снегу видна кровь. Третий человек на земле жив, на видео его не убивают. После расстрела на камеру автор съемки произносит «Слава Украине». В сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Сообщалось, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данный инцидент, пообещав, что он будет расследован. После чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту убийств мирных жителей. В рамках проекта «Трибунал» российские военные рассказывают о жестоких пытках со стороны бойцов ВСУ. Так, военнопленного Евгения поместили в карцер, несмотря на ранение, заставили сказать пароль от соцсетей для оказания давления на его родственников и знакомых, издевались. Российский военный Алексей рассказал, что его избивали, ходили по прострелянной ноге и тушили об руки сигареты. Военный Алексей Лукоянов рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн, а российский военный медик рассказал о побоях и издевательствах в украинском плену. Стало известно о перебросе резервов ВСУ из-под Харькова на фронт в ЛНР 9 февраля 2023, 08:48

Фото: Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Успехи российских военных в ЛНР вынудили украинское командование перебросить резервы из Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ перебрасывают вооружение, технику и личный состав в районы населенных пунктов Сватово и Кременная. Согласно неподтвержденной информации, эти подразделения прибыли в Харьков с Западной Украины и являлись личным резервом Залужного. Также Марочко добавил, что ВСУ активно минируют позиции, брошенную технику и устраивают мины-ловушки, в том числе самодельные, при отступлении из района города Кременной. По словам военного, украинские военные также минируют тела ликвидированных украинских силовиков и технику, которую Киев не смог эвакуировать с поля боя. Накануне врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о стягивании сил ВСУ к границе с ЛНР для контратак. Новости СМИ2 Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая 9 февраля 2023, 05:57

Фото: t.me/msimonyan

Текст: Антон Никитин

Никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая, заявила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1». В видеозаписи, которую Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале, она выразила мнение, что все, в том числе люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что она затянется так надолго. По ее мнению, никто этого не предвидел, потому что никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать не с Зеленским и его сподручными – ВСУ, СБУ, а мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом. Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» отметила, что это теперь уже известно количество вооружений, которое туда отправлено, число наемников, которые там сражаются. Она рассказала, что, по словам некоторых военкоров, на фронте есть места, где они вообще не видят украинцев, там одни поляки. Симоньян констатировала, что «мы воюем с ними со всеми», а победить коллективный Запад, эту мощь, НАТО, ну это тяжело, это трудно. «Конечно, сокрушительных масштабов того, на что готов Запад, ради того, чтобы уничтожить нас, я, например, таких не предвидела. Конечно, я понимала, что это будет война, но я предполагала, что это будет такая точечная операция, ну, наверное, чуть сложнее и болезненнее, чем этом было, например, в Крыму, но ключевое в этой фразе слово «чуть». Мы же помним, как это было в Крыму. Сколько людей погибло в Крыму во время воссоединения с Россией? Женщину одну на митинге затоптали и еще один украинский военный умер от инфаркта, когда понял, что происходит. Вот, собственно, насколько я помню, и все. Могу ошибаться, но точно никакой катастрофы, не то что массовых жертв, а вообще вот настоящих военных жертв в Крыму не было», – сказала главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня». «Я не думала, что это будет так легко, но, конечно, я не думала, что придется сражаться со всем западным миром, что это будет настоящая Третья мировая. Третья мировая идет уже! А теперь-то нам стало понятно, что дело не только в Донбассе было и есть, что была совершенно спланированная операция, чтобы забрать у нас Крым, а если посмотреть на их далекоидущие планы, то и мой родной Краснодар там находится в этих планах. Ну и что? Надо было позволить им все это сделать?» – выразила возмущение Симоньян. «Помните, я могу ошибаться, но, по-моему, это было в первой книге Путина, президента нашего Владимира Владимировича. Мне кажется, у него там была такая фраза, что он исповедует с детства такой принцип, так его научили, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Вот и все. Мы же не начинали войну на Украине, в Донбассе, мы ее заканчиваем, просто заканчивать ее приходится вот так кроваво, потому что те, кто этим управляет, не хотят не то, чтобы она закончилась в нашу пользу, они в принципе не хотят, чтобы она заканчивалась. Зачем ее заканчивать, если она приносит кучу денег и все новые и более мощные возможности по управления миром. Для Америки, я имею в виду. Ну зачем [им] ее заканчивать? У них никакой мотивации ее заканчивать нет», – сказала Симоньян. Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» также отметила, что когда все началось, реакция наших людей ее не удивила. По ее словам, она была абсолютно уверена, что наши люди, наш народ сплотятся, потому что они все понимают: и правильно понимают, и хорошо понимают. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения. Накануне Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. В январе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад. Ижевский завод усовершенствовал ЗРК «Тор» для борьбы с HIMARS Ижевский завод «Купол» усовершенствовал ЗРК «Тор» для борьбы с ракетами HIMARS 8 февраля 2023, 20:57

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Ижевский электромеханический завод «Купол» доработал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор», чтобы повысить эффективность в борьбе со снарядами HIMARS, рассказал заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Илья Рыков. По его словам, теперь со снарядами западной установки можно бороться, так как были проведены некоторые доработки, позволяющие вести работу по целям более мощно, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда». «Тор» представляет собой ЗРК малой дальности, что позволяет прикрывать первые эшелоны сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. Он имеет в составе 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Американские РСЗО HIMARS ранее были переданы Украине и сейчас считаются наиболее эфективными средствами поражения. Новости СМИ2 Роджер Уотерс: Россию спровоцировали на спецоперацию на Украине Роджер Уотерс осудил в СБ ООН спровоцировавшие спецоперацию на Украине стороны 8 февраля 2023, 19:44

Фото: Zuma\TASS

Текст: Ольга Иванова

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами. Одновременно с этим он осудил «вторжение России на Украину», сообщает РИА «Новости». Также Уотерс призвал президентов США, России и Украины Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня. «Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня», – сказал Уотерс. Напомним, Россия попросила Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу. Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине. В Лондоне резко ответили на просьбу Зеленского «дать самолеты» inews: Министр в Лондоне ответил на просьбу Зеленского фразой «нет гребаных самолетов» 9 февраля 2023, 10:59 Текст: Александра Юдина

Один из членов британского кабмина резко отреагировал на просьбу украинского президента Владимира Зеленского передать Киеву истребители, пишет газета inews. «У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», – передает РИА «Новости» слова политика со ссылкой на inews. Также в газете указано, что вероятность отправки военной техники Киеву может сильно ударить по бюджету Британии. Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной. Новости СМИ2 Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер» Российский предприниматель Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер» 9 февраля 2023, 09:59

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Российский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу. По информации пресс-службы Пригожина, обязательства перед теми, кто сейчас в работе, сохраняются, передает РИА «Новости». Ранее глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных, принимавших участие в СВО, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Бывшие заключенные, ставшие добровольцами в зоне СВО, поблагодарили Пригожина за возможность изменить свою жизнь.