Полянский рассказал о «ковбойских» методах Запада в ГА ООН

Полянский рассказал о «выкручивании рук» Западом странам ГА ООН при голосовании по антироссийской резолюции

Представители развивающихся стран попросили Россию не обижаться на голосование по антироссийской резолюции ГА ООН, так как Запад «выкручивал им руки», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский указал в Telegram, что для принятия резолюции документ пришлось «скруглить и выхолостить до размытых банальностей», из него даже «выпала пресловутая мирная инициатива Зеленского».

При этом для достижения целей союзники Украины использовали «ковбойские» методы – «коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались на западников «за глаза», просили войти в положение», сообщил он.

Так, для «ушатывания» тех, кто оказывал наибольшее сопротивление, заседание прервали почти за 40 минут до обеденного перерыва, оно возобновилось через два часа, рассказал Полянский. По его словам, «за это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук». «Осадочек неприятный остался у всех… поэтому данный продукт тоже особо не попиаришь!» – говорится в сообщении.

Кроме того, Полянский заявил, что страны третьего мира разозлило «беспардонное решение мальтийского председательства о том, чтобы Кулеба безо всяких на то оснований говорил перед членами СБ». По его словам, Запад таким образом продемонстрировал, что «в лучших колонизаторских традициях ни в грош не ставит» страны третьего мира.