ЕС ввел санкции против журналистов Евросоюз ввел санкции против МЧС ДНР Российские банки отреагировали на введенные санкции ЕС Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк» заявили, что санкции не повлияют на их работу 25 февраля 2023, 21:30 Текст: Вера Басилая

Санкции ЕС в отношении Росбанка, Альфа-банка и «Тинькофф банка» не окажут существенного влияния на работу, заявили в кредитных организациях. Росбанк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются, передает ТАСС со ссылкой на финансовую организацию. В Тинькофф банк заявили, что банк подготовился к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание 26 млн клиентов, банк анализирует решение Еврокомиссии, передает РИА «Новости». В Тинькофф отметили, что команда банка работала над тем, чтобы сервисами компании можно было пользоваться несмотря на внешние обстоятельства. В банке отметили, что передают слова поддержки международным инвесторам, которых более 60%. В свою очередь, в Альфа-банке заявили, что санкции не повлияют на привычную работу, а переводы в евро были отключены еще в прошлом году, подчеркнув, что картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений. Ранее российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России. Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них. Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под санкции Под европейские санкции попала почти половина экспорта ЕС в Россию 25 февраля 2023, 15:24

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Новый десятый пакет антироссийских санкция Евросоюза предусматривают запрет и ограничения около половины экспорта ЕС в Россию, указано в заявлении Еврокомиссии. В документе отмечено, что запреты и ограничения затрагивают экспорт из ЕС на общую сумму 11,4 млрд евро, они идут в дополнение к запрету на экспорт на 32,5 млрд евро согласно принятыми ранее пакетами санкций. Получается, что ЕС в общей сложности ввел санкции против 49% всего своего экспорта в Россию (данные актуальны с 2021 года), передает РИА «Новости». В частности, ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с Россией, добавив запрет на поставки в Россию электроники, специализированных транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора. Также Евросоюз запретил транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций. Кроме того, Совет ЕС ввел санкции против трех российских банков. Однако в документе не указано, какие банки имеются ввиду. Помимо прочего совет ЕС запретил россиянам занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, так как «влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам» Совет ЕС дополнительно ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, чтобы «защитить безопасность поставок газа в ЕС и избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком». Ранее стало известно, что в новый десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 121 физическое и юридическое лицо. Канада ввела санкции против российских чиновников, госструктур и организаций. США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России. Антонов исключил отказ России от независимой политики из-за санкций США Посол РФ в США Антонов: Американские санкции не приведут к отказу России от независимой политики 25 февраля 2023, 04:57

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Введенные против России американские санкции являются бездумными и не приведут к отказу Москвы от проведения независимой политики, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства, отметил, что 24 февраля мир стал свидетелем очередной порции бездумных экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Российский дипломат выразил удивление, что кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа России от проведения независимой политики или столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН, передает ТАСС. По его словам, вашингтонская администрация никак не может понять, что новые поставки продукции военного назначения, как и все предыдущие, лишь затягивают ход конфликта, ведут к продолжению кровопролития, никак не помогая приблизить установление мира. Как отметил Антонов, российская армия продолжает уверенно выполнять стоящие перед ней задачи, защищая Отечество, ВС России поддерживает вся страна. Глава российской дипмиссии констатировал, что у Вашингтона ничего не получается с союзниками и с санкционным «удушением» России, которая научилась жить в условиях экономического и политического давления. Антонов указал, что российская экономика перестраивается, растут мощности по импортозамещению, сельское хозяйство показывает завидные для многих государств результаты. Он отметил, что даже бреттон-вудские институты прогнозируют России рост уже в 2023 году. Между тем, отметил глава российской дипмиссии, в большинстве стран, которые ввели рестрикции против России, бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция. По словам Антонова, опыт прежних санкций показал, что в большей степени они наносят ущерб мировому рынку, ухудшают положение простых граждан в государствах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции. Глава российской дипмиссии назвал абсолютно лживыми утверждения Штатов об изоляции России, подчеркнув, что Москва сотрудничает с мировым сообществом даже активнее, чем раньше, при этом акцент делается не на утративших доверие бывших партнерах, а на тех государствах, которые готовы работать на взаимовыгодной и равноправной основе. Антонов обвинил Вашингтон в целенаправленном разрушении двустороннего диалога с Россией и международных отношений в целом, назвав такую политику пике, о способах выхода их которого из которого, никто, включая саму администрацию США, по словам дипломата, задумываться не хочет. Накануне США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России. Новости СМИ2 Зеленский выразил недовольство новыми санкциями против России Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций ЕС против России 25 февраля 2023, 19:28

Фото: РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство принятым ЕС десятым пакетом антироссийских санкций и назвал его слишком слабым. Зеленский написал в соцсети, что Украина ожидает решительных действий против Росатома, российской армии, банковского сектора, и российской атомной промышленности, передает РИА «Новости». Ранее после принятия ЕС девятого пакета санкций Зеленский также заявлял о необходимости «усиливать давление». Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов. Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них. Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России Председательство Швеции в Совете ЕС: Постпреды стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России 25 февраля 2023, 00:42

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Постоянные представители входящих в Евросоюз стран согласовали десятый по счету пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине, сообщило председательство Швеции в Совете ЕС. Председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций. Как утверждается, новый пакет ограничительных мер против РФ включает, в частности, более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, ограничительные меры против лиц и организаций, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, распространяющих «пропаганду» или поставляющих России беспилотники, а также санкции против «российской дезинформации», передает ТАСС. Согласованные постпредами входящих в Евросоюз стран санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС письменной процедурой, после чего будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу. Ранее постпреды стран ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о новых санкциях против России. В середине февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против России планируется ввести рестрикции против ста новых фигурантов, новых банков и компаний, а также расширить торговые ограничения. Новости СМИ2 ЕС не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину СВО Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину начала спецоперации на Украине 25 февраля 2023, 02:30

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине, как это обещали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По состоянию на 00.00 по брюссельскому времени (02.00 мск) десятый пакет не был опубликован в Официальном журнале ЕС. Как сообщило шведское председательство в Совете ЕС, послы 27 стран сообщества лишь к 22.00 по местному времени (00.00 мск) смогли согласовать все детали этого пакета, но пройти процедуру юридического утверждения ЕС не успел. Как сообщило Bloomberg, ожидается, что санкции будут опубликованы утром 25 февраля, передает ТАСС. Ранее страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине. ЕС ввел новые санкции против 121 физического и юридического лица России 25 февраля 2023, 12:56

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Александра Юдина

В новый десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 121 физическое и юридическое лицо, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. В своем Twitter (запрещен в России), он написал, что ЕС приветствует новый пакет санкций, включающий запреты на экспорт и внесение в «черный список ЕС» 121 юридического и физического лица, передает РИА «Новости». Хукстра добавил, что Нидерланды работали над внесением в санкционный список тех лиц, которые были ответственны за депортацию украинских детей. По словам министра, новый пакет санкций направлен «против этих преступников, а также производителей оружия и пособников уклонения от санкций». Ранее страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России в связи с проведением СВО на Украине. Канада ввела санкции против российских чиновников, госструктур и организаций. США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России. Новости СМИ2 Канада запретила экспорт в Россию химии для производства электроники Премьер-министр Канады Трюдо: Оттава запрещает экспорт в РФ ряда используемых в производстве электроники химикатов 24 февраля 2023, 23:21 Текст: Антон Никитин

Канада вводит запрет на экспорт в Россию некоторых используемых в производстве электроники химикатов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Трюдо объявил, что Канада вводит запрет на экспорт в Россию определенных химикатов, используемых в производстве электроники, передает ТАСС. Напомним, в начале февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила санкции Канады с методами Третьего рейха. Оттава ввела санкции против Терешковой и Третьяка Канада ввела санкции против первой в мире женщины-космонавта Терешковой и президента Федерации хоккея России Третьяка 24 февраля 2023, 23:53 Текст: Антон Никитин

Власти Канады ввели санкции против ряда депутатов Госдумы, включая первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову и президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, говорится в документе канадского внешнеполитического ведомства. Оттава также ввела рестрикции в отношении второй в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Светланы Савицкой и актрисы, депутата Госдумы Елены Драпеко. Кроме того, в новом санкционном списке значатся депутаты Госдумы Ирина Яровая, Олег Леонов, Константин Затулин, Елена Ямпольская, Виктор Заварзин, передает ТАСС. Напомним, в начале февраля Канада расширила санкции против РФ, включив в список рестрикций российских журналистов, артистов, СМИ. В МИД сравнили санкции Канады против РФ с методами Третьего рейха. Новости СМИ2 Санкции Оттавы коснулись семьи Мордашова МИД Канады: Оттава ввела санкции против основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи 25 февраля 2023, 02:58 Текст: Антон Никитин

Канада ввела санкции в отношении основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи, говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства. В санкционный список по России внесен сам Мордашов, являющийся председателем совета директоров «Северстали», его супруга Марина, а также трое детей, передает ТАСС. Ранее Канада ввела санкции против 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства России, сотрудников администрации президента, госструктур. Напомним, в июле 2022 года санкции против Мордашова ввела Япония, а месяцем ранее основного акционера «Северстали» включил в санкционные списки Минфин США. Китай направил делегацию в НАТО для консультаций по безопасности Минобороны Китая направило делегацию в военные органы управления НАТО и ЕС для консультаций по безопасности 25 февраля 2023, 05:56

Фото: Thierry Monasse/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство обороны КНР направило делегацию в военные органы управления Венгрии, Германии, ЕС и НАТО для консультаций по международной и региональной безопасности, сообщило оборонное ведомство Китая в социальной сети WeChat. Ведомство информировало, что делегация направлена с 16 по 25 февраля. Особое внимание, как сказано в заявлении, планировалось уделить развитию двусторонних отношений в области обороны. Китай хочет провести «углубленный обмен мнениями» по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной безопасности для укрепления взаимопонимания и взаимного доверия, передает ТАСС. Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине. Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине. Новости СМИ2 ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России Евросоюз внес в десятый санкционный пакет против России Минобороны и Службу внешней разведки. 25 февраля 2023, 20:57 Текст: Вера Басилая

Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций, в том числе в списке значатся глава СПЧ Валерий Фадеев и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также Минобороны и Служба внешней разведки. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении более 120 физлиц и организаций, всего под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций, передает РИА «Новости». Также в список попали Минобороны и Служба внешней разведки. В заявлении ЕС указано, что попавшим под санкции фигурантов заморозят активы, компаниям и гражданам Евросоюза запрещено им предоставлять финподдердку, кроме того, дополнительно наложен запрет на поездки в ЕС и передвигаться через Евросоюз транзитом. Сообщается, что Евросоюз внес в санкционный список руководителя Россотрудничества Евгения Примакова и главу СПЧ Валерия Фадеева. Согласно документу ЕС, Примаков поддерживал и реализовывал политику по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Фадеева в список внесли из-за «распространения российской дезинформации и пропаганды о войне», передает ТАСС. Также в списке значится хирург Леонид Рошаль, зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и еще 82 физических лица России за «подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины». Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов. Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них. Канада распространила санкции на российских чиновников Премьер-министр Канады Трюдо: Оттава распространила санкции на членов правительства России 25 февраля 2023, 01:34 Текст: Антон Никитин

Канада вводит санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства РФ, сотрудников администрации президента, военных, представителей ВПК, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Трюдо объявил о новых санкциях в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, среди которых заместитель премьер-министра РФ, министры, сотрудники администрации президента, военные и причастные к производству артиллерии и вооружения, используемого на Украине, передает ТАСС. В МИД Канады информировали, что в санкционные списки внесены ряд российских предприятий и госструктур, в том числе ФСБ, ГРУ, партия «Единая Россия», Главное управление специальных программ президента РФ, ФСО, оператор Запорожской АЭС, Госдума, Совет Федерации, Федеральная служба финансового мониторинга, компании «Роснефтегаз», «Уралвагонзавод», Жуковский центральный аэродинамический институт, компания TRL Auto LLC. Кроме того, санкции вводятся в отношении 50 организаций, в том числе военно-патриотического движения «Юнармия», концерна «Уралвагонзавод», ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ООО «Объединенная машиностроительная группа». Оттава также ввела рестрикции в отношении компании «Мультиклет», Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН), Научно-производственного объединения (НПО) имени С. А. Лавочкина, автомобильного завода «Урал», «Брянского автомобильного завода», Центрального научно-исследовательского института «Буревестник», АО «Восточная верфь», АО «Эникс», ПАО «Завод Тула». В санкционный список Канады включены также Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау, Физико-технологический институт имени К. А. Валиева, Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева, Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), Институт спектроскопии РАН, Научно-технический центр «Элинс», «Завод имени Дегтярева», Ижевский электромеханический завод «Купол», ОАО «Аэроприбор-Восход», АО «Энергия», МК «Витязь», ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана, «НПО РусБИТех», «НПО «Стрела», машиностроительный холдинг „Русские машины“, Казанский оптико-механический завод и другие предприятия. Помимо этого, Оттава ввела санкции в отношении супруги заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева Светланы Медведевой и его сына Ильи, заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника президента РФ Максима Орешкина. Кроме того, согласно документу, под санкции попали вице-премьеры РФ Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Лариса Брычева, начальник Главного управления специальных программ президента РФ Александр Линец, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. В санкционном списке также оказались вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, заместитель Председателя Госдумы Владислав Даванков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, а также депутаты Александр Демин, Ксения Горячева, Максим Гулин, Амир Хамитов, Олег Леонов, Владимир Плякин, Григорий Шилкин, Сангаджи Тарбаев, Алла Полякова, Антон Ткачев, Николай Новичков, Рифат Шайхутдинов, Георгий Арапов, Сардана Авксентьева, Роза Чемерис, Анатолий Грешневиков, Виктор Заварзин, Олег Михайлов, Константин Затулин, Роберт Кочиев, Евгений Марченко, Елена Вторыгина, Михаил Берулава, Ольга Алимова, Алексей Волоцков, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Ранее власти Канады ввели санкции против первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой и президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, а также некоторых других депутатов Госдумы. Новости СМИ2 Посол РФ в Канаде назвал новые санкции Запада признаком беспомощности Посол РФ в Канаде Степанов: Новые санкции Запада демонстрируют беспомощность антироссийского лагеря 25 февраля 2023, 05:32 Текст: Антон Никитин

Очередной раунд антироссийских санкций Канады и других стран Запада демонстрирует беспомощность антироссийского лагеря, который понимает, что победить Россию невозможно, заявил посол России в Канаде Олег Степанов. Дипломат подчеркнул, что санкции Канады и стран Запада против россиян, госструктур и делового сообщества бессмысленны, граждане РФ смотрят на подобные меры с усмешкой, а российский бизнес укрепляется, передает ТАСС. По его словам, санкции не работают против России, не способны оказать влияние на суверенный внешнеполитический курс нашей страны и ее внутреннюю жизнь. Ограничительные меры прежде всего вредят экономикам и благосостоянию народов тех стран, правительства которых прибегают к таким мерам. Дипломат назвал это признаком беспомощности антироссийского лагеря, который ненавидит Россию, но понимает, что победить нашу страну невозможно. Степанов назвал такие действия Канады и стран Запада «санкционным позерством». Оно, по словам дипломата, не заслушивает иной политической реакции Москвы, кроме презрительного сожаления. Тем не менее, политический ответ последует, пообещал Степанов. Ранее страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России в связи с проведением СВО на Украине. Кроме того, Канада ввела санкции против российских чиновников, госструктур и организаций. ЕС ввел санкции против журналистов ЕС включил в санкционный список главреда Regnum Ахмедову и военкора Коца 25 февраля 2023, 21:16 Текст: Вера Басилая

В новый список санкций ЕС включены главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц, а также медиагруппа «Россия сегодня», замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александр Акопов. В документе ЕС отмечается, что Ахмедова и Коц попали под санкции за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, передает РИА «Новости». Также под санкции попала медиагруппа «Россия сегодня», в которую входит Sputnik, которая, согласно документу ЕС, «связана с правительством и распространяет пропаганду и проправительственную дезинформацию по агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины». Кроме того, «Россия сегодня» «распространяла информацию об ответственности западных стран, наложивших санкции на РФ за продовольственный кризис в Африке». В списке ЕС также значатся RT и Sputnik на арабском языке, которые до недавнего времени оставались доступными на территории ЕС. Кроме того, Евросоюз включил в санкционный список главреда телеканала «Россия-24» Евгения Бекасова, замгендиректора Первого канала Кирилла Клейменова и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александра Акопова. В ЕС считают, что СМИ, которыми руководят эти медиаменеджеры, распространяют «дезинформацию и пропаганду» о конфликте на Украине, передает ТАСС. Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций. Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них. Новости СМИ2 ЕС добавил семь иранских компаний в санкционный список Совет Евросоюза принял решение добавить семь иранских компаний в санкционный список 25 февраля 2023, 14:56 Текст: Александра Юдина

Совет ЕС добавил семь иранских компаний в санкционный список, обвинив в поставках товаров двойного назначения в Россию, указано в заявлении Совета. В документе отмечено, что в список вошли семь предприятий, которые производят военные БПЛА. В заявлении сказано, что эта продукция «использовалась российскими военными в агрессивной войне, в том числе против гражданской инфраструктуры», передает РИА «Новости». По информации СМИ, ограничения ЕС могут коснутся компаний Oje Parvaz Mado Nafar, Paravar Pars, Qods Aviation Industries и Shahed Aviation Industries. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в отношении Тегерана необходимы новые санкции, поскольку иранские беспилотные аппараты якобы используются в украинском конфликте. В декабре 2022 года американское внешнеполитическое ведомство объявило о полномасштабном партнерстве России и Ирана в обороне.