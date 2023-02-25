В Британии напомнили о неспособности Запада «наказать Путина»

The Economist: Международное правосудие не распространяется на Путина

Западные страны хотят привлечь российского президента Владимира Путина к ответственности, однако они забыли, что международное правосудие не распространяется на лидеров ядерных держав, сообщает британский журнал The Economist.

В материале газеты указано, что мечты представителей западных стран не смогут осуществиться, так как ограниченное международное правосудие не распространяется на глав государств, обладающих ядерным оружием, передает Ura.ru со ссылкой на The Economist.

Издание подчеркивает, что в реальности Владимир Путин имеет настолько сильный иммунитет, что организация не сможет привлечь его к ответственности.

Ранее в Британии заявили, что решение Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире.