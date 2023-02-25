В Британии напомнили о неспособности Запада «наказать Путина»

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25 февраля, суббота | Последнее обновление — 13:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС ввел новые санкции против 121 физического и юридического лица России
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Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы.
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Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы.
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Когда дело доходит до большой войны или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Британии напомнили о неспособности Запада «наказать Путина»
The Economist: Международное правосудие не распространяется на Путина
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Западные страны хотят привлечь российского президента Владимира Путина к ответственности, однако они забыли, что международное правосудие не распространяется на лидеров ядерных держав, сообщает британский журнал The Economist.
В материале газеты указано, что мечты представителей западных стран не смогут осуществиться, так как ограниченное международное правосудие не распространяется на глав государств, обладающих ядерным оружием, передает Ura.ru со ссылкой на The Economist.
Издание подчеркивает, что в реальности Владимир Путин имеет настолько сильный иммунитет, что организация не сможет привлечь его к ответственности.
Ранее в Британии заявили, что решение Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире.
Соловьев показал анекдот из жизни украинских беженцев в Польше
Украинская беженка в Польше устроила скандал после того, как ее задержала охрана за кражу телефона в торговом центре.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в Telegram-канале видео, опубликовать которое газета ВЗГЛЯД не может согласно закону о СМИ. Сообщается, что украинку задержали за кражу мобильного телефона в торговом центре в Польше.
Уроженка Украины на чистом русском языке советует охраннику идти …(нецензурный аналог выражения «от меня подальше» – прим. ВЗГЛЯД), обзывая его ... (человеком с низкой социальной ответственностью – прим. ВЗГЛЯД), пока на помощь стражу порядка не приходит его коллега. Вдвоем они вывели нетрезвую украинку из магазина.
Ранее выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом.
Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных
У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».
По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».
Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.
Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.
ФОМ: Деятельность Путина одобряют 81%
Подавляющее большинство россиян – 81% – одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
При этом, по данным ФОМ, Путину доверяют 78% респондентов.
Опрос «ФОМнибус» провели 17–19 февраля среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пункта 53 российских регионов.
По сравнению с ноябрьским опросом уровень одобрения деятельности главы государства и доверия к нему выросли – с 77% и 76% соответсвенно.
США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям
Белый дом решил запретить покупать полупроводники российским и китайским компаниям
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США намерены запретить покупать товары, в том числе полупроводники, 90 российским и китайским компаниям, а также представителям некоторых других стран из-за якобы уклонений от санкций, соответствующее заявление распространил Белый дом.
В заявлении сказано, что министерство торговли предпримет ряд мер по экспортному контролю. Сообщается, что 90 компаний из России, Китая и третьих стран будут внесены в черный список «за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора», передает РИА «Новости».
Попавшие в этот список компании не смогут приобретать такие товары, в частности, полупроводники – как произведенные в США, так и за рубежом с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения.
Белый дом также сообщил, что американские санкции затронут энергосектор России, но так, чтобы не навредить производству.
«Также включает нацеливание на будущие энергетические возможности России таким образом, чтобы не оказать влияния на текущее производство, чтобы минимизировать перебои на рынке», – сказано в заявлении американской администрации.
В рамках санкций США планируют повысить пошлины на более чем сотню импортируемых в США российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 млрд долларов.
Под американские санкции попадут также более 200 физлиц и юрлиц из России и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Санкции будет введены против ключевых секторов, приносящих доход.
Помимо этого, Белый дом сообщил о намерении G7 держать активы России замороженными до разрешения конфликта на Украине. В заявлении говорится, что это будет сделано для того, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины».
В пятницу Британия расширила санкции против России, включив в черный список 92 физических и юридических лица.
Небензя озвучил условия переговоров по Украине
Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО
Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Бербок выступила против прекращения огня на Украине
Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины».
Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.
Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».
Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.
Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.
При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.
В Китае ответили на критику плана по урегулированию конфликта на Украине
МИД Китая назвал необоснованными мнения о плане Пекина по урегулированию на Украине
Мнения ряда политиков о китайском плане урегулирования конфликта на Украине являются необоснованными, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Он ответил на упреки того, что в плане Китая отсутствует «что-либо новое». Ван Вэньбинь считает, что соответствующие лица распространяют необоснованные мнения, чтобы очернить КНР, передает РИА «Новости».
Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Журналист Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Американский журналист Херш: Подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может нарушить единство НАТО, вопрос сейчас в том, какая страна первой выйдет из альянса, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью канадскому порталу Western Standard.
Публицист в очередной раз указал на то, что подрыв был совершен с ведома президента США Джо Байдена. При этом Херш подчеркнул, что Байден совершил большую ошибку, так как начал нечто такое, о чем не имеет понятия, передает ТАСС.
Херш высказал предположение, что действия США в отношении газопроводов могут иметь противоположный стремлению Байдена сохранить единство НАТО эффект. Журналист считает, что сейчас вопрос только в том, какая страна первой выйдет из НАТО.
Накануне Херш уличил Байдена во лжи по поводу «Северных потоков».
Украина денонсировала все договоры с Россией по Азовскому морю
Парламент Украины денонсировал договоры с Россией по Азовскому морю
Верховная рада разорвала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море и в Керченском проливе, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
По словам Железняка, Рада расторгла договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Также парламент решил аннулировать соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, передает ТАСС.
Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года.
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Комбриг «Пятнашки» назвал самый запоминающийся момент в спецоперации за год
Комбриг «Пятнашки» Авидзба назвал самый запомнившийся ему момент в СВО за год
Начало спецоперации России на Украине является самым запоминающимся моментом за весь год ее проведения, заявил герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.
По его словам, это момент, когда Украина поняла, что начались военные действия. Авидзба считает, что в этот момент украинцы поняли, что чувствовали жители Донбасса восемь лет, передает Ura.ru.
Он также озвучил свой прогноз по СВО. Авидзба считает, что активная фаза спецоперации продлится еще год.
После этого потребуется не менее 10 лет, чтобы «выместить всю нечисть», которая помогала действующей украинской власти сопротивляться. Комбриг добавил, что для выявления таких элементов в войсках присутствует вторая волна линии военных подразделений.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине.
Первая партия танков Leopard из Польши прибыла на Украину
Министр национальной обороны Польши Блащак заявил, что четыре танка Leopard находятся на Украине
Польша направила Киеву первую партию танков Leopard 2 в количестве четырех машин, они уже находятся на территории страны, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
По его словам, танки попали на Украину в пятницу, передает РИА «Новости».
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Польша символически передала первые четыре Leopard 2А4.
Напомним, в среду в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
В Британии описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Корреспондент The Times Филп описала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
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Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения, и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».
Первым вариантом названо мирное соглашение, при котором Россия хочет заставить Киев сесть за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».
Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть, неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.
Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.
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