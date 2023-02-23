Россияне назвали послание Путина важным и интересным В Британии назвали определяющее десятилетие решение Путина Британский журналист Марр: Решение Путина по ДСНВ изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие 23 февраля 2023, 10:04 Текст: Антон Никитин

Решение президента Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире, заявил британский журналист Эндрю Марр. Марр в эфире британской радиостанции LBC заявил, что Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, однако мир, по его словам, находится только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире, передает РИА «Новости». Британский журналист добавил, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие на Украине. Кроме того, Марр назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что впереди нас ждет самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ, а также писала, что ответ на это со стороны США состоит из бравады и лжи. Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО 22 февраля 2023, 10:59

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму. В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков». Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова». Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он. Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим. Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он. В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо. «Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он. «И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев. В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США. Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине 22 февраля 2023, 21:28

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины. Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале. Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина. Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин. Новости СМИ2 Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая 22 февраля 2023, 14:10

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве. «Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС. Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости». Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину. С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы. Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая. Лепс исполнил новую песню на концерте в «Лужниках» Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в «Лужниках» 22 февраля 2023, 16:28

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!» «Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист. Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках». Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Новости СМИ2 Путин: Сегодня весь российский народ является защитником Отечества Владимир Путин обратился к россиянам в канун Дня защитника Отечества 22 февраля 2023, 16:19

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Президент подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи. Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», – обратился президент с трибуны к зрителям. «В этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина – это семья, в нашем сердце это одно и то же», – добавил Путин. Президент отметил, что битва на исторических рубежах России идет прямо сейчас. «Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничном мероприятии, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей», – сказал глава государства. Он добавил, что этот бой «ведут такие же мужественные бойцы», как и те военные, которые находятся на мероприятии в «Лужниках». Концерт посвящен участникам специальной военной операции. Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций. Общее число участников составляет до 200 тыс. человек, сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в «Лужниках». Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад 23 февраля 2023, 08:18 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн. Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости». Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей. Новости СМИ2 Путин назвал отличившихся на передовой военных основой развития Вооруженных сил Путин поблагодарил ветеранов за победу над германским нацизмом и отметил героизм участников СВО в боях с неонацизмом 23 февраля 2023, 00:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине. Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что данный праздник символизирует героическую историю российских армии и флота, а также «нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны». Он выразил благодарность «ветеранам, которые разгромили нацизм», и подчеркнул, что «нынешнее поколение солдат и офицеров» приумножает «ратные традиции своих дедов и прадедов». Президент заявил, что сейчас российские военные «героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически». Он обещал, что власти страны будут уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности России, вести развитие Вооруженных сил с опорой на реальный боевой опыт и совершенствовать систему подготовки военных. По словам Путина, военные, которые проявили себя на передовой, должны стать основой такого развития. Глава государства заверил, что войска продолжат насыщать передовой техникой. Он отметил, что российская промышленность наращивает производство обычных вооружений и осваивает серийное производство перспективных. По словам президента, особое внимание продолжат уделять укреплению ядерной триады. Так, в 2023 году начнется боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. В России продолжат серийное производство гиперзвуковых «Кинжалов», стартуют массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Кроме того, 100% достигнет доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах – в состав ВМФ примут АПЛ «Император Александр III» проекта «Борей-А». В течение нескольких лет ожидается еще три крейсера данного проекта. «Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство – залог нашей победы, – заявил Путин. – Желаю крепкого здоровья и успехов в службе Родине, благополучия вашим родным и близким». Напомним, накануне Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Путин напомнил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации возникшей у ее границ военной угрозы. Украинский пленный рассказал о воюющих в ВСУ британских стрелках Украинский пленный солдат рассказал, как британские солдаты воюют вместе с ВСУ против российских сил 22 февраля 2023, 13:03 Текст: Елизавета Шишкова

Британские военные – стрелки, пулеметчики, гранатометчики и бронебойщики – воюют на фронте против ВС России вместе с Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил украинский военный, взятый в плен под Авдеевкой. Он подтвердил, что на фронте приходилось встречаться с иностранцами. «Они непосредственно воевали с нами. Воевали, стреляли, не обучали. Были с нами. Британия», – передает его слова РИА «Новости». Британцы, по его словам, с украинскими военными взаимодействовали нормально и общались через переводчика. При этом британские военные были офицерами. Пленный украинский военный добавил, что в учебной части на территории Украины перед отправкой на фронт его и других призывников готовили британские инструкторы. В частности, натовские инструкторы из Британии обучали стрелять из «Мух», РПГ, пулеметов, автоматов. Всего украинских солдат обучало около 10 иностранцев. Украинский пехотинец служил в 58-й бригаде украинских войск. Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания будет готовить украинских пилотов военных истребителей. Новости СМИ2 Офицер ВДВ поделилась эмоциями от концерта-митинга в «Лужниках» Офицер ВДВ Екатерина Дайлидко: В «Лужниках» ощущается колоссальная поддержка военных и единство российского народа 22 февраля 2023, 18:17

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Вся Россия сплотилась против внешнего давления, практически никто не остался в стороне. Поддержка нашего народа просто неимоверная, рассказала газете ВЗГЛЯД офицер Воздушно-десантных войск России Екатерина Дайлидко, приглашенная в качестве гостя на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках». «Мы побывали на главной трибуне концерта. Руку мне пожал сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Сейчас меня просто переполняют эмоции. Прежде всего, от гордости за свою страну и за свой народ», – рассказала она. Офицер добавила, что на концерте-митинге чувствуется небывалая поддержка военных со стороны гостей, «а за ними стоит вся страна». «Мы смогли стать единым целым, устоять и показать свою силу. Впечатлений столько, что передать словами невозможно», – подчеркнула она. В то же время студенты, которые пришли на стадион, объяснили свое участие тем, что «Лужники» стали идеологической передовой России. По их мнению, собравшиеся на концерте граждане послали четкий сигнал Западу: «Мы добьемся победы». Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. Депутат: Бизнес поможет вытащить Россию из-под прессинга западных санкций Депутат Нифантьев перечислил главные сигналы российскому бизнесу в послании президента Федеральному Собранию 22 февраля 2023, 19:55

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Получая прибыль, предприниматели должны создавать рабочие места и инвестировать в нашу страну, делать ее лучше. Только так Россия обретает настоящий суверенитет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Ранее президент России в рамках послания Федеральному собранию обратился к крупным бизнесменам, призвав их быть со своей Родиной. «Основной сигнал бизнесу заключается в том, что Россия обретает настоящий суверенитет. У нас есть все, начиная от талантливых граждан и заканчивая огромными запасами ресурсов. Поэтому важно, чтобы предприниматели, помимо получения прибыли, занимались созданием рабочих мест и инвестировали в нашу страну, делали ее лучше. Они должны быть горды тем, что занимаются бизнесом в России», – считает член думского комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. Он убежден, что все предприниматели услышали слова президента о том, что заработанное нужно хранить в своей стране. Собеседник отметил, что в России есть все необходимые условия для открытия своего дела, в том числе низкая налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса. «У нас есть возможности для самозанятых. Через приложение Федеральной налоговой службы можно открыть свое дело за считаные минуты. Существующие льготные режимы распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей», – добавил Нифантьев. По мнению депутата, российский бизнес способен вытащить Россию из-под прессинга западных санкций. Для этого, среди прочего, необходима кооперация бизнеса и системы образования для подготовки кадров под конкретные отрасли экономики. «Если у предпринимателя есть знания, силы и амбиции, то государство должно создавать условия, чтобы малое предприятие становилось средним, затем крупным или даже крупнейшим. В дальнейшем они также обеспечат заказами малый и средний бизнес. И те предприниматели, которые ответственно инвестируют прибыль в отечественный бизнес, также получат поддержку государства», – заверил Нифантьев. Также он допускает изменение денежно-кредитной политики в отношении предприятий с долгим выходом на точку безубыточности. «Например, вложения в предприятия химической промышленности окупаются очень долго. И здесь, конечно, нужна государственная поддержка. Но уже делается многое. Президент, в частности, говорил о промышленной ипотеке, которую предлагается расширить на строительство новых производственных цехов», – указал Нифантьев. Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться. Каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получать поддержку. В своем напутствии предпринимателям Путин призвал их быть со своей Родиной. «Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – сказал президент. Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции. Новости СМИ2 Миронов: Справороссы могут отказаться от участия в президентских выборах Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Миронов предложит партии отказаться от участия в президентских выборах 22 февраля 2023, 15:29 Текст: Ольга Иванова

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидатуры от СРЗП на президентские выборы. Он уточнил, что предложит поддержать действующего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». Ранее Путин провел встречу с Мироновым, в ходе которой обсудил несколько вопросов. По словам президента, он всегда находится в контакте с Мироновым, но личные встречи всегда имеют смысл. Посол России в Британии назвал возможные темы переговоров Москвы и Киева Российский посол в Британии Келин заявил о готовности Москвы обсудить с Киевом обращение с русскими людьми на Украине 23 февраля 2023, 04:55

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Москва в случае переговоров с Киевом готова обсуждать положение русских людей на Украине и безопасность России, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Келин сказал, что «в первую очередь» Москва готова обсуждать вопрос «нормального обращения с русскими людьми», то есть отказ украинских властей от попыток запретить российскую культуру и «выдавить русских людей с Украины». Кроме того, Москва готова обсуждать «безопасность России», в отношении которой не должно исходить угроз с территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на LBC. Он заявил, что на данный момент Украина от переговоров «полностью отказывается». Комментируя возможность введения в Донбассе международного контроля, Келин указал, что режим ОБСЕ уже провалился, так как работал «односторонне», только в интересах Запада. Посол считает, что мир ждут «трудные десять лет», меняются ситуации на рынке, в экономике, в соотношении сил, предстоят «серьезные изменения в миропорядке». Напомним, замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что если Украина и страны Запада хотят провести переговоры, они должны сложить оружие и прекратить обстрелы российских городов. Новости СМИ2 Байден отказался считать решение России по СНВ-3 подготовкой к применению ЯО Байден не увидел в решении России приостановить участие в СНВ-3 признака подготовки к применению ядерного оружия 23 февраля 2023, 02:18 Текст: Антон Антонов

Со стороны Москвы было ошибкой приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), но это не следует считать признаком подготовки к применению ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден. Байден заявил, что решение России является «не очень ответственным». Однако он не считает, что глава российского государства Владимир Путин «думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде», например, использовании межконтинентальных баллистических ракет. США не видят свидетельств изменения Россией готовности сил ядерного сдерживания. Байден полагает, что вопрос о СНВ-3 можно решить, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News. Напомним, Путин объявил, что Россия собирается приостановить свое участие в СНВ-3. Госдума и Совфед уже одобрили соответствующий законопроект. Отец Героя России: С каждым днем СВО в нас крепнет вера в Победу Поэт Борис Лукин рассказал о значении спецоперации для всех россиян 22 февраля 2023, 18:04

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Мы возвращаемся к идеалам, которые пытались вытравить из нас так называемой европейской цивилизационной культурой, сказал газете ВЗГЛЯД поэт Борис Лукин, чей сын Иван погиб в боях под Мариуполем и посмертно получил звание Героя России. В среду Лукин-старший участвовал в митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» на столичном стадионе «Лужники». «Праздник 23 февраля – это всегда радость в семье и стране. Этот праздник, как и День Победы – особый, это гордость за нашу силу, предков и наших сегодняшних воинов-героев. Но в этот день у многих слезы на глазах, потому что не все доживают до победы. Нам нужно не забывать о тех парнях, благодаря которым возможны такие праздники», – считает отец Героя России Ивана Лукина, поэт Борис Лукин. Иван Лукин был разведчиком-пулеметчиком 810-й Отдельной Гвардейской ордена Жукова Бригады морской пехоты. Он погиб в Мариуполе в марте прошлого года в боях по освобождению Украины от неонацизма. Лукин-старший отметил, что семьи участников СВО особенно консолидированы. «Я помогаю воинам. Помощь, когда она нужна, может появиться буквально из ниоткуда. Сейчас я собираюсь перегнать на фронт для разведчиков свой автомобиль. Мне посчастливилось найти в Москве хороших мастеров, которые за свой счет подготовили машину. Теперь внедорожник в идеальном состоянии, он будет работать между тылом и передовой, поможет вывозить раненых», – рассказал собеседник. По его словам, автослесари отказались брать плату за работу, сказав, что подготовить автомобиль для зоны СВО – это наше святое дело. «После встречи с такими отзывчивыми людьми я понимаю, что нас нельзя победить – мы едины. Главное – это народ, который знает, чего он хочет – мирного неба над головой», – сказал Лукин. «Мы становимся другими, возвращаемся к идеалам, которые пытались вытравить из нас так называемой европейской цивилизационной культурой. С каждым шагом наших воинов на Запад люди перестанут бояться самих себя. Они начнут выражать свое мнение и говорить, что мы правы и должны победить», – считает собеседник. Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. «Низкий всем поклон», – сказал глава государства. Новости СМИ2 Песков оценил реакцию Запада на решение Путина по ДСНВ Песков о ДСНВ: России важно делать все для своей безопасности 22 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

России важно делать все для своей безопасности, дожидаясь, пока оппоненты созреют для нормального диалога, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на решение президента Владимира Путина приостановить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Представитель Кремля отметил, что первая реакция представителей коллективного Запада на решение Москвы оказалась «достаточно консолидированной», но она не дает повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам, передает РИА «Новости». При этом время идет, меняются обстоятельства, и России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе в вопросе контроля над вооружением, отметил Песков. По его словам, Россия будет сохранять терпеливый подход в ожидании того, когда оппоненты созреют для нормального диалога. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.