Музыкально-патриотический фестиваль прошел в регионах России

Музыкально-патриотический фестиваль «Своих не бросаем!» прошел в регионах России

Всероссийский музыкально-патриотический фестиваль «Своих не бросаем!», приуроченный ко Дню защитника Отечества, с участием звезд классический музыки, балета, театра и кино прошел в городах России.

Стартовавший 22 февраля на Сахалине фестиваль проходил три дня. 24 февраля к нему присоединились Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новокузнецк и Луганск.

В концертах принимали участие звезды классической музыки, театра и кино, а также балета, которые выступили в поддержку Родины.

В Казани концерт прошел в ГБКЗ им. Сайдашева, здесь прозвучали песни времен Великой Отечественной войны, в фойе культурного центра был представлен фотопроект «Жены Героев». На портретах – женщины Татарстана, ждущие супругов, которые участвуют в специальной военной операции, передает «Реальное время».

Патриотический концерт также прошел в нижегородском Доме народного единства. На мероприятии собрались нижегородцы, желающие поддержать российскую армию, а также военные и ветераны. Перед зрителями выступили фольклорный ансамбль «Прялица», муниципальный ансамбль песни и танца «Любава», поэт-песенник, член Российского Союза писателей Андрей Буров и другие артисты, передает NN.

В Луганске концерт состоялся в ЛГАКИ им. М. Матусовского.

Зрителями фестиваля стали участники СВО и их семьи, волонтеры врачи, представители молодежных патриотических движений, работники оборонных и стратегических областей промышленности и другие.

Все собранные средства будут направлены в фонд ОНФ «Все для Победы!».