Гала-концерт фестиваля «Своих не бросаем» на Сахалине собрал более 2 тыс. зрителей

Во дворце спорта «Кристалл» прошел масштабный фестиваль военно-патриотической песни, который проходил с 22 по 24 февраля в Южно-Сахалинске. Телеэфир и онлайн-трансляция проводились во всех областях России, включая новые регионы.

Губернатор Валерий Лимаренко в приветственном слове отметил, что «островные артисты» пишут песни о Родине, и эти песни откликаются в сердцах людей в разных уголках нашей великой страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Пока люди пишут и исполняют такие песни о любви к Родине, мы будем верить в победу. И мы обязательно победим. Сегодня, когда наши ребята сражаются за Родину, они должны чувствовать, что сердца миллионов соотечественников с ними, что мы всегда будем поддерживать друг друга. И наш патриотический фестиваль «Своих не бросаем» стал ярким подтверждением этого», – подчеркнул он.

Глава региона выразил благодарность администрации президента, партии «Единая Россия» и Общероссийскому народному фронту за то, что они на федеральном уровне поддержали идею проведения масштабного музыкального события на Сахалине.

Отмечается, что мероприятие всероссийского уровня на Сахалине стало продолжением концерта в московских «Лужниках». Вслед за островным регионом идею проведения культурной акции подхватили еще семь городов России. Военно-патриотические песни прозвучали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новокузнецке и Белово Кемеровской области, а также в Луганске.

Участников и гостей фестиваля поприветствовал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Фестиваль объединил нашу большую Родину – от Южно-Сахалинска до Калининграда. Молодые авторы и именитые исполнители, которые приняли в нем участие, они сегодня тоже воюют. Разят словом и песней, поддерживая тем самым наших ребят на передовой. Этот фестиваль для наших защитников – кадровых военных, добровольцев, мобилизованных и всех бойцов. Сегодня ровно год с начала специальной военной операции. И нет никаких сомнений, что враг будет разбит, и победа будет за нами», – сказал он.

На сцену во время гала-концерта вышли Юлия Чичерина, Сергей Бобунец, Джанго, группы «7Б», «Ва-Банкъ», «Зверобой», «СерьГа» и Сергей Галанин, Петр Лундстрем, Сандра Мантика. Вместе с российскими звездами выступили сахалинские деятели культуры – Южно-Сахалинский камерный оркестр, фольклорный ансамбль «Белые росы», Народный ансамбль танца «Экзотика», театр танца Drevo, Дмитрий Русанов, Алексей Солдатов и дуэт «Вишня», а также артисты из Донецкой и Луганской народных республик – «Собор», Аким Апачев и Наталья Качура.