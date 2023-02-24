Здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе облили краской

Китай представил мирный план по урегулированию на Украине из 12 пунктов

Китай предложил план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, предложив мирные переговоры

Министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса, состоящего из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.

Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства». В связи с этим КНР настаивает на одинаковом и единообразном применении международного права и отказе от применения двойных стандартов, передает РИА «Новости».

Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков. В документе указывается необходимость учитывать законные интересы безопасности и озабоченности всех стран.

В третьем пункте под названием как «прекратить боевые действия и остановить войну» говорится, что «в конфликтах войнах нет победителей». Пекин настаивает, чтобы все стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.

В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров, так как это единственный реальный выход из кризиса. В документе сказано о необходимости создания условий и предоставления платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной.

В пятом пункте Пекин призывает поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Китай указывает на недопустимость политизации гуманитарных вопросов.

Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Также отмечена необходимость защиты гражданских лиц.

Пункт под номером семь посвящен безопасности АЭС, Китай считает необходимым противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты.

Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорит в восьмом пункте.

В девятом пункте говорится о том, что стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю. Предложенная Китаем инициатива международного сотрудничества в области продовольственной безопасности может обеспечить решение проблемы глобального продовольственного кризиса.

В десятом пункте Китай выступает против односторонних санкций в контексте кризиса на Украине, поскольку рестрикции лишь создают новые проблемы.

Призыв обеспечить стабильность цепочек производства и поставок содержится в 11 пункте плана.

В последнем пункте Пекин выражает готовность оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне конфликта.

Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин заявлял, что дипломатия является единственным путем для разрешения украинского кризиса.