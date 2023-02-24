В День защитника Отечества Нижегородский кремль украсила праздничная подсветка

Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине

Вашингтон желает ознакомиться с планом Пекина по урегулированию на Украине, но это должно быть нечто большее, чем прекращение огня, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

США ожидают предложения от Китая, что именно те предложат по переговорам, предполагается, что об этом будет объявлено 24 февраля, заявила Нуланд в интервью Washington Post, передает ТАСС.

При этом США выступают против того, чтобы этот план и другие подобные инициативы предусматривали «циничное прекращение огня», поскольку это пошло бы только на пользу России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал обязательно выслушать, что предложит китайская сторона для урегулирования конфликта на Украине, поскольку в обратном случае это может привести к непредсказуемым последствиям.