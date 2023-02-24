Рогов отверг «лицемерную» резолюцию Генассамблеи ООН

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24 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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СВО не позволила Украине растерзать Донбасс

По мнению экспертов, основу для конфликта на Украине в новейшей истории заложили даже не в 2014-м году, а в 2004-м Министерство обороны РФ/РИА Новости
«24 февраля стало переломным моментом и ответом России на действия противника». Так бывшие граждане Украины описывают эмоции, которые испытали год назад – во время старта спецоперации России. При этом, по их мнению, Донбассу и другим регионам стоило начать восстание против украинских националистов не в 2014 году, а на десять лет раньше – во времена «оранжевой революции». Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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СБУ начала формировать «обменный фонд» при обысках монастырей

По официальной версии, Дмитрия Скворцова поймали случайно – в рамках «профилактического рейда» @SBUkr
СБУ усилила облавы на пророссийских активистов на подконтрольной территории. Так, под стражу взят блогер Дмитрий Скворцов, известный православный эксперт, скрывавшийся в одном из монастырей. Одни друзья Скворцова подозревают, что его предали. Другие, напротив, полагают, что СБУ давно выследила свою жертву, но арестовать решила из опасений перед российским наступлением – ведь Украине понадобится «обменный фонд».  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Год назад наступила история

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда дело доходит до большой войны, или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Китай представил мирный план по урегулированию на Украине из 12 пунктов
    Российские силы взяли под контроль село Берховка под Артемовском Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервал гимн СССР Зеленский заявил об очень тяжелой ситуации на востоке Украины Фокусник Акопян объяснил, почему не собирается ехать на лечение в США
    ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине Иностранные СМИ отметили умелые стратегии Путина в ответ на вторжение Запада Небензя обвинил ЕС в импотенции из-за позиции по «Северным потокам» Эксперт: Между Россией и Западом опустился железный занавес
    Бывший аналитик ЦРУ назвал причину начала конфликта на Украине Экс-советник Пентагона напомнил ВСУ о военной хитрости Суворова Развернувших украинский флаг на ПА ОБСЕ активистов попросили «убрать тряпку» Министр обороны Германии не увидел красных линий в поддержке Украины

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    СВО не позволила Украине растерзать Донбасс

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    «подсластить пилюлю»


    В США допустили предоставление помощи Киеву за отказ от регионов

    «нужно нечто большее»


    Госдеп выступил против «циничного прекращения огня» на Украине

    Видео

    важное сражение


    Зеленский смирился с потерей Артемовска по двум причинам

    речь в Варшаве


    Ответ Байдена Путину состоит из бравады и лжи

    рост цен


    Конфликт с Россией приводит французов к голоду

    подрыв «Северных потоков»


    Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

    послание федсобранию


    Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

    Свобода слова


    Максим Соколов: Почему Познер поддержал Херша

    Дело труба


    Глеб Простаков: Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

    Послание президента


    Игорь Караулов: Путин намерен строить мирное будущее

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    Рогов отверг «лицемерную» резолюцию Генассамблеи ООН

    Член администрации Запорожского региона Рогов назвал лицемерной резолюцию Генассамблеи ООН о выводе войск

    24 февраля 2023, 10:19

    Текст: Александра Юдина

    Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о выводе войск из новых областей России является лицемерной, глупой и ничтожной, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожского региона Владимир Рогов.

    По его словам, складывается ситуация, будто в ООН «забыли» о произошедшем факте, что ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области являются законной и неотъемлемой частью России. То есть, получается, в ООН предлагают уйти самим со своей же земли, звучит это по меньшей мере лицемерно, глупо и ничтожно, передает РИА «Новости».

    Рогов заверил, что жители Запорожской области будут и дальше в составе ВС России защищать свою землю от попыток нападения со стороны ВСУ.

    Также Рогов подчеркнул, что голосование за резолюцию показывает, что количество стран, которые выступили против резолюции, воздержались или не голосовали, составляют две трети населения мира.

    «Как мы видим, большинство народов мира при колоссальном внешнем давлении не поддерживают развязанную западными странами антироссийскую истерию и курс на противостояние с Россией», – резюмировал он.

    Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине.

    Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине

    23 февраля 2023, 19:51

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон желает ознакомиться с планом Пекина по урегулированию на Украине, но это должно быть нечто большее, чем прекращение огня, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

    США ожидают предложения от Китая, что именно те предложат по переговорам, предполагается, что об этом будет объявлено 24 февраля, заявила Нуланд в интервью Washington Post, передает ТАСС.

    При этом США выступают против того, чтобы этот план и другие подобные инициативы предусматривали «циничное прекращение огня», поскольку это пошло бы только на пользу России.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал обязательно выслушать, что предложит китайская сторона для урегулирования конфликта на Украине, поскольку в обратном случае это может привести к непредсказуемым последствиям.

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    Полковник из США напомнил ВСУ о хитрых маневрах Суворова
    		    23 февраля 2023, 17:53
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные умеют обыгрывать противников, это уже демонстрировал полководец Александр Суворов и об этом следует помнить ВСУ, заявил американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    Суворов на поле боя выставлял множество стрелков в авангарде для создания дымовой завесы, и противник не мог ничего разглядеть, и не знал, где находится основная атакующая сила, расказал Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom, передает РИА «Новости». К тому моменту, когда противник осознавал, где находятся русские силы, то было уже слишком поздно.

    В случае применения схожего маневра против ВСУ украинские военные попали бы в ловушку, поскольку бы не успели понять направление атаки за массированным артиллерийским огнем. «А когда молот упадет на их головы, это будет сокрушительный удар», – заключил Макгрегор. 

    Ранее генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс истощил собственные запасы артиллерийских снарядов из-за поставок Украине.


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    Швейцария объявила о проведении секретных переговоров по Украине
    		    23 февраля 2023, 16:29
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Швейцарская сторона принимает секретные переговоры по украинскому вопросу, они проводятся не на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

    Швейцария всегда предлагает услуги по переговорному процессу, сейчас международная Женева принимает секретные переговоры, хотя они проходят не на самом высоком уровне, заявил Кассис газете «Тан», передает РИА «Новости».

    Кассис напомнил, что Киев ранее просил Швейцарию представлять ее интересы в России, но Москва отказала в этой просьбе.

    «Нарратив России известен: она заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, однако в то же время она использует ее как нейтральную страну», – приводит слова швейцарского министра «Коммерсант».

    Напомним, Швейцария официально присоединилась к потолку цен на нефть из России, установленному Европейским союзом.

    Коментарии (32)
    ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
    Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине
    		    24 февраля 2023, 00:33
    Фото: Li Muzi/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Генеральная Ассамблея ООН в ходе спецсессии по Украине приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине специальной военной операции.

    За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь (Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея), еще 32 делегации воздержались, в их числе Китай, передает ТАСС.

    Из стран БРИКС за резолюцию проголосовала Бразилия, воздержались – Китай, Индия, Южная Африка.

    Из стран на территории бывшего СССР за резолюцию проголосовали Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония, воздержались – Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, против выступили Россия и Белоруссия. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркменистан.

    Из остальных стран мира против проголосовали КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея. Воздержались – Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран, Куба, Лаос, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Республика Конго, Сальвадор, Судан, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Шри-Ланка, Эфиопия.

    При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривавшие изъятие из документа положений, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Поправки также предлагали убрать пункт с призывом к РФ немедленно вывести войска с Украины и осудить тех лидеров стран минского формата, которые на деле не добивались урегулирования на Украине.

    Кроме того, белорусская сторона выступала за включение в резолюцию призыва к мирному урегулированию путем переговоров. Оригинальный текст резолюции содержит лишь призыв к странам и международным организациям «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». Минск также предлагал внести в резолюцию запрет на поставки оружия Киеву.

    Украина при поддержке западных стран предложила проект резолюции Генассамблеи ООН, якобы направленный на достижение мира. В нем не содержится призыва начать мирные переговоры или заключить перемирие. Ответственность за начало конфликта возлагается исключительно на Россию. В тексте присутствуют призывы к сторонам соблюдать свои обязанности по отношению к мирным жителям и пленным, а также подчеркивается необходимость «привлечения к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».

    Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, резолюция не будет способствовать переходу к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом. Он назвал документ однобоким и оторванным от реальности.

    Накануне Небензя заявил, что Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить проект резолюции ГА ООН.

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    Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервал гимн СССР
    Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервали поздравление телезрителей с Днем Советской армии и гимн СССР

    23 февраля 2023, 22:27

    Текст: Антон Никитин

    Украинский телеканал «Интер» подвергся хакерской атаке, в ходе которой трансляция прервалась гимном СССР, поздравлением телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота и призывом сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне, свидетельствуют появившиеся в Сети видео.

    В эфире украинского телеканала «Интер» появилось поздравление телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота, зазвучал гимн СССР и был опубликован призыв передавать фото/видео/координаты украинских войск, а также сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне.

    Кроме того, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила на своем сайте, что выявила атаку на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой на этих ресурсах было модифицировано содержание нескольких страниц.

    Напомним, накануне хакеры взломали серверы нескольких коммерческих радиостанций в ряде регионов России и запустили в эфир информацию о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.

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    Фокусник Акопян объяснил, почему не собирается ехать на лечение в США

    23 февраля 2023, 20:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Знаменитый советский и российский фокусник Амаяк Акопян сообщил, что находится в тяжелом физическом состоянии, ему трудно передвигаться из-за травм позвоночника.

    Акопян опасается проведения операции, на которой настаивают медики, поскольку организм может «не принять эти железки и начать отторгать». Об этом артист рассказал «Московскому комсомольцу».

    Он добавил, что находится в том возрасте, когда хирургические вмешательства небезопасны.

    Фокусник пояснил, что его сын приглашает его приехать в США, но он отказывается, поскольку патриот своей страны. «Твой папа – патриот. Дедушка – великий патриот. А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России», – пояснил Акопян.

    Артист рассказал, что сейчас живет на скромную пенсию в 21-22 тыс. рублей, и пояснил, что даже при желании не мог бы поехать на свои средства лечиться за границу.

    «Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду. Я и вся моя семья были патриотами! Да сейчас у меня и материального состояния такого нет», – сказал фокусник.

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    Вертолет с министром спорта Ирана на борту потерпел крушение
    В Иране потерпел крушение вертолет с министром спорта на борту, его советник погиб

    23 февраля 2023, 16:48

    Текст: Елизавета Шишкова

    На юге Ирана в городе Бафт упал вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве, советник министра погиб, сообщило агентство ИРНА со ссылкой на очевидцев.

    Вертолет потерял управление при посадке. Министр находится в стабильном состоянии и доставлен в больницу. Всего пострадало 12 человек, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что при жесткой посадке вертолета в Кемеровской области погиб человек.

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    Стало известно о секретной британской группе для закупок советских боеприпасов Украине
    New York Times: В Британии создали секретную группу для закупок боеприпасов Киеву
    		    23 февраля 2023, 17:49
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Великобритании создало секретную целевую группу, которая закупает советские боеприпасов для Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

    По данным издания, с начала российской спецоперации на Украине государственные украинские компании начали просить у посредников в США и других странах предоставить им самолеты, танки, минометы и вертолеты, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Лондон, Париж и Вашингтон финансировали оружейные сделки с участием третьих стран и посредников. Американские брокеры ищут снаряды на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.

    В июне прошлого года Великобритания заключила сделку с государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories на приобретение 40 тыс. артиллерийских снарядов. Средства за снаряды должны были быть переведены румынскому посреднику, а сами вооружения доставлены из Пакистана в Соединенное королевство без упоминания Украины. Однако пакистанский поставщик не смог доставить снаряды, и сделка была сорвана.

     NYT со ссылкой на полученные документы сообщает, что в июне чешский продавец оружия предложил Киеву боеприпасы и десять штурмовиков советского типа на сумму около 185 млн долларов.

    Также издание пишет, что оружие чешского производства поставляет Украине Люксембург. Фабрики по производству боеприпасов возобновили работу в Болгарии. По данным газеты, на открытии одной из линий производства присутствовали представители посольства США.

    Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность использовать собственный бюджет для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины.

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    Боррель заявил о «бесполезности» политического диалога с Россией
    Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным»
    		    23 февраля 2023, 23:55
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после выступления российского постпреда при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным».

    Боррель заявил, что представленная российским дипломатом картина мира якобы искажает реальность, что, по его мнению, делает политический диалог с РФ «бесполезным». Глава внешнеполитической службы ЕС заявил о невозможности вести диалог с людьми, которые представляют факты в том виде, как их представил российский посол, говоря, например, о моральных извращениях Запада, который заставляет мужчин становиться женщинами и наоборот, и разрушает моральный базис, на которых строятся взаимоотношения полов, передает ТАСС.

    Боррель назвал представления представителей России о реальности частью какой-то «полностью искаженной реальности», которая якобы не позволяет рассматривать Россию как кого-то, с кем можно вести разумную политическую дискуссию. Он также заявил, что россияне живут на другой планете или в параллельной реальности, и он считает почти невозможным и бесполезным обсуждать что-либо с теми, кто представляет факты в таком виде.

    Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, является не мировой, но «глобализованной» войной. При этом Боррель выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет оружие России. Он также признал, что в этот конфликт полностью вовлечен весь глобальный Запад, эта война затрагивает всех, так как восстановление после пандемии фактически подорвано.

    Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет.

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    ЕК передумала вводить штрафы за непредоставление данных о российских активах
    Politico: 13 из 28 европейских стран не поддержали штрафы за непредоставление данных о российских активах
    		    23 февраля 2023, 13:35
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Против идеи ввести штрафы за непредоставление данных о найденных российских активах выступили 13 стран Евросоюза из 28, после чего Еврокомиссия отказалась от этого предложения, убрав его из черновика десятого пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

    Такие штрафы отказались поддержать в том числе Германия, Австрия, Бельгия, Франция, Чехия, Латвия, Португалия, Италия и Мальта. Представители этих государства сослались на необходимость юридических разъяснений, которые нельзя получить за несколько дней, передает «Коммерсант».

    Источники издания добавили, что все же полностью дипломаты ЕС не отказались от введения штрафов, к этому вопросу могут вернуться позже.

    Politico рассказало о планах ЕК создать карту замороженных российских активов, куда также войдут замороженные золотовалютные резервы. Европейцы считают, что такая карта станет первым этапом для возможной передачи замороженных активов Украине.

    Ранее сообщалось, что штрафы за непредоставление данных о российских активах должны были составить от 50 тыс. евро для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц.

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    Нуланд заявила о желании США вернуться к обоюдным с Россией инспекциям по ДСНВ
    		    23 февраля 2023, 18:43
    Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона желает вернуться к диалогу с российской относительно Договора СНВ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

    США желают вернуться к возобновлению обоюдных инспекций к тому моменту, когда получится начать обсуждение реализации этого соглашения, заявила Нуланд, передает РИА «Новости».

    При этом Соединенные Штаты при этом не имеют желания увеличить собственный ядерный потенциал, но и не наблюдают у России возможности нарастить свой.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил о приостановке Россией своего участия в ДСНВ. Глава государства подчеркивал, что Россия именно приостанавливает свое участие, а не выходит из Договора.

    Президент напомнил, что Запад напрямую причастен к попыткам ВСУ нанести удары по базам стратегической авиации России. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы в том числе специалистами НАТО. В такой ситуации допуск американских специалистов на российские ядерные объекты невозможен. 

    В США заявили, что готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора. В НАТО выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3, а президент США Джо Байден назвал это решение Москвы ошибкой.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах приостановки Россией участия в СНВ-3 и возможной реакции на это со стороны Соединенных Штатов.

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    Коментарии (45)
    Китай призвал к прекращению боевых действий на Украине
    МИД КНР призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине
    		    24 февраля 2023, 05:25
    Фото: Marc Vorwerk/
    SULUPRESS.DE/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Китай призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине, говорится в документе МИД КНР с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса.

    В документе, который опубликован на сайте МИД КНР, говорится, что всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не идти на обострение конфликта, не допускать дальнейшей эскалации и выхода ситуации вокруг кризиса на Украине из-под контроля, содействовать поддержанию контактов между Россией и Украиной, возобновлению прямого диалога, способствовать постепенной деэскалации и разрядке ситуации до достижения полного прекращения огня и боевых действий, передает ТАСС.

    Накануне Китай в ООН заявил о возможности политического урегулирования на Украине. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине, которое, по ее словам, пошло бы на пользу только России.

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    В США допустили предоставление помощи Киеву за отказ от регионов
    Time: США могут предоставить Киеву масштабную финансовую помощь, чтобы подсластить пилюлю утраты территорий
    		    24 февраля 2023, 07:56
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Антон Никитин

    Наиболее вероятным исходом событий на Украине станет сохранение за Россией присоединенных территорий, США могут предоставить Киеву масштабную финансовую помощь, чтобы подсластить пилюлю, выразил мнение обозреватель Time Филип Шорт.

    Шорт подчеркнул, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, поэтому наиболее вероятным исходом событий станет сохранение за Россией присоединенных территорий. При этом обозреватель выразил мнение, что украинцы не без оснований воспримут такое развитие событий как предательство со стороны Запада. Вопреки этому Шорт считает, что у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться, а Запад подсластит пилюлю, предоставив Украине масштабную помощь в восстановлении, передает РИА «Новости».

    Обозреватель также выразил сомнение, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают, так как украинское продвижение в Крым, где большая часть населения считает себя русскими и который, с точки зрения Москвы, является таким же российским регионом, как и любой другой, чревато риском неуправляемой эскалации, которую администрация Байдена намерена предотвратить.

    Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на правоту президента РФ Владимира Путина о природе конфликта на Украине.

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    Украина обвинила «Ашан» в «спонсировании войны»
    Французская корпорация Auchan Holding включена Украиной в перечень «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России
    		    23 февраля 2023, 19:00
    Фото: Global Look Press
    Текст: Алена Задорожная

    Французская корпорация Auchan Holding оказалась в списке международных «спонсоров войны» после того, как отказалась покинуть российский рынок. Об этом сообщили в украинском национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

    Корпорация Auchan Holding, которой принадлежат гипермаркеты «Ашан», включена в список компаний «спонсоров войны», пишет РИА «Новости». Основанием стало нежелание французов отказываться от бизнеса в России. 

    Ранее в западных СМИ появилось расследование, в котором говорится, что в марте 2022 года нескольким сотрудникам магазина «Ашан» якобы пришло письмо о «сборе гуманитарной помощи» в виде сигарет, носков, продуктов питания, гвоздей, газовых плиток и топоров. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, «все это было предоставлено «Ашаном» полностью бесплатно».

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тогда обвинил торговую сеть в том, что она якобы «превратилась в полноценное оружие российской агрессии».

    Auchan Holding – не первая французская компания, против которой выступают украинские власти. Так, в январе стало известно, что сети украинских супермаркетов Varus и Novus решили бойкотировать компанию Bonduelle из-за ее решения сохранить российский бизнес.

    Киевский политолог Алексей Нечаев позже рассказал газете ВЗГЛЯД, что с требованием покинуть Россию выступают украинские ритейлеры, которые еще недавно сами работали с Москвой.

    Стоит отметить, что Bonduelle в тот момент также подверглась критике и в родной Франции. В частности, ее заподозрили в поддержке и даже снабжении Российской армии. Причиной стало фото в соцсети «Вконтакте», на котором были посылки с логотипом фирмы. Однако представитель компании выступил с утверждением, что подобные сборы проводятся исключительно для беднейших слоев населения.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как противостояние Парижа с Москвой приводит французов к голоду.

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    Шольц не увидел перспектив установления мира на Украине

    23 февраля 2023, 21:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Шансов установить мир на украинской территории в ближайшей перспективе нет, конфликт может оказаться продолжительным, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    Военную поддержку киевского режима нельзя прекращать, и сначала должен наступить момент, который «открывает перспективу мира», заявил Шольц в эфире канала ZDF, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Берлин помогает Киеву активней всех других стран Европы, но отметил, что выступает против поставок истребителей украинской стороне.

    Напомним, КНР придерживается иного мнения по украинскому конфликту, и вскоре ожидается обнародование китайского плана по этому вопросу. Заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин заявлял, что кризис может быть разрешен мирными средствами.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал внимательно выслушать, что предложит КНР для урегулирования на Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что в предложении должно быть что-то кроме «циничного прекращения огня».

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