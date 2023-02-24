В Белом доме не увидели изменений готовности ядерных сил России

Салливан заявил, что в США не видят изменения готовности российских ядерных сил

Вашингтон не наблюдает изменения готовности ядерных сил России и не вносил изменений в готовность своих сил, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

Его спросили о возможности применения Россией ядерного оружия. Салливан в ответ уточнил, что США могут говорить лишь о том, что видят: каких-либо изменений в готовности российских ядерных сил нет.

Вашингтон при этом также не вносил каких-либо изменение в готовность американских ядерных сил, передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о приостановке Россией своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах приостановки Россией участия в СНВ-3 и возможной реакции на это США.