В освобожденных поселках и городах ЛНР впервые за восемь лет отметили 23 февраля

На освобожденных территориях Луганской народной республики впервые за восемь лет прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

В 2023 году впервые за долгие годы в 15 освобожденных населенных пунктах республики проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Праздник вновь отмечают в Беловодске, Белокуракино, Марковке, Новоайдаре, Новопскове, Кременной, Лисичанске, Рубежном, Сватово, Северодонецке, Станице, Счастье, Троицком, Старобельске, Меловом.

Дети в садах и в школах заранее готовят подарки мужчинам в своей семье на 23 февраля. Девочки поздравляют мальчиков-одноклассников. В Новоайдарском районе спустя восемь лет в школах снова провели уроки, посвященные 23-му февраля. Дети подготовили поздравительные открытки. Спустя долгие годы народный праздник вернулся в освобожденные районы. Участники урока мужества в школе Денежниково Новоайдарского района поделились впечатлениями.

«То, что сегодня этот праздник так, я бы не сказала легко, но естественно возвращается в сознание семей, в сознание людей. Это говорит о том, что невозможно убрать то, что нам принадлежит по праву рождения», – сказала глава администрации Новоайдарского района Марина Филиппова.

«Украина запрещала нам проводить такие мероприятия. Дня защитника Отечества просто не было. Дети, которые выросли уже, восемь лет, они не знают, что это за праздник. Если бы кто-то из учителей проводил агитацию или рассказывал об этом празднике, он был бы наказан и вплоть до увольнения. А сегодня, да, мы вздохнули все, как говорится, свободной грудью. Мы можем легко рассказывать об этом празднике, мы можем воспитывать наших детей, внуков на доблести, на чести, на славе наших защитников Отечества», – сказала директор Денежниковской школы Светлана Артемова.

«Когда люди выросли с таким праздником, жили, всегда он был для нас, а потом его не стало, это очень сложно было. И теперь все радуются, что он вернулся и в наши семьи. Дети, все что мы знаем, то знают и они. Всегда рассказываем, говорим, хочется, чтобы немного равнялись на тех бабушек и дедушек, у которых было много доблести, чести и мужества», – сказала мама одного из школьников Нина Кисельникова.