Путин: Будущее – за Россией

Будущее, как и правда, на стороне России, заявил президент Владимир Путин, общаясь с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества.

Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата обратил внимание, что «сзади ребята стоят – молодые совсем». Он напомнил, что, выступая с посланием Федеральному Собранию, в заключение сказал, что правда «на нашей стороне». «Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», – приводит его слова ТАСС.

Но будущего не бывает без поддержки тех мужественных людей, которые представляют российскую армию, без поддержки духовенства, уверен Путин. «Мы очень на это рассчитываем», – добавил он.

Также Путин подробно рассказал о создаваемом в России Фонде поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации. Глава государства сказал, что это будет «мощная, хорошая структура». Кроме того, Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса.