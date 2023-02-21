|
|
Политолог: Речь Байдена в Варшаве оказалась набором лозунгов
Политолог Корнилов: Байдену плевать на тех людей, кто хочет жить с Россией
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Джо Байден надеялся выступить в Варшаве с исторической речью, которая войдет в школьные учебники. Но на деле она оказалась воззванием к Владимиру Путину, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог Владимир Корнилов. В своей речи Байден обратился к россиянам, а также высказался по поводу санкций Запада и спецоперации на Украине.
«Байден хотел показать своим избирателям, что он военный президент, который не побоялся приехать на линию фронта. Это продолжение той речи, с которой Байден выступил ровно год назад. Только на этот раз он надеялся, что речь станет исторической и войдет в учебники», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов.
Речь Байдена была эмоциональной и персонифицированой, добавляет собеседник. «Ранее в своих выступлениях он никогда не произносил слово «Путин» столько раз. Чуть ли не каждое предложение Байден начинал с упоминания президента России. Это было скорее воззвание к российскому лидеру, чем к украинцам, полякам и американцам. В то же время президент России ни разу не упомянул его в своей речи во время послания к Федеральному собранию», – напомнил политолог.
Путин, указывает Корнилов, пытался в своем послании взывать к здравому смыслу, к международным договорам, к воле народа и тем людям, которые выбрали жизнь с Россией. «А Байдену плевать на волю тех людей, которые решают, где и с кем им жить. В своей речи он вообще не упоминал о них, но при этом говорил, что США защищают на Украине демократию. Очень удивительная демократия, которая не зависит от мнения самих жителей, которые проживают на той или иной территории», – отметил эксперт.
Также после выступления Байдена в Варшаве напрашивается вывод, что американский лидер «отделяет народ от российского государства». «Но Байден в этой же речи рассказывает о тех страданиях, которые он причинил и принесет российской экономике, то есть он бьет по российским гражданам, которым он якобы не враг. Это двойные стандарты. Американцы прямо говорят нам, что хотят, чтобы Россия проиграла», – указывает эксперт.
«Именно поэтому Путин сегодня сказал, что стратегическое поражение, о котором говорят США, это экзистенциональная угроза России. Поэтому мы приостанавливаем участие в ДСНВ и готовы в будущем, если Америка пойдет на это первой, начинать ядерные испытания. При этом у Путина все построено на документах и цитатах. А у Байдена одни лозунги, кличи и ни единой отсылки к конкретным действиям», – отметил Корнилов.
Тем не менее поездка Байдена на Украину и Польшу сыграет свою роль, полагает Корнилов. «Американцы работают на эмоции. Это вызывает сожаление. Я очень надеюсь, что хотя бы за кулисами все-таки работает здравый смысл, о чем свидетельствует согласование администрации Байдена с Россией его вчерашней поездки в Киев. Глядишь, когда-нибудь за кулисами начнутся настоящие и конструктивные переговоры, но это произойдет явно не сейчас», – полагает Корнилов.
Во вторник в ходе рабочего визита в Варшаву, приуроченного к годовщине начала российской спецоперации (СВО) на Украине, президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию и не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. По его словам, СВО стала испытанием для США, НАТО и Европы. Он также предрек Украине тяжелые и горькие дни.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев раскрыл масштабы падения численности населения Украины
|
|
С момента переписи населения Украины в 2001 году, его численность сократилась вдвое и эта тенденция сохраняется, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно – в огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету.
«А насчёт народа… Тут сложнее. Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», – написал Медведев.
Он пояснил, что танки и снаряды важны, но люди гораздо важнее, они «неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой». Массовый исход людей из страны – это ответ на вопрос о том, за кем будущее, заключил Медведев.
В понедельник Байден прибыл в Киев с визитом и провел встречу с Владимиром Зеленским.
Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев
Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой
|
|
Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.
«В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.
Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.
В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.
Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.
Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы»
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
«Цена, которую Украине пришлось понести, чрезвычайно высока. Жертвы были слишком большие», – сказал он на совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
По словам Байдена, впереди будут «тяжелые дни, недели и годы».
Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).
Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.
Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.
Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.
В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.
Байден и Зеленский встретились в Киеве
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, сообщает украинское издание «Страна».
В Сети появились первые фотокадры, на которых Зеленский с Байденом смотрят в камеру и обмениваются рукопожатием, передает РИА «Новости».
Как отметил корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter (запрещен в России), глава США находится в Киеве с необъявленным визитом, куда прибыл на поезде в понедельник утром.
Ранее СМИ сообщили о прибытии Байдена в Киев. Лидеры стран прошли по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник рассказал о «сюрпризе», который заключается в прибытии в Киев «важных партнеров» в преддверии годовщины начала российской спецоперации.
ФСБ не давала гарантий безопасности Байдену во время визита в Киев
Бортников заявил об отсутствии гарантий безопасности для Байдена в ходе его визита в Киев
|
|
Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) не давала гарантий безопасности главе Белого дома Джозефу Байдену в ходе его визита на Украину, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев – по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», – сказал Бортников в интервью Telegram-каналу Shot.
Директор ФСБ добавил, что за угрозами украинских спецслужб стоят западные страны, это касается и того, что произошло на Крымском мосту. По его словам, ФСБ применяет весь опыт, накопленный в предыдущие годы.
Также Бортников уточнил, что сотрудничество с западными спецслужбами не прекращено, оно ведется по линии борьбы с терроризмом, но уже не на таком уровне, на котором было ранее.
Напомним, президент США Джо Байден прибыл в украинскую столицу и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Байден получил некие гарантии, но не указывал, какие именно и кто их дал.
Байден уехал из Киева
CNN: Президент США Джо Байден уехал из Киева
Президент США Джо Байден уехал из Киева, где встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN.
Как пишет РИА «Новости», журналист из пресс-пула Белого дома сообщил, что «президент Байден уехал из Киева».
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Дуда озвучил проамериканский лозунг председательства Польши в ЕС
Дуда:«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году
«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, оно должно проходить под девизом укрепления трансатлантических связей, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом.
Дуда отметил, что в 2025 году Польша будет председательствовать в ЕС, в связи с чем в мае этого года будет принята специальная резолюция, которая будет проходить под лозунгом: «Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США». Он пояснил, что это означает больше сотрудничества в экономических вопросах и вопросах безопасности, передает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден прибыл в Польшу с визитом, до этого он побывал в Киеве. Во время своего визита он примет участие во встрече глав стран «Бухарестской девятки» – объединении государств Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО.
Байден перечислил вооружения для нового пакета помощи Киеву
Президент США Байден: Гаубицы и комплексы Javelin войдут в пакет военной помощи Киеву
Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву, сообщает канал CNN.
Пакет помощи составит 500 млн долларов, при этом о количестве вооружений и о сроках их доставки не сообщается, передает ТАСС.
Кроме того, по словам американского лидера, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Конгрессмен уличил Белый дом в сокрытии психического состояния Байдена
Экс-врач Обамы и Трампа: Белый дом скрывает данные о психическом здоровье Байдена
Администрация США скрывает данные о психическом состоянии президента Джо Байдена, говоря, что он может исполнять свои обязанности без каких-либо ограничений, заявил конгрессмен (республиканец от штата Техас) Ронни Джексон, занимавший в 2013–2018 гг. должность лечащего врача президента США.
В четверг пресс-служба Белого дома обнародовала заключение лечащего врача президента США, который заявил, что «Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной».
Как заявил Джексон, выступавший личным врачом президента в администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа, американцы видят упадок психического здоровья Байдена, при этом в заключении его лечащего врача по итогам регулярного медицинского осмотра американского лидера «нет ни слова» об этом аспекте здоровья, передает ТАСС.
Он добавил, что письменное заключение врача Байдена Кевина О'Коннора лишь подтверждает то, что администрация настойчиво скрывает правду. По словам Джексона, он отправил в Белый дом «три письма с требованием проверить умственные способности Байдена и опубликовать результаты, но ответа так и не получил.
80-летний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории.
Напомним, в Белом доме пообещали, что в скором времени опубликуют результаты ежегодной оценки состояния здоровья главы государства.
Стало известно, сколько готовился визит Байдена
Politico: Подготовка визита Байдена в Киев заняла около недели
Около одной недели ушло на подготовку начавшегося в понедельник визита президента США Джо Байдена в столицу Украины, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя правительства Украины.
Как сообщил источник Politico, украинцы «давно просили» Байдена приехать с визитом, а сама поездка была подготовлена за неделю в режиме «строжайшей секретности» через каналы коммуникаций министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает ТАСС.
Это первый визит президента США на Украину за время СВО.
Ранее президент США Джо Байден во время своего визита в Киев заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник.
Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Байден в Киеве анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов
|
|
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник, сообщил президент США Джо Байден во время своего визита в Киев.
По его словам, Вашингтон выделит Украине HIMARS, передает РИА «Новости».
В том числе США намерены объявить на этой неделе новые санкции против людей и компаний, связанных со спецоперацией России.
В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома, говорится, что президент США намерен подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.
После визита в Киев Байден отправится в Польшу.
По его словам, он встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами союзников США по восточному флангу. Также в Польше Байден выступит с речью о том, как США продолжат объединять мир для поддержки народа Украины.
Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
NYT назвала цель визита Байдена в Киев
NYT: Байден посетил Киев, чтобы убедить союзников в продолжении помощи Украине
Президент США Джо Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
По данным издания, Байден говорил советникам, что поездкой на Украину именно в эти даты «хотел показать союзникам, что Белый дом будет и дальше помогать Киеву, передает РИА «Новости».
Визит американского президента был организован тайно из соображений безопасности.
В ходе визита Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов, который будет включать больше военного оборудования, артиллерийские снаряды, гаубицы, комплексы Javelin, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Байден рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО
Глава Белого дома Джо Байден заявил в ходе беседы с польским президентом Анджеем Дудой, что говорил российскому коллеге Владимиру Путину о возможном вхождении Финляндии в Североатлантический альянс.
Байден в ходе визита в Польшу и разговора с Дудой вспомнил, что однажды в разговоре с Путиным говорил ему, что тот «добивается финляндизации НАТО, но получит натоизацию Финляндии», передает РИА «Новости».
Про вступление Швеции Байден не говорил, поскольку, по его словам, не знал об этом. Он добавил, что НАТО сейчас сильнее, чем прежде, и является самым значимым военно-политическим блоком за всю историю.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Финляндия и Швеция исполнили все условия Турции и должны вступить в военный блок к осени.
Байден пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»
Президент США Байден: Штаты будут оказывать поддержку Украине сколько потребуется
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленский заявил, что США продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Также Байден заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены «миллиарды» в виде прямой бюджетной поддержки, передает РИА «Новости».
По его словам, правительство сможет использовать эту помощь незамедлительно для предоставления базовых услуг населению.
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.