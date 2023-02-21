Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни

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21 февраля, вторник | Последнее обновление — 22:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
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Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир.
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Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году.
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До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го?
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
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Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
В МИД сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.
Как сообщает ТАСС, послу США заявлено о контрпродуктивности агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.
Также послу указано, что поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель.
Послу США заявлено, что для деэскалации обстановки США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.
Напомним, Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.
По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».
Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
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Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.
«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.
Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.
Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.
Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.
Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.
Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».
Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.
В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые.
В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников
Марочко: В Краматорск прибыли высокопоставленные европейские чиновники и офицеры министерства обороны Украины
Высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры прибыли в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донбассе, их охраной занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что в Краматорск прибыла группа высокопоставленных украинских и европейских чиновников численностью порядка десяти человек, среди которых офицеры министерства обороны Украины и переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде. По имеющимся у него данным, группа передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях, плюс две машины сопровождения ДПС. Марочко отметил, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, передает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой. В минувшую субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Киев испугался принуждения к сделке с Россией
Politico Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией
В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, сообщила европейская версия издания Politico.
Politico приводит слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность, о том, что и в Конгрессе США, и в администрации президента Джо Байдена есть люди, которые хотели бы изменить объемы военной помощи, чтобы заставить украинцев «установить для себя более скромные военные цели» и заключить некую сделку Россией, передает ТАСС.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Напомним, позднее заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давит заявил журналу Newsweek, что такие сведения беспочвенные и не соответствуют действительности.
В США сообщили о готовности провести встречу с Россией по ДСНВ
В Совете нацбезопасности США заявили, что готовы провести встречу с Россией по ДСНВ
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Представители США готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности, сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома телеканалу CNN.
Представитель Белого дома заявил, что США готовы обсуждать с Россией темы ядерной стабильности, независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты намерены работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями, передает ТАСС.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN заявил, что Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
На Украине пообещали изучить мирный план Китая
Кулеба заявил, что Киев получил ключевые пункты мирного плана Китая
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Член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился ключевыми пунктами мирного плана КНР с Украиной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, на встрече с Ван И китайский дипломат поделился с ним ключевыми деталями плана по мирному урегулированию, после получения полного текста и его изучения, будут сделаны выводы, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая, а значит все, что КНР будет делать в отношении украинского конфликта, должно быть нацелено на защиту территориальной целостности.
Ранее Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности Китая работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня и боевых действий.
ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона
Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию из Херсона
ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона, но продвижения украинских войск нет, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона, в первую очередь насильно выгоняют врачей на Западную Украину, пытаются мобилизовать тех, кто не хочет воевать, передает ТАСС.
Он также заявил, что ситуация в Херсонской области на линии соприкосновения, которая проходит по линии Днепра, стабильная, продвижения войск ни со стороны России, ни со стороны Украины пока нет. Сальдо надеется, что Херсон в недалеком будущем удастся вернуть под российский контроль.
Ранее в Херсоне был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Песков: Россия заранее не предупреждала США о решении приостановить участие в ДСНВ
Вашингтону стало известно о решении России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», – ответил представитель Кремля на вопрос, предупреждала ли Москва заранее Вашингтон о том, что Путин объявит сегодня о таком решении. А затем утвердительно ответил на вопрос о том, узнали ли США об этом шаге, как и все, из послания российского лидера парламенту, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
В США не увидели оснований менять готовность ядерных сил
В Госдепе не увидели оснований для повышения готовности ядерных сил
Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN.
Он пояснил, что США будут внимательно следить за дальнейшими шагами Москвы, которые она применит на деле. На данный момент США не видят причин менять готовность ядерных стратегических сил, однако в Вашингтоне следят за ситуацией каждый день, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка участия Москвы ДСНВ стала ответом на политику Вашингтона, направленную против России.
На Украине предложили перевести школы на дистанционное обучение 22-24 февраля
Министерство образования и науки Украины выпустило рекомендации по поводу перевода школьников на удаленный формат обучения в период с 22 по 24 февраля, заявил глава ведомства Сергей Шкарлет.
По его словам, он обратился к начальникам областных и Киевской военных администраций, а также руководителям школ и других образовательных учреждений. Им предложено с 22 по 24 февраля 2023 года перенсти процесс обучения в формат онлайн, передает РИА «Новости».
Ранее в Ровно и Ивано-Франковске на северо-западе Украины перевели на дистанционное обучение из-за частых воздушных тревог в эти дни.
Украинский боксер призвал не заставлять русскоговорящих переходить «на мову»
Украинский боксер призвал власти не заставлять русскоговорящих граждан говорить «на мове»
Известный боксер с Украины Александр Усик обратился к властям страны с просьбой не заставлять граждан переходить на украинский язык, он призвал «не бить по лбу», а наоборот поддержать, чтобы не вызвать негатив.
Он указал, что часть граждан Украины родились в той части страны, где говорят исключительно на украинском, а кто-то – в Мариуполе, Крыму, Донецке, где популярнее русский язык. В комментарии изданию «Украинская правда» Усик заявил, что не нужно осуждать людей за беседу на русском языке, передает РИА «Новости».
По мнению спортсмена, не нужно превращаться в «плохих прокуроров» и принуждать говорить исключительно на украинском языке.
Напомним, в 2019 году Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, на него должны перейти все сферы обслуживания.
Александр Усик родом из Крыма, он является чемпионом мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе.
Задержанного с пистолетом в Шереметьеве американца приговорили к восьми годам колонии
В Москве гражданина США, задержанного в аэропорту Шереметьево с пистолетом, приговорили к восьми годам колонии.
Речь идет об американце Андрэ Хачатуряне, передает РИА «Новости» со ссылкой на суд. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет в колонии общего режима.
Прокурор запрашивал девять лет колонии, но решение суда оказалось мягче.
Хачатуряна задержали в транзитной зоне аэропорта в декабре 2021 года с пистолетом Glok-17, когда он летел из США в Армению. Пистолет лежал в багаже в кейсе, который закрывался на ключ. Американцу предъявили обвинение в контрабанде оружия. Сначала мужчина вину не признавал, но позже признался и раскаялся.
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