Трамп обвинил Байдена в провоцирующих третью мировую войну действиях

Медведев раскрыл масштабы падения численности населения Украины

С момента переписи населения Украины в 2001 году, его численность сократилась вдвое и эта тенденция сохраняется, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа», – написал Медведев в своем Telegram-канале.



Он отметил, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно – в огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету.

«А насчёт народа… Тут сложнее. Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», – написал Медведев.

Он пояснил, что танки и снаряды важны, но люди гораздо важнее, они «неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой». Массовый исход людей из страны – это ответ на вопрос о том, за кем будущее, заключил Медведев.



В понедельник Байден прибыл в Киев с визитом и провел встречу с Владимиром Зеленским.