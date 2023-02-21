В «Единой России» рассказали о планах обучения врачей для реабилитации участников СВО

В «Единой России» рассказали о разработке единой платформы по обучению врачей военно-полевой хирургии

В России разрабатывается единая платформа по обучению врачей военно-полевой хирургии, физической и психологической реабилитации участников СВО. Это, в том числе, поможет в организации работы государственного фонда адресной помощи участникам СВО и их семьям, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов по итогам послания президента.

«Платформа будет включать несколько блоков: «Первая помощь», «Доврачебная помощь», «Экстренная медицинская помощь» и другие. Каждая будет состоять из презентаций, видео-лекций, чек-листов и итогового экзамена. На площадке Российского общества хирургов планируется обсудить, как лучше готовить гражданских врачей к военным реалиям – открывать военные кафедры в вузах или, как предлагает Министерство обороны, проводить дополнительные курсы в военных учебных центрах», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Хубезов подчеркнул, что военнослужащие, пострадавшие в СВО, достойны самого лучшего. Поэтому им должно быть предоставлено всё, что есть доступное и качественное в медицине.

Отдельно депутат остановился на развитии первичного звена здравоохранения в новых регионах.

«Первичное звено здравоохранения особенно важно подчеркнул президент. Нам нужно отстроить разрушенные больницы, оснастить вновь отстроенные больницы, медицинский, санитарный транспорт, самое лучшее должно быть сконцентрировано на этих территориях, где люди так ждут медицинской помощи», – заключил он.

Напомним, Владимир Путин предложил создать госфонд адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших.