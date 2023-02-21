Херш объяснил свое нежелание выступать в СБ ООН по диверсии на «Северных потоках»

Журналист Херш рассказал, почему не обсуждает свои материалы за заседаниях ООН и Конгресса США

Американский журналист-расследователь, выпустивший материал о подрыве «Северных потоков», Сеймур Херш заявил, что никогда не будет давать показания перед Конгрессом США.

Он рассказал РИА «Новости», что уже 50 лет в деле, все это время он не ходит в конгресс рассказывать о материалах, которые он подготовил. «Это не моя работа. Я просто пишу. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед конгрессом. Я никогда этого не делал», – сказал Херш.

Также он пояснил, что не будет участвовать в заседании СБ ООН по теме диверсии на трубопроводах «Северного потока», так как все еще «пишет кое-что». «Я просто не делаю ничего политического. Я просто репортер. Я не участвую в ООН, я не участвую в сенате», – добавил Херш.

Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках».

Напомним, что американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку.