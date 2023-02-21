В ЦИК готовы отразить попытки срыва выборов президента РФ в 2024 году

Глава ЦИК Памфилова заявила о готовности работать на упреждение попыток срыва выборов президента РФ в 2024 году

Центризбирком России работает на опережение для предотвращения возможных попыток вмешательства в президентские выборы, которые запланированы на 2024 год. Об этом во вторник заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Выборы президента – это важнейшее политическое событие, концентрация, солнечное сплетение всех политических процессов в стране. Представляете, какое внимание, какое большое желание наших недругов сорвать или сфальсифицировать выборы. Поэтому мы во всеоружии, очень собраны и работаем на опережение», – сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24» после окончания послания главы государства Федеральному собранию.

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что комиссия продолжает работать над цифровизацией, открытостью и другими составляющими выборов для повышения доверия граждан к избирательным процессам и их результатам, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник заявил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.