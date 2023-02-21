Медведев: США заслужили приостановку СНВ-3 антироссийской политикой

Приостановка участия Москвы в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стала ответом на политику Вашингтона, направленную против России, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

Соединенные Штаты «получили, что заслужили за свою тупую антироссийскую политику», а именно – приостановку действия СНВ-3, заявил Медведев в Twitter, передает ТАСС.

Он добавил, что не получится воевать с Россией и делать вид, что с вопросами стратегической стабильности все по-прежнему в порядке. «Поделом вам!» – написал зампред Совбеза РФ в соцсетях.

Ранее в НАТО выразили сожаление о приостановке Россией участия в СНВ-3.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3.