Расширение маткапитала в 2023 году коснется 1 млн человек в ЛНР

Предложенное президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию расширение программы маткапитала на новые регионы коснется минимум 1 млн человек из ЛНР, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник на телеканале «Россия-1».

По его словам, если «отмотать» с 2007 года, то такая инициатива затронет минимум 1 млн человек в ЛНР, передает ТАСС.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что эта мера коснется 25 тыс. семей в регионе.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Путин предложил предоставлять маткапитал семьям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 2007 года.