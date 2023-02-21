Возле Новороссийска переломился и затонул сухогруз

Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев

Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой

Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.

«В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.

Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».

В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.

Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.

Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.