Путин заявил о продлении магистрали Москва – Казань до Екатеринбурга

Путин заявил о масштабной работе по логистике и продлении магистрали Москва – Казань до Екатеринбурга

Скоростная автомагистраль Москва – Казань получит продолжение до Екатеринбурга, такое решение уже принято, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«На каких направлениях нужно сосредоточить партнерскую работу государства, регионов, отечественного бизнеса? Первое. Будем расширять перспективные внешнеэкономические связи, новые логистические коридоры. Уже приняты решения продлить скоростную автомагистраль Москва – Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. А в перспективе – до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Что в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии», – сказал президент.

Особое внимание уделяется международному коридору «Север – Юг» пояснил Путин. Уже в 2023 году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадком не менее 4,5 м, что открывает новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока.

«В наших планах – ускоренная модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа, наращивание возможностей Северного морского пути. Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока», – указал глава государства.

Президент также сообщил, что такие действия дадут «мощный импульс» развитию инфраструктуры регионов, в том числе связи, телекоммуникациям и дорожной сети.

«Уже в следующем 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Уверен, мы сделаем это», – сказал Путин.