Путин: Из-за начатых США войн в XXI веке погибло более 900 тыс. человек

Президент Владимир Путин заявил, что более 900 тыс. человек погибло в XXI веке из-за начатых США войн

Более 900 тыс. человек погибло в XXI веке из-за начатых Соединенными Штатами войн, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Путин добавил, что в мире никто не забыл, что Запад выпустил «джинна из бутылки», погрузив целые регионы в хаос, передает РИА «Новости».

«Складывается впечатление, что обвинения в адрес России происходят, чтобы все забыли, что натворил Запад», – заметил глава государства.

Путин отметил, по оценкам экспертов США, из-за развязанных Штатами войн после 2001 года погибли почти 900 тыс. человек, более 38 млн стали беженцами.

«Все это они сейчас просто стремятся стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было, но этого в мире никто не забыл и не забудет», – заключил президент.

Выступление президента транслирует «Первый канал».