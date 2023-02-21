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МИД Германии не рекомендовал гражданам ФРГ совершать поездки в Россию
Министерство иностранных дел Германии не рекомендовало гражданам ФРГ совершать поездки в Россию
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Министерство иностранных дел Германии предостерегло от поездок в Россию и призвало находящихся в РФ граждан ФРГ соблюдать осторожность в ближайшие дни, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ.
В заявлении МИД Германии говорится, что поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются. В то же время МИД ФРГ предостерег от поездок в граничащие с Украиной города, в частности, в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар, передает ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ выступили с утверждением, что в период с 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. В МИД Германии призвали граждан ФРГ быть особенно бдительными и осторожными, избегать большого скопления людей.
Ранее в Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратили внимание, что обращение посольства США к американцам с призывом покинуть Россию опубликовано на фоне информации Службы внешней разведки РФ (СВР) о подготовке США диверсий на российской территории.
Соловьев рассказал об очередном рекорде глупости Бербок
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Анналена Бербок реально устанавливает рекорд за рекордом в глупости, заявил телеведущий Владимир Соловьев после предложения главы МИД ФРГ президенту России «развернуть свой курс на 360 градусов».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с умным видом предложила Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости.
Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди, передает РИА «Новости».
Также Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины, по ее словам, это означало бы поощрение этой войны, передает ТАСС.
На Мюнхенской конференции она заявила, к годовщине СВО в ООН будет готова антироссийская резолюция. По ее словам, идет работа над тем, чтобы «преступления не остались безнаказанными». Бербок отметила, что международные партнеры выступают за скорейшее окончание войны, но не навязанным миром.
Она также указала, что мир на Украине не наступит, если Запад прекратить помогать Киеву, на что, по ее словам, рассчитывает Россия.
«Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под ее контролем. Это будет означать конец международного мирового порядка и международного права», – полагает министр.
Бербок считает, что если Россия отведет свои войска, и то восстановится мир не только на Украине, но и на всей планете.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».
Рар: «Простодушие» Бербок вызывает умиление у немецкого общества
Немецкий политолог Рар: Бербок может стать новым канцлером Германии в 2025 году
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Анналена Бербок прославилась своими странными заявлениями, но «зеленым» политикам многое прощается в Германии, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава германского МИД Анналена Бербок рекомендовала российскому президенту Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», чтобы весь мир был счастлив.
«Глава нашего МИД известна своими, мягко говоря, странными изречениями. На ее счету уже заявления о «танковых войнах во времена Наполеоновских сражений», расположенные «на расстоянии более ста тысяч км» от Германии страны и «война против России», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.
«Теперь она считает, что мир во всем мире наступит после того, как Владимир Путин покрутится вокруг себя, – иронизирует собеседник. – Кто-то объясняет подобные высказывания чудовищным невежеством Бербок. Все помнят, как она два года тому назад, когда боролась за пост канцлера Германии, искусственно приукрашивала свою биографию в части образования».
«Но вынужден признать, что в западных СМИ «странности» госпожи Бербок нарочно не замечают и почти никогда не высмеивают. Более того, другие германские дипломаты очень мягко и вежливо корректируют ее заявления», – указывает политолог.
«С тех пор, как Анналена Бербок заняла пост главы дипломатического ведомства, заговорив о «феминистской внешней политике», она пользуется ошеломляющим успехом среди населения. «Зеленым» политикам в целом довольно многое прощается», – продолжил он.
«Бербок обрела своего рода имидж Жанны д’Арк, которая успешно сражается с неугодными Западу «диктаторами». И ее «простодушие» вызывает умиление у простых немцев. Не исключаю, что она даже может стать новым канцлером ФРГ в 2025 году», – заключил Рар.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив.
Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, «очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди», цитирует ТАСС. В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет».
Между тем французской издание Journal du Dimanche пишет, что, по словам дипломатического источника, министр иностранных дел Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны в случае роспуска Бундестага из-за ситуации на Украине.
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Захарова посоветовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет»
Захарова усомнилась в способности Бербок обеспечить безопасность Германии
Главе МИД Германии Анналене Бербок, которая призвала Москву развернуть российскую политику на 360 градусов, следует выучить хоть один школьный предмет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В противном случае не будет возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, пока Бербок находится у власти, заявила Захарова в Telegram.
Напомним, Захарова таким образом высмеяла заявление Бербок, которая сказала, что без указанного «разворота» российской политики не будет «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе».
В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске
Эксперты Die Welt рассказали о последствиях для ВСУ от взятия Артемовска российскими силами
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Взятие Артемовска (украинское название – Бахмут) российскими силами вынудит украинских военных отступить на другую линию обороны, заявили немецким СМИ европейские эксперты.
Так, полковник Маркус Рейснер, командующий гвардией вооруженных сил Австрии, заявил газете Die Welt, что Россия получит большую пользу от взятия этого населенного пункта. По его словам, в таком случае падет и вторая линия обороны ВСУ, украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск-Краматорск и южнее ее, передает РИА «Новости».
В свою очередь военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель спрогнозировал скорое отступление ВСУ из Артемовска. Он напомнил, что вооруженные силы Украины несколько дней назад оставили близлежащую Красную Гору.
Ранее американская NYT писала, что решение украинской стороны закрыть въезд в Артемовск (Бахмут) для гражданских лиц может оказаться подготовкой к выводу вооруженных сил Украины из города. Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Китай не исключил аналогичных взрывам на «Северных потоках» инцидентов
Ван И в ходе встречи с Бербок не исключил инцидентов наподобие диверсии на «Северных потоках»
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Китай понимает обеспокоенность Германии в связи с кризисом на Украине, могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на «Северных потоках», заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
На встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Мюнхене Ван И отметил, что «чем дольше будет затягиваться кризисная ситуация, тем больший ущерб будет причинен Европе», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».
Ван И выразил надежду, что Германия «сыграет конструктивную роль в снижении эскалации» на Украине. Он заявил, что Китай «прилагает усилия ради примирения и продвижения мирных переговоров». Пекин призывает к скорейшему перемирию на Украине.
По словам Ван И, на Китай и Германию как на «независимые и самостоятельные державы» ложится «общая ответственность за поддержание мира на всей планете и противостояние глобальным вызовам». Ван И заверил, что даже при сложнейших обстоятельствах в Китае собираются работать над мирным урегулированием украинского кризиса. Китай стремится усилить работу с Европой для снижения эскалации конфликта на Украине, сказал он.
Напомним, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией.
Российский флаг установили на бывшем здании парламента в немецком Потсдаме
Неизвестные установили российский флаг на бывшем здании парламента в Потсдаме
Неизвестные установили российский флаг на башне здания, где раньше заседал земельный парламент Бранденбурга, в Потсдаме, также на стены нанесли букву Z, сообщили местные СМИ.
По информации агентства dpa, начато расследование из-за нарушения неприкосновенности жилища и нанесении материального вреда. Газета «Тагесшпигель» сообщила, что российский флаг появился на крыше здания в минувший четверг, передает ТАСС.
Уточняется, что ландтаг (земельный парламент), местные жители называют его «кремлем», проводил там свои заседания до 2013 года. Примечательно, что собственнику здания приказано удалить надписи со стены.
В марте прошлого года власти ряда федеральных земель ФРГ приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z как символ поддержки действий РФ на Украине.
Ранее на танке Leopard в Австралии написали «Слава России!» и символы Z.
Германия заморозила российские активы на сумму 5,32 млрд евро
Власти Германии после начала спецоперации на Украине заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро, сообщила газета Welt am Sonntag, ссылаясь на минфин Германии.
По данным издания, сумма включает в себя физические активы лиц и компаний, попавших в санкционный список Евросоюза, а также Центрального банка России, передает РИА «Новости».
Минюст и полиция Швейцарии ранее назвали противоречащей праву идею передачи российских активов Украине, тем более, если речь идет о конфискации частных активов.
В Германии подсчитали убытки от спецоперации на Украине
Rheinische Post: Германия потеряла 100 млрд евро из-за СВО на Украине
Из-за проведения Россией спецоперации на Украине Германия потеряла в 2022 году 100 млрд евро, заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер изданию Rheinische Post.
По его словам, из-за спецоперации Берлин был вынужден потратить массу средств из-за роста цен на электричество. Так, затраты обошлись Германии почти в 2,5% производительности экономики, что равно 100 млрд евро, передает «Газета.Ru».
При этом Фрацшер добавил, что эти издержки в ближайшие годы будут только расти. По его словам, Германия особенно пострадала от кризиса, так как больше зависела от российской энергетики, а в данный момент, имея высокую долю энергоемкой промышленности, сильно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок.
Ранее стало известно, что власти Германии после начала спецоперации на Украине заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро.
НАТО отклонило просьбу Украины о кассетных и фосфорных боеприпасах
Столтенберг отклонил просьбу украинского министра Кубракова о поставке кассетных и фосфорных боеприпасов
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил просьбу Киева о поставке кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. Глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер («Зеленые») осудил желание Украины получить фосфорные и кассетные бомбы.
На полях Мюнхенской конференции министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил передать его стране запрещенные во многих странах кассетные снаряды и фосфорные боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL.
Кубраков заявил, что не видит причин не использовать их в ходе конфликта на «государственной территории» Украины, передает ТАСС.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба при этом заявил, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам.
Столтенберг сказал, что альянс «не рекомендовал и не поставлял эти виды оружия». Он подчеркнул, что страны НАТО передают «артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы».
Хофрайтер заявил: «Украина требует всего. И это требование я считаю ошибочным». Он счел желание Киева получить такие боеприпасы «неумным» и невыполнимым. Хофрайтер связывает заявление Украины с задержкой в поставке танков. Он подчеркнул, что если Киев «что-то требует, это не означает, что это надо выполнять».
Напомним, издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС заявляло, что Анкара с ноября поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца. Турция назвала подобные обвинения ложью.
МИД Германии подтвердил участие своих переводчиков в разговоре Меркель и пранкеров
Переводчики немецкого МИД помогали экс-канцлеру Ангеле Меркель переводить пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), представившихся экс-преиздентом Украины Петром Порошенко, сообщил представитель МИД Кристофер Бургер.
«Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила при проведении этого телефонного разговора», – сказал Бургер, передает РИА «Новости».
В правительстве Германии отметили, что всегда внимательно готовятся к подобным переговорам, и «проявляют осторожность».
Напомним, Меркель в беседе с «Порошенко» подтвердила, что Минские соглашения подписали, чтобы дать киевским властям время.
В Германии замалчивают расходы на помощь Украине
Депутат парламента ФРГ Котре заявил, что Германия замалчивает вызванные конфликтом на Украине расходы
Правительство ФРГ замалчивает реальные расходы, которые несет страна из-за конфликта на Украине, заявил депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре.
Как сообщило его бюро, парламентарий ранее направил письменный запрос в правительство Германии с целью узнать расходы по обучению украинских военных. В сообщении говорится, что в представленной кабмином информации не хватает не только сведений о поставках боеприпасов, например, к таким суперсовременным системам противоракетной обороны как IRIS-T, но замалчиваются расходы по обучению украинских солдат, передает ТАСС.
Котре отметил, что в рамках его письменного запроса он узнал, что только до 3 февраля 2023 года дополнительно на обучение украинских солдат пришлось около 18,5 млн евро. По его словам, на эти деньги в прошлом году можно было бы подарить каждому первокласснику в федеральной земле Бранденбург, а также в Сааре и Бремене по планшету.
«Оружие не может остановить убийства, но образование может не допустить войны. В этой связи я хотел бы видеть планшеты вместо танков», – приводятся слова депутата.
Он считает, что правительство ФРГ «пускает гражданам пыль в глаза» касательно действительных трат в связи с войной на Украине.
По данным кабмина Германии, объем оказываемой Украине помощи в 2022 году составил 2 млрд евро, в этом – 2,2 млрд евро.
Ранее сообщалось, что Германии, несмотря на спецбюджет на перевооружение бундесвера в размере 100 млрд евро, не удастся выполнить требование НАТО выделять на оборону не менее 2% ВВП ни в 2023 году, ни с 2026 года.
Глава минобороны ФРГ заявил о «демонстрации силы» по отношению к России
Писториус заявил, что Запад демонстрирует силу по отношению к Россиии поставками оружия на Украину
Поддерживая Украину поставками оружия, Запад демонстрирует России силу, поскольку дипломатическое и экономическое давление не действует, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции безопасности.
Писториус отметил, что Россия не идет на уступки под давлением санкций и дипломатии, поэтому приходится прибегать к демонстрации силы, это означает с одной стороны поощрение украинцев в их самообороне, а с другой – поставку оружия, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что ему немного грустно тратить миллиарды евро на оружие, поскольку он вырос во времена, когда верили, что в Европе никогда не будет войны.
Ранее глава немецкого минобороны Борис Писториус заявил, что инициатива, запущенная общественными деятелями Германии, которые потребовали не поставлять больше оружие Украине, чтобы провести мирные переговоры, является довольно наивной.
Глава Минобороны ФРГ заявил об отсутствии у Германии требуемых Украиной самолетов
Немецкие вооруженные силы не имеют тех типов самолетов, которые от них требует киевский режим, заявил глава германского Минобороны Борис Писториус.
Дискуссии о боевых самолетах, ведущиеся сейчас, указывают на типы воздушных судов, которыми не располагает бундесвер, заявил Писториус, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.
При этом глава ведомства отметил, что в нынешней ситуации на Украине нельзя ничего исключать, но немецких боевых самолетов это, вероятно, «в такой мере не касается».
Ранее Писториус заявил, что грядущие недели станут в какой-то мере решающими для Украины.
Французские СМИ: Бербок может выдвинуть кандидатуру на пост канцлера Германии
Французские СМИ: Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ в случае роспуска бундестага
Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны в случае роспуска бундестага из-за ситуации на Украине, сообщили французские СМИ.
Издание Journal du Dimanche пишет, что, по словам дипломатического источника, министр иностранных дел Анналена Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии в случае, если конфликт на Украине приведет к роспуску бундестага, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы «ведут войну против России», и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. Позже Бербок признала, что допустила ошибку, заявив о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России». Бербок напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет».
В Мюнхене началась акция протеста против проводимой конференции
Сейчас в столице федеральной земли Баварии проходит митинг из-за проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности, участники выступили за мирные переговоры и прекращение поставок оружия Киеву.
В акции протеста принимает участие более тысячи человек, передает РИА «Новости».
Протестующие собрались на центральной площади Карлсплатц, откуда направились на площадь перед мюнхенской глиптотекой. Демонстранты несут в руках баннеры и плакаты с призывами остановить отправку оружия Украине.
Напомним, в Мюнхене в пятницу стартовала конференция с участием политиков, Россия не принимает в ней участия второй год подряд. Темой в этом году стал кризис на Украине.