В Госдуме объяснили призыв посольства США к американцам покинуть Россию

Обращение посольства США к американцам с призывом покинуть Россию опубликовано на фоне информации Службы внешней разведки РФ (СВР) о подготовке США диверсий на российской территории, заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Посольство США в России разместило на своем сайте пространное предупреждение гражданам США, в котором призывает своих соотечественников не путешествовать по России, а тех, кто уже здесь находится, срочно покинуть пределы нашей страны. Среди множества причин, по которым, по мнению американских дипломатов, это следует сделать, выделяется предупреждение о возможных терактах на территории России», – приводятся его слова в Telegram Комиссии.

Пискарев отметил, что это происходит одновременно с информацией СВР о подготовке США диверсий на территории нашей страны и сразу после расследования американских СМИ о теракте, осуществленном Вашингтоном на газопроводах «Северный поток».

«Почерк руководства Соединенных Штатов узнаваем. Как совершенно правильно отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Байден стал террористом, и «сегодня ни одна страна, ни одно государство не может находиться в безопасности, пока террористы у власти», – сказал он.

По словам Пискарева, от попыток вмешательства США перешли к откровенному запугиванию нас терактами на территории России. «Хотелось бы напомнить тем, кто вынашивает такие планы: у российских правоохранительных органов и Вооруженных сил есть все возможности для эффективного противодействия всем угрозам, в том числе террористического характера», – заключил глава думской комиссии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией.