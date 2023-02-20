В Тбилиси заявили о подготовке радикальной оппозицией антибелорусской провокации

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о подготовке радикальной оппозицией провокации по срыву авиасообщения между Грузией и Белоруссией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы видим (подготовку) очередной провокации с единственной целью эскалации ситуации в отношениях Грузии и Белоруссии», – заявил он, комментируя сообщения о том, что оппозиция начинает кампанию за остановку авиасообщения с Минском.

«На эту провокацию власти Грузии не поддадутся», – отметил глава правящей партии.

Ираклий Кобахидзе сравнил эти планы с намерением радикалов официально отправлять самолеты с добровольцами на Украину и с их требованиями вводить прямые санкции против России.

«Все это направлено против мира», – отметил он.

По его словам, запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Белоруссией «создаст дискомфорт до миллиона соотечественникам, которые проживают в этой стране и в России».

Он отметил, что сейчас логистически грузинам легче всего добираться на родину через Белоруссию.

Россия отменила прямое авиасообщение с Грузией четыре года назад и сейчас не исключает его возобновления.