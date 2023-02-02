Результаты исследований по подросткам решили сделать основой рекомендаций для госорганов

Предложения экспертов по проведенным исследованиям среди подростков планируется направить в Минпросвещения, круглый стол на эту тему прошел в Общественной палате по инициативе уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

На круглом столе обсуждались итоги всероссийского социологического исследования о подростках, направленного на оценку их благополучия, проблем и потребностей. Эксперты обсудили, как перевести выводы ученых в плоскость управленческих решений, сообщается на сайте омбудсмена.

Социологическое исследование «Подростки 360» провели ученые Петербургского государственного университета при поддержке Минпросвещения. Глобальная задача – определить стратегические направления работы специалистов в рамках подростковой тематики. В период с 20 июня по 2 октября 2022 года на медиапортале «Росподрос» прошли анкетирование четыре группы респондентов – подростки от 14 до 17 лет, родители подростков, педагоги, специалисты. Там же опубликованы результаты исследования.

Всего исследователи обработали 315 тыс. 659 анкет. Они оценили уровень благополучия подростков в образовательных учреждениях, доступность и востребованность профессиональной помощи, вовлеченность значимых взрослых в решение проблем подростков, образ будущего и другие значимые области жизни подростков.

Участники круглого стола предложили разработать практические рекомендации для глав субъектов России, которые могли бы лечь в основу региональных программ, мероприятий и нормативных актов. При этом, поскольку в России проводятся и другие серьезные исследования подростков, важно соотнести их результаты и выводы и дать консолидированный итог, отметили представители экспертного сообщества. Выводы социологов планируется передать и в рабочие группы координационного совета при правительстве России по проведению «Десятилетия детства».

По мнению многих экспертов, волнующая подростков проблематика – например, межличностные отношения, конфликты, вопросы трудоустройства и использования карманных денег – должны становиться темой обсуждения и дискуссий в рамках уроков «Разговоры о важном».

Соответствующие предложения будут направлены в Минпросвещения России, как и другие рекомендации относительно учебных программ и кадрового обеспечения образовательных учреждений. В частности, авторы исследования отметили необходимость создавать условия для дополнительного образования детей от 14 до 17 лет, так как существующие программы и инфраструктура ориентированы большей частью на интересы детей более младшего возраста.