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Историк: Подвиг дедов и прадедов под Сталинградом помогают российским участникам СВО
Историк Мясников: Истинные герои времен Великой Отечественной войны должны быть образцом для нас
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Победа России в Сталинградской битве – это урок, который не все понимают на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Александр Мясников. В четверг в России отмечается 80-я годовщина победы в Сталинградской битве.
«Во время Второй мировой войны вся Европа была против нас. Как и сейчас, тогда ставилась задача – разгромить нашу страну и разделить ее на мелкие части. В XX веке такой силой была избрана Германия, которая за считанные годы превратилась из нищей страны в глобального военного лидера и развязала мировую войну. Почему так произошло? Немцев кормили англичане и американцы», – считает историк, главный редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников.
В XXI веке объединенный Запад, преследуя те же цели в отношении России, использовал Украину, «запудрив ей мозги». Он напомнил, что в четверг в России отмечается 80-я годовщина победы в Сталинградской битве (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). По размаху, длительности и количеству участников это сражение стало одним из крупнейших во Второй мировой войне. Битва кардинально изменила ход сражений и стала предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
Мясников добавил, что после фантастического разгрома Гитлер «долго не мог очухаться». «Сталинградская битва – это очень важное событие, о котором мы должны помнить. Немцам так и не было сказано, что в плен попали 130 тыс. человек из числа якобы непобедимой 6-й армии фельдмаршала Фридриха Паулюса. 2 февраля Гитлер находился в «Волчьем логове» – официальной базе в Восточной Пруссии. Когда он узнал об этом, то его истерика была построена на одной фразе: «Почему Паулюс не застрелился?», – указал собеседник.
Мясников также напомнил, что коллективный Запад воевал против России во время нападения наполеоновской армии, в составе которой находились представители около двух десятков стран. А во время Крымской войны 1853-1856 годов против России активно воевала не только Османская империя, но Англия, Франция, Австрия и другие государства. «К сожалению, всегда находятся страны, которые очень легко переформатируются, покупаются и используются в качестве кулака против России. Во время Великой Отечественной войны такой страной была Германия», – подчеркнул военный историк.
Мясников убежден, что подвиги дедов и прадедов, в том числе под Сталинградом, помогают участникам российской спецоперации на полях сражений. «История создана для того, чтобы было, на что опираться. Не должно быть недоговоренностей, нужно рассказывать о том, что в годы Великой Отечественной войны против нас воевали в том числе французы в составе Люфтваффе. А истинные герои времен Великой Отечественной войны должны быть образцом для нас. Советский военачальник Василий Иванович Чуйков – это человек, благодаря которому устоял Сталинград. Он первым вошел в Берлин после Сталинграда. Эта память должна сохраняться и жить в сердцах людей», – считает Мясников.
Сейчас Североатлантический альянс превратился в самую грозную военную машину в мире и многократно превосходит по своим возможностям Вермахт. «В военном потенциале коллективный Запад всегда был больше чем Россия как таковая», – напомнил историк.
По его словам, среди стран Европы только Хорватия и Венгрия делают выводы из истории. «Нормальные люди есть везде. И если они приходят к власти, то это хорошо. Слава богу, кто-то еще помнит уроки истории. А такие люди, как безумная Бербок, ничего не помнят. То, что происходит сейчас на Украине – урок для всех», – подчеркнул собеседник.
На этой неделе президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским. По его словам, Россию провоцировали на вооруженный конфликт из-за границы с 2014 года. Ранее Миланович напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок, что немцы уже пытались воевать с Россией, но успеха в этом не добились. Глава государства подчеркнул, что Хорватия не должна оказывать военную помощь сторонам конфликта на Украине. На прошлой неделе Бербок призвала страны ЕС бороться против России, поставляя Украине больше вооружений.
Венгрия в конце февраля прошлого года – спустя несколько дней после начала российской спецоперации, запретила транзит оружия для Украины по своей территории в целях собственной безопасности.
Размах вмешательства западных стран в украинский конфликт подтверждает, что России противостоит не киевский режим, а коллективный Запад в лице НАТО, добавил эксперт. «Украинцы используются как пушечное мясо, а их страна – как полигон для испытания вооружений. Этого никто не скрывает, но я надеюсь, что никакие ракеты и танки нас не запугают», – уверен Мясников.
По его словам, спецоперация стала превентивным ударом и не позволила НАТО прямо угрожать России. «Другого варианта не было. Захваченные документы показали, что готовился реальный удар по Донбассу – это факт. После того, как бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель официально заявили, что восемь лет водили Россию за нос, подписав Минские соглашения, позволив вооружить Украину, мы вообще не должны иметь официальных отношений с этими странами. Обман такой степени не допустим даже в политике. Только Гитлер такое делал – он всех водил за нос, говоря одно, а делая совершенно другое. Страны Европы поддерживают нацизм, а не украинский народ», – подытожил Мясников.
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Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев
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Командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что в понедельник на подступах к Угледару российские военные взяли украинских пленных из числа мобилизованных. На допросах они рассказали о своем командовании.
«Вчера на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов – рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли убежать и избежать своей участи», – написал он в своем Telegram-канале.
«Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», – отметил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что у дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон.
ВС России уничтожили британских инструкторов морского спеццентра в Очакове
Артиллеристы России нанесли удар по подразделению 73-го морского центра спецопераций в Очакове
Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, уничтожено 14 военнослужащих противника, в том числе британские наемники, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в Очакове, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, в результате чего были уничтожены причал, системы жизнеобеспечения, три автомобиля и 14 военных, в том числе британские инструкторы, готовившие украинских диверсантов к совершению терактов в Азовском и Черном морях.
Ранее российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
В Запорожской области появился противовес HIMARS
В администрации Запорожского региона заявили о появлении противовеса системе HIMARS РСЗО «Торнадо-С»
Российская система «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в Запорожском регионе, заявил член главного совета администрации области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, появление российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Рогов также напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине. «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.
Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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ВС России ударили по колоннам ВСУ под Артемовском
Гагин: Силы России ударили по колоннам украинских войск на трассе Артемовск – Часов Яр
Российские Вооруженные силы нанесли удары по колоннам украинских войск, передвигавшимся по единственной трассе, ведущей в Артемовск из города Часова Яра, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что ВС России нанесли удар по колоннам ВСУ, которые везли снабжение по трассе Часов Яр – Артемовск, которая является единственной дорогой, по которой снабжаются украинские силы, передает РИА «Новости».
По его словам, Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, ВС России смыкают кольцо за городом, ведутся бои за контроль трассы Часов Яр – Артемовск.
Ранее Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска.
Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
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Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Российские военные предотвратили прорыв спецназа ВСУ в Запорожской области
Спецгруппа ВСУ ночью осуществила попытку прорыва в Запорожской области, ВС России оперативно нанесли по ней удар, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские разведчики обнаружили ночью передвижение спецназа ВСУ и огнем артиллерии и АГС уничтожили противника. Рогов добавил, что сбежать удалось лишь одному диверсанту, передает ТАСС.
Ранее российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение.
Генсекретарь федерации киокушин России погиб в Донбассе
Генсекретарь федерации киокушин России Увицкий погиб в Донбассе
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Генеральный секретарь федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщили в федерации карате России.
В сообщении федерации отмечается, что Увицкий, окончив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, в числе первых принял решение отправиться в зону СВО, передает ТАСС.
Он участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».
«Я всегда, всю свою жизнь сознательную считал, что настоящий мужчина должен помочь Родине. Особенно когда эта помощь больше всего требуется. Здесь же нужно в первую очередь быть честным перед собой. Поэтому если я всю жизнь пропагандирую любовь к Родине, то если бы я сам себе сказал, что «ну, давай другие сходят», то я бы не смог дальше так», – поделился Увицкий перед отправкой в зону СВО.
Сергей Увицкий являлся серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.
Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика
Знай.ua: Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.
Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы к Артемовску, Угледару и Марьинке
Врио главы ДНР Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ на артемовское, угледарское и марьинское направления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы на артемовское, угледарское и марьинское направления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире Первого канала, что продолжается переброска резервов, каких-то дополнительных сил ВСУ на артемовском, угледарском и на марьинском направлениях. Он также отметил, что на этих направлениях борьба идет буквально за каждый метр, несмотря на некоторые продвижения российских сил, передает ТАСС.
Ранее в понедельник военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина усиливает боевые группировки в Артемовске (Бахмуте) и в Угледаре. Кроме того, в понедельник Пушилин сообщал, что российские войска закрепились в восточной части Угледара, а в Артемовске продолжаются ожесточенные бои.
Посол России ответил президенту Австрии на слова о «колониальном характере» СВО
Посол России в Австрии назвал подменой понятий слова президента Австрии о «колониальном характере» СВО
Высказывание президента Австрии Александера Ван дер Беллена о «колониальном характере» российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины является примером подмены понятий, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Люблинский указал, что президент Австрии Ван дер Беллен во время визита в Словакию заявил, что Россия ведет колониальную войну против Украины, что говорит о том, что границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине расширяются.
«Позволю себе обратить внимание на очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей», – приводит ТАСС слова Люблинского.
Посол подчеркнул, что задачи российской армии на территории постсоветской республики носят «освободительный и деколонизаторский характер», а также указал, что киевские власти много лет уничтожают народ Донбасса в «лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным державам».
Также Люблинский призвал президента Австрии набраться мужества для общения с мирными жителями российских регионов вместо озвучивания тезисов президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование.
Российские войска за сутки уничтожили около 300 украинских военных
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Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у пунктов Тимковка, Гряниковка, Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Стельмаховки, Кузьмино ЛНР и Торское Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили порядка 95 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение противнику недалеко от Нелеповки, Тоненького и Северного ДНР. Также возле Доброволья ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган», французская самоходная артустановка Caesar.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Угледаром ДНР, а также 108-й и 124-й бригад теробороны у пунктов Новоселка и Мирное ДНР. Потери ВСУ за сутки на этих направлениях составили не менее 60 военнослужащих, танк, два бронетранспортера. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Возле Орехова Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении рядом с озером Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ, сообщил Конашенков.
Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ у пунктов Антоновка и Гавриловка Херсонской области.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 88 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 131 районе, перечислили в Минобороны.
Недалеко от населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты девять беспилотников в районах Кременной, Золотаревки, Нововодяного, Червонопоповки ЛНР, Петровское Сторожевое ДНР и Чапаевка Запорожской области, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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В ЛНР рассказали об ожесточенных боях на подступах к Артемовску
Полковник ЛНР Киселев: Российские войска ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи
Российские войска в Донецкой Народной Республике ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску (украинское название – Бахмут) с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр, сообщил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.
Полковник рассказал, что идут ожесточенные бои и Артемовск берется в так называемые клещи с выходом на Часов Яр с целью нарушить логистические пути подвоза боеприпасов и личного состава Вооруженных сил Украины, которые перебрасываются из Часового Яра, Краматорска и Славянска, передает ТАСС.
Киселев отметил, что бои на артемовском направлении ведут российские штурмовые формирования, наносят удары артиллерия и авиация. Он выразил мнение, что попытки Киева завести в Артемовск «азовцев»* (участников запрещенной в РФ украинской террористической организации «Азов»*) не увенчаются успехом.
По словам полковника, украинские офицеры на местах, в том числе и главком ВСУ Валерий Залужный, докладывают Владимиру Зеленскому, что нужно срочно выводить подразделения из Артемовска. Как считает военный эксперт, Киев, по всей вероятности, будет понемногу выводить войска из города, в Артемовске оставят лишь бойцов территориальной обороны, которые не имеют опыта боевых действий.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают к Угледару новые подкрепления.
В ЛНР рассказали о жестокости украинских заградотрядов
В ЛНР троих украинских военных расстреляли заградотряды при попытке дезертировать с позиций в Макеевке
Украинские военные попытались дезертировать с позиций в районе села Макеевка в ЛНР, но были остановлены огнем заградительного отряда Киева, погибли трое военнослужащих, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал, что возле Макеевки солдаты ВСУ оставили позиции и пытались сбежать через реку Жеребец, но их обнаружили заградотряды. После завязавшейся перестрелки трое украинских дезертиров погибли, остальные беглецы вернулись на позиции, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.