Историк Мясников: Истинные герои времен Великой Отечественной войны должны быть образцом для нас

Победа России в Сталинградской битве – это урок, который не все понимают на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Александр Мясников. В четверг в России отмечается 80-я годовщина победы в Сталинградской битве.

«Во время Второй мировой войны вся Европа была против нас. Как и сейчас, тогда ставилась задача – разгромить нашу страну и разделить ее на мелкие части. В XX веке такой силой была избрана Германия, которая за считанные годы превратилась из нищей страны в глобального военного лидера и развязала мировую войну. Почему так произошло? Немцев кормили англичане и американцы», – считает историк, главный редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников.

В XXI веке объединенный Запад, преследуя те же цели в отношении России, использовал Украину, «запудрив ей мозги». Он напомнил, что в четверг в России отмечается 80-я годовщина победы в Сталинградской битве (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). По размаху, длительности и количеству участников это сражение стало одним из крупнейших во Второй мировой войне. Битва кардинально изменила ход сражений и стала предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

Мясников добавил, что после фантастического разгрома Гитлер «долго не мог очухаться». «Сталинградская битва – это очень важное событие, о котором мы должны помнить. Немцам так и не было сказано, что в плен попали 130 тыс. человек из числа якобы непобедимой 6-й армии фельдмаршала Фридриха Паулюса. 2 февраля Гитлер находился в «Волчьем логове» – официальной базе в Восточной Пруссии. Когда он узнал об этом, то его истерика была построена на одной фразе: «Почему Паулюс не застрелился?», – указал собеседник.

Мясников также напомнил, что коллективный Запад воевал против России во время нападения наполеоновской армии, в составе которой находились представители около двух десятков стран. А во время Крымской войны 1853-1856 годов против России активно воевала не только Османская империя, но Англия, Франция, Австрия и другие государства. «К сожалению, всегда находятся страны, которые очень легко переформатируются, покупаются и используются в качестве кулака против России. Во время Великой Отечественной войны такой страной была Германия», – подчеркнул военный историк.

Мясников убежден, что подвиги дедов и прадедов, в том числе под Сталинградом, помогают участникам российской спецоперации на полях сражений. «История создана для того, чтобы было, на что опираться. Не должно быть недоговоренностей, нужно рассказывать о том, что в годы Великой Отечественной войны против нас воевали в том числе французы в составе Люфтваффе. А истинные герои времен Великой Отечественной войны должны быть образцом для нас. Советский военачальник Василий Иванович Чуйков – это человек, благодаря которому устоял Сталинград. Он первым вошел в Берлин после Сталинграда. Эта память должна сохраняться и жить в сердцах людей», – считает Мясников.

Сейчас Североатлантический альянс превратился в самую грозную военную машину в мире и многократно превосходит по своим возможностям Вермахт. «В военном потенциале коллективный Запад всегда был больше чем Россия как таковая», – напомнил историк.

По его словам, среди стран Европы только Хорватия и Венгрия делают выводы из истории. «Нормальные люди есть везде. И если они приходят к власти, то это хорошо. Слава богу, кто-то еще помнит уроки истории. А такие люди, как безумная Бербок, ничего не помнят. То, что происходит сейчас на Украине – урок для всех», – подчеркнул собеседник.

На этой неделе президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским. По его словам, Россию провоцировали на вооруженный конфликт из-за границы с 2014 года. Ранее Миланович напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок, что немцы уже пытались воевать с Россией, но успеха в этом не добились. Глава государства подчеркнул, что Хорватия не должна оказывать военную помощь сторонам конфликта на Украине. На прошлой неделе Бербок призвала страны ЕС бороться против России, поставляя Украине больше вооружений.

Венгрия в конце февраля прошлого года – спустя несколько дней после начала российской спецоперации, запретила транзит оружия для Украины по своей территории в целях собственной безопасности.

Размах вмешательства западных стран в украинский конфликт подтверждает, что России противостоит не киевский режим, а коллективный Запад в лице НАТО, добавил эксперт. «Украинцы используются как пушечное мясо, а их страна – как полигон для испытания вооружений. Этого никто не скрывает, но я надеюсь, что никакие ракеты и танки нас не запугают», – уверен Мясников.

По его словам, спецоперация стала превентивным ударом и не позволила НАТО прямо угрожать России. «Другого варианта не было. Захваченные документы показали, что готовился реальный удар по Донбассу – это факт. После того, как бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель официально заявили, что восемь лет водили Россию за нос, подписав Минские соглашения, позволив вооружить Украину, мы вообще не должны иметь официальных отношений с этими странами. Обман такой степени не допустим даже в политике. Только Гитлер такое делал – он всех водил за нос, говоря одно, а делая совершенно другое. Страны Европы поддерживают нацизм, а не украинский народ», – подытожил Мясников.

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