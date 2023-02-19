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В Госдепе усомнились в способности Украины стать членом НАТО
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Украине вряд ли стоит рассчитывать на членство в НАТО, но она может претендовать на партнерство со странами Запада, написал член Совета по внешнеполитическим вопросам при Госдепартаменте США, колумнист агентства Bloomberg Хол Брэндс.
Членство Украины в НАТО он назвал планом «А» и усомнился в его реализации, Брэндс напомнил, что страны с территориальными спорами не могут присоединиться к альянсу, сообщает РИА «Новости».
План «Б» для Украины, считает колумнист, заключается в том, чтобы поддерживать связи с Западом без официального участия в альянсах и создать свою сильную армию.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ради ясности, стабильности и долгосрочного мира Украина должна присоединиться к блоку НАТО.
Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.
Соловьев рассказал об очередном рекорде глупости Бербок
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Анналена Бербок реально устанавливает рекорд за рекордом в глупости, заявил телеведущий Владимир Соловьев после предложения главы МИД ФРГ президенту России «развернуть свой курс на 360 градусов».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с умным видом предложила Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости.
Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди, передает РИА «Новости».
Также Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины, по ее словам, это означало бы поощрение этой войны, передает ТАСС.
На Мюнхенской конференции она заявила, к годовщине СВО в ООН будет готова антироссийская резолюция. По ее словам, идет работа над тем, чтобы «преступления не остались безнаказанными». Бербок отметила, что международные партнеры выступают за скорейшее окончание войны, но не навязанным миром.
Она также указала, что мир на Украине не наступит, если Запад прекратить помогать Киеву, на что, по ее словам, рассчитывает Россия.
«Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под ее контролем. Это будет означать конец международного мирового порядка и международного права», – полагает министр.
Бербок считает, что если Россия отведет свои войска, и то восстановится мир не только на Украине, но и на всей планете.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».
Украинским военным запретили брать еду у жителей Черниговской области
Бойцам вооруженных сил Украины запрещено принимать продукты и воду от местных жителей в Черниговской области
После массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области запрещено принимать продукты и воду от местных жителей, сообщил источник.
Источник в ВСУ рассказал, что в начале февраля у 40 бойцов выявили симптомы острого отравления. Это произошло после того, как военные съели полученные от волонтеров полуфабрикаты. Теперь «всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска в Харьковской области, жители скучают по России. Солдатам ВСУ запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам за помощь ВС России
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».
В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
Полет Ту-160 над Норвежским морем назвали предупреждением Путина Западу
В Daily Mail назвали полет Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Путина Западу
Полет двух бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей был предупреждением России в адрес Запада из-за поставок оружия Украине, пишет Daily Mail.
Издание пишет, что Россия отправила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов для сурового предостережения Запада, передает РИА «Новости».
Обозреватели отметили, что Ту-160 появились к северу от Европы на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждались расходы на оборону.
Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря продолжительностью более семи часов. Из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD.
До этого два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили патрулирование над Северным Ледовитым океаном.
Генпрокуратура Украины объявила о суде над российским летчиком
Прокуратура Черниговской области направила в суд материалы дело против российского военного летчика, чей самолет сбили в марте 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, перед судом должен предстать пилот самолета, который был сбит 5 марта прошлого года в небе над Черниговской областью. Сам пилот катапультировался, передает ТАСС.
Его имя генпрокуратура Украины не называет.
Ранее сообщалось, что тело украинского пилота, чей самолет был сбит у острова Змеиный в районе Одессы, нашли в Черном море возле Болгарии.
Захарова посоветовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет»
Захарова усомнилась в способности Бербок обеспечить безопасность Германии
Главе МИД Германии Анналене Бербок, которая призвала Москву развернуть российскую политику на 360 градусов, следует выучить хоть один школьный предмет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В противном случае не будет возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, пока Бербок находится у власти, заявила Захарова в Telegram.
Напомним, Захарова таким образом высмеяла заявление Бербок, которая сказала, что без указанного «разворота» российской политики не будет «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе».
Макрон выступил против попыток «полного разгрома России»
Макрон отказался поддерживать предложения «атаковать Россию на ее собственной территории»
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Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
По словам Макрона, он «не думает, как некоторые, что надо атаковать ее на собственной территор». Как заявил президент, есть те, кто желает «в первую очередь разгромить Россию», но «это никогда не было и никогда не будет позицией» Парижа, передает ТАСС со ссылкой на Journal du dimanche.
Издание отметило, что такова позиция стран Восточной Европы, которые «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию».
Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Также Макрон считает, что не следует затягивать конфликт, поскольку если он окажется «бесконечным», то «главными проигравшими окажутся европейцы». В связи с этим Макрон вновь выступил за продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Journal du dimanche пишет, что для Макрона НАТО «не является подходящим инструментом для переосмысления отношений» с Москвой. «Участники НАТО не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм», – говорится в материале. Макрон заявил, что это частично объясняет политику Путина после Мюнхенской конференции 2007 года.
Издание заявило, что Макрон хочет призвать страны Центральной и Восточной Европы, как состоящие в ЕС, так и не входящие в союз, «быть разумными в своих ожиданиях». Подобную позицию, по мнению Макрона, должна занять и Германия, которая «открывала объятия Евросоюза для этих стран».
Как пишет Journal du dimanche, Макрон проигнорировал призывы украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в НАТО.
Напомним, Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, но время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Он также заявил, что Россия не может и не должна победить Украину на поле боя.
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Сунак и Харрис заявили о глобальной войне на Украине
Премьер Британии и вице-президент США считают, что на Украине идет глобальная война
Конфликт на Украине представляет собой глобальную войну, последствия которой ощущаются во всем мире, как в сфере энергетики, так и суверенитета, заявили глава правительства Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис.
Заявление Харрис и Сунака распространила канцелярия британского премьера после встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как отметили на Даунинг-стрит, они согласились, что конфликт на Украине якобы представляет собой «глобальную войну», которая повлияла на продовольственную и энергетическую безопасность, так и суверенитет, передает ТАСС.
Кроме того, премьер-министр и вице-президент Харрис осудили те страны, которые оказывают политическую или военную поддержку действиям Путина.
Также обсуждалась активизация международных усилий для помощи Украине, чтобы обеспечить Киеву победу и найти способ гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.
Сунак и Харрис также подняли тему сотрудничества своих стран по линии оборонного партнерства AUKUS, который предполагает, что Австралия с помощью американских и британских технологий построит восемь атомных подводных лодок.
Ранее вице-президент США Харрис заявила о мобилизации Запада для помощи Украине.
Британский журналист рассказал о порядках в бункере Зеленского
Журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.
В публикации Times говорится, что журналист пообщался с рядом чиновников, знакомых с обстановкой в бункере. Среди своих источников издание называет советника Зеленского Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, передает РИА «Новости».
Согласно статье, контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице вокруг офиса Зеленского, а доступ есть лишь у тех, у кого есть специальные документы.
Охрана спрашивает у граждан пароли, которые постоянно меняются. Чаще всего это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести».
По данным издания, после начала спецоперации России основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении, сообщает газета.
Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.
Боррель назвал ЕС армией Украины
Боррель: Евросоюз – это армия Украины
Евросоюз – это армия Украины, поскольку этот конфликт является угрозой европейской безопасности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Боррель заявил, что Евросоюз – это армия Украины, поскольку эта война – это вызов европейской безопасности, поэтому важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Орбан счел необходимыми переговоры России с США, а не с Украиной
Орбан заявил о необходимости переговоров между Россией и США для завершения конфликта на Украине
Переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что «переговоры будут идти не между русскими и украинцами». По его словам, на Украине наступит мир после переговоров «американцев и русских». Он полагает, что такие переговоры неизбежны, но чем позднее они стартуют, тем «большую цену должны будут заплатить все», передает РИА «Новости».
Напомним, США заявляют, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский, который должен получить возможность «действовать с позиции силы».
Боррель: Украина стала членом европейской семьи
Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, но не вступит в ЕС за одну ночь
Украина уже стала членом европейской семьи, осталось только институционализировать это решение, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Как заявил Боррель в Мюнхене на конференции по безопасности, Украина стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
Напомним, Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира.
Песков: Заявления Нуланд об «ударах по Крыму» подчеркивают роль США как главного провокатора
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Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме, как законной военной цели для Киева, подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что «госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных «ястребов» в американской политике», передает РИА «Новости».
«Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», – добавил он в интервью, отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, назвав их «законными целями». При этом, по данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен давал понять, что Вашингтон не подталкивает активно Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, считая это пересечением российской «красной линии».
НАТО отклонило просьбу Украины о кассетных и фосфорных боеприпасах
Столтенберг отклонил просьбу украинского министра Кубракова о поставке кассетных и фосфорных боеприпасов
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил просьбу Киева о поставке кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. Глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер («Зеленые») осудил желание Украины получить фосфорные и кассетные бомбы.
На полях Мюнхенской конференции министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил передать его стране запрещенные во многих странах кассетные снаряды и фосфорные боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL.
Кубраков заявил, что не видит причин не использовать их в ходе конфликта на «государственной территории» Украины, передает ТАСС.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба при этом заявил, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам.
Столтенберг сказал, что альянс «не рекомендовал и не поставлял эти виды оружия». Он подчеркнул, что страны НАТО передают «артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы».
Хофрайтер заявил: «Украина требует всего. И это требование я считаю ошибочным». Он счел желание Киева получить такие боеприпасы «неумным» и невыполнимым. Хофрайтер связывает заявление Украины с задержкой в поставке танков. Он подчеркнул, что если Киев «что-то требует, это не означает, что это надо выполнять».
Напомним, издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС заявляло, что Анкара с ноября поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца. Турция назвала подобные обвинения ложью.
В Европе обнаружили отсутствие исправных танков для Украины
Министр обороны Британии Уоллес заявил об отсутствии исправных танков для Украины
После решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправной тяжелой техники для передачи Киеву, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.
Уоллес заявил, что многие страны после принятия политического решения обнаружили, что на складах нет исправных или отремонтированных танков для передачи Украине. Он отметил, что странам НАТО пришлось осознать, что их армии истощились за 30 лет, передает РИА «Новости».
Министр обороны Великобритании заявил, что танки сделают Украину сильнее, но они не чудо-оружие, и не волшебное зелье, которое обеспечит немедленную победу, и изменят все вокруг.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад решил оставить Украину без истребителей.