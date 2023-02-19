В Госдепе усомнились в способности Украины стать членом НАТО

Украине вряд ли стоит рассчитывать на членство в НАТО, но она может претендовать на партнерство со странами Запада, написал член Совета по внешнеполитическим вопросам при Госдепартаменте США, колумнист агентства Bloomberg Хол Брэндс.

Членство Украины в НАТО он назвал планом «А» и усомнился в его реализации, Брэндс напомнил, что страны с территориальными спорами не могут присоединиться к альянсу, сообщает РИА «Новости».

План «Б» для Украины, считает колумнист, заключается в том, чтобы поддерживать связи с Западом без официального участия в альянсах и создать свою сильную армию.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ради ясности, стабильности и долгосрочного мира Украина должна присоединиться к блоку НАТО.

Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.