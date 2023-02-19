Индекс блинов подсчитали в России

Исследование: Индекс блинов в среднем по России за год подрос на 7%, до 93 рублей

Средний чек на продукты для блинов в России в феврале вырос на 7% и составил в среднем в 93 рубля, подсчитали аналитики сервиса «Чек Индекс».

Расчет произведен на основании традиционного рецепта: пол-литра молока, два яйца, 200 граммов муки, три столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли.

По сообщению сервиса, средняя стоимость блинного набора в магазинах России составила 93 рубля, что на семь процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

При этом в Москве он составил 99 рублей, в Санкт-Петербурге – 96 рублей, в Новосибирске – 103 рубля, в Екатеринбурге – 102 рубля, в Казани – 90 рублей.

Также авторы исследования выяснили, что расходы на банку варенья к блинам в феврале в среднем составили 148 рублей, что на 2% выше уровня прошлого года.

Ранее эксперты 2ГИС провели исследование и выяснили, что Москва является лидером по «рейтингу шаурмы» среди городов-миллионников.