Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Роднина ответила Плющенко по поводу участия в соревнованиях в нейтральном статусе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не сможет повлиять на решение о допуске россиян на соревнования в нейтральном статусе, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Роднина заявила РБК, что решения о смене спортивного гражданства или выступлении в нейтральном статусе «будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены», а вышестоящие инстанции. Она предположила, что Плющенко «сказал это на эмоциях» и призвала за это не «хвататься».

Ранее Плющенко заявил в интервью РИА «Новости», что российские спортсмены должны пользоваться возможностью выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Он признался, что его смешат заявления экспертов о том, что выступление под нейтральным флагом является «предательством».

«Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться», – считает Плющенко. По его словам, вне зависимости от флага всем и так будет ясно, какую страну представляют российские спортсмены.

По его словам, академия «Ангелы Плющенко» приняла решение, что их фигуристы будут уходить в другие сборные. Плющенко сказал, что этого хотят и родители, и сами спортсмены, которые видят явную несправедливость.

Он выразил недовольство судейством на внутрироссийских соревнованиях и выразил мнение, что воспитанников его академии «целенаправленно топят». «Сегодня одной из фигуристок за «бабочку» в каскаде поставили «+2», а моим за такое мгновенно прилетает «-4», – сказал Плющенко, добавив, что ему обидно за юных фигуристов. «Они ведь не из бобслея или из керлинга пришли, они все понимают», – сказал Плющенко.

В четверг ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала «серебро» на юниорском первенстве России по фигурному катанию. Другая подопечная Плющенко, Софья Титова, стала четвертой. Ее оценки за произвольную программу вызвали негодование как самой спортсменки, так и тренера.

Напомним также, ученица Плющенко Софья Шифрина перешла в сборную Израиля.

МОК в конце января допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе. В организации потребовали, чтобы правительства стран не вмешивались в решение вопроса о том, кто может участвовать в международных соревнованиях, а кто нет.