Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России

По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы на прежнем уровне – 0,7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Минтруд представил анализ рынка труда в целом за 2022 год. Так, на конец года уровень безработицы достиг минимального за 2022 год значения – 3,7%. В целом за год численность безработных граждан снизилась на 445 тыс. человек, или на 13,8%, говорится в сообщении на сайте правительства.

С марта 2022 года в 68 регионах уровень безработицы по методологии МОТ снизился, в четырех регионах ситуация не изменилась, в 13 регионах уровень безработицы возрос, он отмечен в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, Санкт-Петербурге и Кемеровской области.

В 2022 году за различными услугами в службу занятости обратились 3,2 миллиона граждан. В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тыс. человек, на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек, то есть уменьшение составило почти 30%. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов составило порядка 3,5 месяца, говорится в Telegram-канале правительства.

Также была проанализирована ситуация в разрезе отраслей и регионов. Наибольшей востребованностью пользуются специалисты в сфере строительства, добычи полезных ископаемых, социальной сфере. Отмечается, что в нескольких регионах, для трудоустройства граждан действуют программы по содействию занятости, в том числе переобучение граждан в рамках национального проекта «Демография».

Ранее президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам указал на то, что в некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, и призвал работать над исправлением этой ситуации.