Лукашенко сообщил о готовности производить российские штурмовики Путин присвоил звания генерал-полковника командующим ЗВО и ВВО 17 февраля 2023, 21:32 Текст: Алексей Дегтярёв

Командующий Западным военным округом Евгений Никифоров и командующий Восточным военным округом Рустам Мурадов получили звание генерал-полковника по указу президента Владимира Путина. Также звание генерал-полковника было присвоено первому замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ Олегу Макаревичу, начальнику Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия ВС РФ» Александру Романчуку, передает ТАСС. Напомним, в пятницу в Минобороны сообщили, что генерал-лейтенант Евгений Никифоров назначен командующим войсками ЗВО, а генерал-лейтенант Рустам Мурадов – командующим ВВО. Американский разведчик поразился чертой характера Путина Офицер разведки США Риттер: Владимир Путин проявляет восхитительное терпение 16 февраля 2023, 10:18

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. По его словам, США провоцируют Москву с 2008 года, а Путин проявляет «восхитительное терпение», передает РИА «Новости». Риттер добавил, что американцы, зараженное вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то плохое о России и Путине, при этом Вашингтон обманывает себя, рассказывая о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию в Афганистане, где они ранее проиграли. Лукашенко сообщил о готовности производить российские штурмовики Лукашенко заявил о готовности производить российские штурмовики 17 февраля 2023, 16:08

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

На белорусской территории готовы приступить к производству российских штурмовиков, для этого нужна небольшая техническая поддержка из России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. В правительстве Белоруссии сообщили президенту страны о готовности выйти на производство самолета, который хорошо показывает себя на Украине, это «штурмовик, рабочая лошадка», сказал Лукашенко, передает ТАСС. «Готовы производить в Белоруссии при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации», – добавил он. Лукашенко отметил, что в Белоруссии также производятся до 1 тыс. комплектующих для российских МС-21 и Sukhoi Superjet. 17 февраля проходят переговоры президентов России и Белоруссии в Ново-Огарево, они планируют обсудить развитие отношений стратегического партнерства и союзничества. Новости СМИ2 Путин: Запасы Газпрома несоизмеримы с запасами других газодобывающих стран 17 февраля 2023, 14:39

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Запасы газа на месторождениях Газпрома астрономические, они несоизмеримыми с запасами других газодобывающих стран, заявил президент Владимир Путин на мероприятии по случаю 30-летия холдинга. «Бованенковское месторождение и Харасавэйское месторождение. В первом случае – 4,9 трлн кубических метров разведанных запасов, во втором случае – около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны», – передает его слова ТАСС. «Я уже не говорю о других возможностях Газпрома, которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира, это колоссальные запасы», – добавил глава государства. Путин также подчеркнул, что газ еще долго будет оставаться ценнейшим ресурсом с высоким спросом на него. «Конкретные задачи, новые проекты Газпрома прорабатываются на основе экспертного, детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках. А они говорят о том, что газ был и еще очень и очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти», – сказал он. Президент уточнил, что за предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, в следующие 20 лет увеличится еще минимум на 20% или больше. «В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной, причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную Республику, имея в виду темпы роста ее экономики», – сказал он. Глава государства отметил, что сейчас по-настоящему стратегическую важность для России «приобретает дальнейшее развитие уже созданного на востоке страны колоссального газопромышленного комплекса». В него включены якутский и иркутский центры газодобычи, строящийся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири», получивший новые мощности с запуском в декабре Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Путин также заявил, что планы Газпрома отвечают российским национальным интересам как одного из суверенных центров многополярного мира. Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что запасов хватит на многие и многие десятилетия. Определены дата и время начала трансляции послания Путина Федеральному собранию Послание Путина Федеральному собранию продлится час, его покажут в 12.00 21 февраля 15 февраля 2023, 14:12

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, согласно телепрограмме, покажут федеральные каналы 21 февраля в 12.00. Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что послание назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на текущей специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Напомним, в среду Песков сообщил, что сотрудников СМИ из недружественных стран не планируется аккредитовывать на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Новости СМИ2 Песков назвал формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина Песков: Заложенный телеканалами час эфира на послание Путина – формальность 15 февраля 2023, 16:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал формальностью тот факт, что федеральные телеканалы отвели час на трансляцию послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. На вопрос, соответствует ли такой промежуток времени ожидаемой продолжительности выступления президента или это просто формальность телепрограмм, Песков ответил, что это формальность, передает ТАСС. Ранее в среду сообщалось, что Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы. Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным 17 февраля 2023, 11:58

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАССn

Текст: Александра Юдина

Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Первый уже в Москве!» – говорится в Telegram-канале «Пул Первого». Напомним, в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран. Позже российский лидер отмечал, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран. Также министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявлял, что нужно разработать детальный алгоритм работы совместного коллегиального налогового комитета России и Белоруссии. Новости СМИ2 Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево Владимир Путин начал переговоры с Александром Лукашенко в Ново-Огарево 17 февраля 2023, 15:19

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковном Ново-Огарево, где обсудят дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также взаимодействие в Союзном государстве. Накануне визита в Москву Лукашенко анонсировал, что в беседе с Путиным планирует затронуть вопросы безопасности, обороны и выполнения правительствами двух стран поручений в сфере экономики. Также может быть обсужден вопрос о совместной группировке войск в республике, президент Белоруссии уточнил, что военные двух стран проводят боевое слаживание для того, чтобы быть готовыми отразить агрессию. Кроме того, президенты обсудят энергетику и импортозамещение, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вступительный обмен репликами на предстоящих переговорах главы России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко будет открытым для СМИ. В пятницу Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным. Путин потребовал избавиться от очередей в медучреждениях 15 февраля 2023, 18:25

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

В российских медицинских учреждениях до сих пор сохраняются большие очереди, заявил президент Владимир Путин по видеосвязи в ходе открытия новых объектов здравоохранения в регионах. На мероприятии доложили об открытии в Кабардино-Балкарии городской детской поликлиники №1 Республиканского детского многопрофильного центра. Президент поручил, чтобы при организации работы учреждения не допускали очередей, передает ТАСС. «Как будет организована работа с людьми с тем, чтобы решить проблему, которая у нас далеко не везде еще изжита, она существует – это очереди в медучреждениях», – сказал Путин. Работница поликлиники пояснила, что в учреждении есть предварительная электронная запись, что позволяет разделить потоки пациентов, приходящих за медицинской помощью, и пациентов, прибывающих с профилактическими целями. Новости СМИ2 Путин призвал разрешить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью 15 февраля 2023, 19:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью необходимо привести в порядок, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания, обращаясь к главе ФНС Даниилу Егорову. «Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание», – сказал Путин Егорову, передает РИА «Новости». Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено отслеживать ситуацию с такой задолженностью, и подчеркнул, что дело касается всей системы: федеральной, региональной и муниципальной. «Естественно, что переход в течение квартала надо мониторить, чем мы и занимаемся. Поэтому вам доложили, чтобы коллеги из Госсовета в случае, если будут какие-то вопросы у губернаторов, все это совместно решали», – указал глава правительства. Напомним, в России с 1 января начали действовать единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика. Путин и Алиев подтвердили намерения выполнять договоренности по Южному Кавказу 14 февраля 2023, 21:48 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе совместные проекты в сфере энергетики и транспорта, а также договоренности по Южному Кавказу, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что в ходе разговора «рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», говорится на сайте Кремля. Ранее Путин провел телефонный разговор с Алиевым, поздравив главу республики с днем рождения. Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение. Между тем Баку отказался считать Лачинский коридор заблокированным. Новости СМИ2 Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина Федеральному собранию 15 февраля 2023, 12:40 Текст: Алексей Дегтярёв

Сотрудников СМИ из недружественных стран не планируется аккредитовывать на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается послания президента Федеральному собранию, туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран не будем приглашать», – цитирует Пескова ТАСС. Он пояснил, что эти средства массовой информации смогут работать, наблюдая трансляции в прямом эфире «по любому каналу». Ранее Песков сообщал, что послание назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на текущей специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Лидер «Новых людей» обсудил с Путиным новую промышленную политику России 16 февраля 2023, 18:47 Россия в экономике много лет была избыточно открыта Западу, сейчас нужен протекционизм в отношении российских производителей, но его нужно проводить тонко, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. В среду он в ходе встречи с президентом в преддверии послания Федеральному собранию обсудил с главой государства свои предложения по развитию российской экономики. «Встреча с президентом подтвердила, что в главном мы сходимся: победить может только сильная независимая Россия – страна со свободной рыночной экономикой и технологической самостоятельностью. Сейчас Владимир Путин работает над обеспечением полного суверенитета страны. Мы этот курс поддерживаем. Нам нужна не мобилизационная экономика, а новая промышленная политика, новая индустриализация и протекционизм. Полный переход на военные рельсы только навредит. Мы строим мирную, богатую и процветающую страну для наших детей и внуков», – написал Нечаев в своем Telegram-канале по итогам встречи. Нечаев представил президенту инициативы партии «Новые люди» по выстраиванию независимой экономики. Один из главных принципов – протекционизм в отношении национальных производственных компаний. «Мы много лет были избыточно открыты Западу – пускали все товары, всех игроков. Сейчас пошлины на импортные товары можно увеличить, а полученные от этого бюджетные деньги направить на развитие различных отраслей экономики», – заявил Нечаев. По его словам, Путин одобрил идею, но отметил, что делать это нужно очень аккуратно, не навредив самим себе. «Совершенно согласен с президентом, что такой протекционизм должен быть умным. Его нужно проводить тонко и только в отношении верхнего сегмента товаров, которые касаются малого количества людей. Чтобы не выросли цены и не опустели прилавки», – пояснил парламентарий. Лидер «Новых людей» также рассказал Путину о промежуточных итогах образовательной программы «Я в деле», старт которой президент поддержал еще в 2022 году. Спустя год программа реализуется партией «Новые люди» и благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки России уже в 62 регионах страны. Участниками программы стали более 85 тысяч студентов и школьников, а девять тысяч выпускников проекта успешно реализовали полторы тысячи собственных стартапов. Президент одобрил предложение Нечаева о расширении программы «Я в деле» еще на 10 регионов России, в том числе на новые территории. По мнению лидера «Новых людей», программа олицетворяет новое явление «деятельного патриотизма» среди молодежи. «Молодые люди видят, что возможности для самореализации в России есть. И я уверен, что мы сможем сделать это ощущение для них еще более правдивым – помочь им поверить в то, что можно состояться и быть успешным здесь, в своей стране. И пусть уехавшие из России позавидуют тем, кто остался, хоть и светлой завистью. Здесь, в России, они точно нужны больше, чем где-то», – считает лидер «Новых людей». Новости СМИ2 Путин рассказал о работе по восстановлению новых регионов России 15 февраля 2023, 17:29 Текст: Алексей Дегтярёв

В новых регионах России ведется работа по восстановлению социальной инфраструктуры, заявил президент Владимир Путин в среду по видеосвязи на открытии новых объектов здравоохранения в Запорожской области. «В этом регионе (в Запорожской области – прим. ВЗГЛЯД), как и в Донбассе, в Херсонской области, несмотря на все сложности, уже сейчас идет работа по восстановлению социальной сферы, в том числе системы здравоохранения», – цитирует главу государства ТАСС. Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что восстанавливает новые регионы после обстрелов ВСУ. Путин назвал тему переговоров с Лукашенко Стала известна тема переговоров Путина и Лукашенко 17 февраля 2023, 15:52 Текст: Вера Басилая

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Ново-Огарево обсудят вопросы экономической кооперации, безопасности и военного сотрудничества. «Как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства <…> и поговорим, как обычно, по всему спектру наших отношений, это касается вопросов безопасности, военного сотрудничества. Но основа всего — это экономика», – цитирует ТАСС Путина. Президент отметил, что объем товарооборота между двумя государствами достиг рекордного уровня с прошлого года – свыше 43 млрд в долларовом эквиваленте. «И что самое главное, что меня очень радует, мы <…> расширяем возможности в области, прежде всего, промышленной кооперации», – заявил президент России, добавив, что благодаря усилиям Лукашенко в этой области было многое сохранено из наследия СССР и «получило позитивное развитие». Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковном Ново-Огарево. Новости СМИ2 Путин указал на преемственность служению Родине у российских военных Путин указал на преемственность служению Родине у российских военных и советских воинов в Афганистане 15 февраля 2023, 18:10 Текст: Алексей Дегтярёв

Традиции служения Родине в России передаются с поколениями, сегодня российские военные мужественно защищают страну, заявил глава государства Владимир Путин. Путин направил соответствующее приветствие участникам торжественного вечера, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана, передает РИА «Новости». Президент отметил, что 15 февраля 1989 года стало незабываемой датой для тех, кто участвовал в боевых действиях в Афганистане и для всех жителей России. Российские военные с честью выполняли свой долг, проявляли в сложнейших условиях высочайшие профессиональные и личные качества, прославились стойкостью и отвагой, а также милосердием и благородством. «Важно, что традиции патриотизма, беззаветного служения Родине, верности нерушимому боевому братству бережно передаются из поколения в поколение. И сегодня наши воины мужественно, плечом к плечу сражаются с неонацистами, защищают Россию», – заключил он.