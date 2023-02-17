МИД: Сергей Лавров и Стивен Сигал отметили важность контактов на неправительственном уровне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский актер, спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал подчеркнули на встрече важность сохранения контактов на неправительственном уровне в условиях конфронтации в мире, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении МИД по итогам встречи говорится, что в ходе беседы подчеркивалась важность сохранения контактов на неправительственном уровне, а также между обществами и людьми в условиях резко обострившейся конфронтации в мире, передает ТАСС.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полный разрыв отношений России и США возможен. Он отметил, что подобное развитие событий было бы ошибочным со всех точек зрения.