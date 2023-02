Цукерберг анонсировал появление в Instagram аналога Telegram-каналов Мизулина призвала привлечь к ответственности Крида и 14 других блогеров Лига безопасного интернета нашла рекламу казино у Егора Крида и еще 14 блогеров 17 февраля 2023, 14:43 Текст: Вера Басилая

Лига безопасного интернета обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе Егора Крида и Юрия Хованского, сообщила директор лиги Екатерина Мизулина. Мизулина сообщила, что список из 15 самых крупных блогеров, куда попали Егор Крид, Юрий Хованский, Вячеслав Леонтьев, Гусейн Гасанов, Николай Лебедев (Некоглай), Александр Парадеев, Наталья Бердникова, Иван Шурпатов, Алексей Деревяшкин (Koreshzy), Константин Смоляр, Артур Нерчук, Роман Мокривский, Александр Зубарев, Илья Давыдов (Мэддисон) и Андрей Бурим (Mellstroy), передан в ФАС и Роскомнадзор, передает ТАСС. По ее словам, в Лиге безопасного интернета надеются, что блогеров привлекут к ответственности за распространение рекламы казино. Мизулина пояснила, что реклама создается при помощи психологических уловок, у каждого блогера есть своя уникальная реферальная ссылка, по которой они получают 50% от проигранных денег своей аудитории. Подобная деятельность с использованием интернета запрещена по закону, отметила она. Мизулина добавила, что происходит незаконная реклама казино, но нет маркировки, чтобы уйти от ответственности. Лига также предложила внести поправки в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за незаконную рекламу онлайн-казино. Мизулина считает, что наказывать за такую рекламу вплоть до блокировки должны и интернет-ресурсы, на которых она распространяется. Ранее глава Лиги безопасного интернета заявила, что в России 74 млн аккаунтов находятся под воздействием деструктивного контента, из них 14 млн аккаунтов принадлежат детям и подросткам. Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения 17 февраля 2023, 04:31

Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС. Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне. Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине. Стало известно о гибели «приморского партизана» Ковтуна в зоне СВО «Вести:Приморье»: «Приморский партизан» Ковтун погиб в зоне СВО 17 февраля 2023, 11:19

«Приморский партизан» Александр Ковтун погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации, сообщили СМИ. Как сообщают «Вести: Приморье», находясь в колонии, Ковтун подписал контракт с ЧВК Вагнера и погиб 29 января в районе проведения спецоперации. Александр Ковтун являлся активным членом «кировской банды», на счету которой убийство нескольких человек, в том числе и сотрудников правоохранительных органов. Ранее гособвинитель попросил суд назначить наказание пятерым подсудимым по делу «приморских партизан» в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и пять месяцев. Напомним, в мае 2018 года после пересмотра дела об убийстве четырех человек, совершенного 27 сентября 2009 года, суд приговорил Александра Ковтуна к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Новости СМИ2 Критик Соседов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Пугачевой 16 февраля 2023, 20:39

Свой юбилей Алла Пугачева отметила большим концертом, но музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что несмотря на внешнюю жизнерадостность, певица имеет серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, Пугачева все время лечится, ее с трудом можно узнать. «Вы бы прошли рядом — не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит словно семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище», – передает слова критика портал StarHit. Также Соседов добавил, что Пугачева имеет проблемы с голосом: «Ей связки сказали „до свидания“ еще 20 лет назад. Она не следила никогда за голосом. У нее там все изношено. Какой образ жизни она вела, все знают — и пила, и курила». О неважном состоянии певицы рассказал ее стилист по волосам Джордж Ровалс. Он считает, что артистке в этом плане срочно нужна помощь. Напомним, Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) находятся в Израиле, ранее сообщались подробности из жизни за границей. Замглавы управления по миграции по Москве уволен за отказ в убежище латвийскому писателю 16 февраля 2023, 17:21

Замначальника управления по вопросам миграции московского ГУ МВД Игорь Дудник уволен за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что Дудника уволил глава МВД России Владимир Колокольцев. Также уволена начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве полковник полиции Татьяна Дмитриева, сообщает РИА «Новости». По словам Волк, русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев обратился в столичное управление с просьбой о временном убежище в России. Отмечается, что писатель был вынужден покинуть Латвию из-за уголовного преследования в ряде стран за активную гуманитарную и волонтерскую деятельность по поддержке Донбасса. «Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано», – рассказала Волк. Она также добавила, что в скором времени вопрос предоставления временного убежища в России будет решен положительно. Новости СМИ2 Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков» 16 февраля 2023, 17:12

Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации. Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале. Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба. В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными. После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков. Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются». Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии». Участница «Мисс Вселенная» из РФ пожаловалась на украинцев и организаторов конкурса Участница «Мисс Вселенная» Анна Линникова из России пожаловалась на агрессию со стороны украинцев 16 февраля 2023, 18:59

Участница конкурса «Мисс Вселенная – 2023» Анна Линникова рассказала в интервью для YouTube канала «Алена, блин!» об агрессивных комментариях от украинских пользователей в соцсетях. По словам Линниковой, у нее случались нервные срывы из-за давления и уровня ненависти, который исходил от украинских пользователей, передает РИА «Новости». Линникова признала, что ее подруга с Украины тоже начала писать неприятные вещи и даже желать смерти. Также участница конкурса отметила враждебное отношение к ней со стороны участниц с Украины и из Швейцарии, а организаторы мероприятия отказались ее защитить, попросту игнорируя. «Я несколько раз просила организаторов конкурса не игнорировать меня. Они сделали после этого один пост со мной в соцсети. Но я оказалась в том видео не одна. Когда спрашивала, почему нет моих фото на странице конкурса, мне отвечали: «Извините, не досмотрели», – рассказала россиянка. Украинская участница конкурса Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой. Новости СМИ2 Байден решил не ехать на Украину В Белом доме заявили об отсутствии планов Байдена посещать Украину в ходе визита в Европу 16 февраля 2023, 17:37

Целью планируемого визита американского президента Джо Байдена в Европу станет поездка в Польшу, он не намеревается посещать Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Байден не планирует останавливаться в Европе нигде, кроме Польши, пояснил Кирби, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о возможной встрече американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит Байдена в Польшу планируется 20-22 февраля. Ранее китайские СМИ предположили, что Байден намеревается посетить Польшу, чтобы сильнее надавить на лидеров ЕС по ужесточению позиции против России. Авиация «Вагнера» оценила летчиков Киева Командир авиагруппы «Вагнера»: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов 17 февраля 2023, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным «Горец». По его словам, авиация ВСУ понесла большие потери, в ней осталась только молодежь без опыта, тогда как на российский стороне воюют прошедшие многие горячие точки летчики, передает РИА «Новости». Ранее премьер Британии Риши Сунак анонсировал подготовку боевых летчиков для ВВС Украины. Новости СМИ2 Киев стянул резервы ВСУ на Краснолиманское направление 17 февраля 2023, 08:28

Украинское командование наращивает силы на Краснолиманском направлении для противодействия российским войскам, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, зафиксировано прибытие бойцов ВСУ, которые до этого дислоцировались на Херсонском направлении и в городе Харькове, передает ТАСС. Марочко добавил, что украинское командование укрепляет оборонительные рубежи в направлении Славянска и Красного Лимана в связи с продвижением вперед ВС России. Ранее Марочко сообщал, что ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом. Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня. Нуланд объяснила стремление США нанести России поражение на Украине Нуланд: Конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США 17 февраля 2023, 03:35

Конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США, говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, заявила, что, с точки зрения американских властей, это должно закончиться для России стратегическим поражением, передает ТАСС. Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором Соединенные Штаты по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. По словам Нуланд, именно в этом суть происходящего на Украине. Она повторила, что здесь дело не только в Украине, но и в более широком смысле – в мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности, а также в Уставе ООН, который все подписали. В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине. Новости СМИ2 Статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины разозлила Киев МИД Украины потребовал от Financial Times провести редакционное расследование после публикации статьи о торговле оружием 17 февраля 2023, 00:32 Текст: Антон Никитин

После интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы Financial Times, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины, МИД Украины потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование. Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, передает RT. Николенко на своей странице в соцсети Facebook* потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование для выяснения обстоятельств появления материалов, которые якобы имели признаки дезинформации в интересах России, сообщает интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Спикер МИД Украины заявил, что приводимые в статье цитаты Гаврилицы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Кроме того, автор статьи, по словам Николенко, не приводит никаких доказательств своих утверждений о контрабанде оружия с Украины. Представитель украинского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что статья должна была усилить на Западе страх относительно того, что оружие, которое передается Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов. В своем интервью Financial Times Наталья Гаврилица, тогда еще занимавшая пост премьер-министра Молдавии, заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности, распространяется торговля людьми и контрабанда оружия. Она пояснила, что в связи с конфликтом на Украине в Молдавии участились случаи торговли людьми, а также вырос незаконный оборот товаров и оружия с территории Украины. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев нуждается в помощи ЕС, чтобы не позволить сетям торговли людьми разрастаться, передает ТАСС. Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру. Глава СНБО Данилов: СССР развалили украинцы 16 февраля 2023, 18:08

Украинцы разрушили Советский Союз, с таким заявлением в эфире единого украинского телемарафона выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. По его словам, из 176 шахтеров, участвовавших в первой в СССР стачке в марте 1989 года, 94 были украинцами. Данилов заявил, что именно эти забастовки запустили распад СССР, передает РИА «Новости». Ранее Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб. Новости СМИ2 Разведка Норвегии изменила доклад о ядерном оружии на кораблях Северного флота России 17 февраля 2023, 11:45

Норвежская разведывательная служба (NIS) скорректировала ежегодный доклад о главных угрозах нацбезопасности страны, чтобы избежать двусмысленной трактовки из-за продолжающегося расследования подрыва «Северных потоков», сообщил норвежский портал The Barents Observer. В обновленном варианте доклада содержится информация об опасениях Норвегии по вопросу «использования Россией тактического ядерного оружия, которое представляет особенно серьезную угрозу при нескольких оперативных сценариях, которые могут затрагивать страны НАТО», Deutche Welle (внесено в список иноагентов). При этом уточняется, что разведслужба Норвегии внесла данные о росте важности стратегических ядерных российских вооружений, которые были обнаружены в составе вооружения российских кораблей. В ведомстве заявили, что в связи с «ослаблением потенциала российских неядерных си», основное значение приобрели российские стратегические вооружения. Как отметила представитель разведслужбы Анн-Кристин Бьерген, представленный Норвегией текст доклада содержал «пространство для различных интерпретаций». Издание подчеркивает, что опубликованный Норвегией доклад является политическим заявлением, которое не опирается на конкретную разведывательную информацию. Также авторы отмечают, что последствия таких тревожных заявлений коснутся не только истеблишмента, но рядовых граждан. «А те почешут в затылке и скажут: а зачем нам вообще нужна эта Украина?» – заключает издание. Ранее разведка Норвегии заявила о выходе в море кораблей Северного флота России с ядерным оружием. Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия. Сеймур Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков» Журналист Сеймур Херш заявил о колоссальных последствиях для США из-за подрыва «Северных потоков» 17 февраля 2023, 10:59

Действия США по подрыву «Северных потоков» будут иметь ужасающие последствия для них самих, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now. По его словам, в Белом доме продолжают замалчивать тему расследования и даже получают одобрение в прессе – The New York Times больше на эту тему не пишет. Все это в долгосрочной перспективе приведет к последствиям, вплоть до выхода некоторых стран из НАТО, передает РИА «Новости». При этом Херш подчеркнул, что для Байдена такая перспектива не так страшна, ему важнее «продолжать военный конфликт, в котором он не победит». В ходе интервью Херш назвал подрыв «Северных потоков» диверсией, направленной против Европы, чтобы продемонстрировать ее абсолютную зависимость от США. Также журналист напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что Россия «больше не сможет использовать свой газ как оружие». Такая идея, по мнению Херша, доминирует в США более 20 лет, так как российские нефть и газ «всегда чертовски пугали Вашингтон». Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии». Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма. Новости СМИ2 США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму 17 февраля 2023, 01:34

Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС. При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией». Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.