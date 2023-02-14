Лига безопасного интернета назвала число российских аккаунтов с деструктивным контентом

Лига безопасного интернета назвала число российских аккаунтов, находящихся под воздействием деструктивного контента

В России 74 млн аккаунтов находятся под воздействием деструктивного контента, из них 14 млн аккаунтов принадлежат детям и подросткам, рассказала глава Лиги безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню безопасного интернета.

«Несмотря на те активные меры, которые были предприняты государством в прошлом году, деструктивная информация среди детей и молодежи продолжает активно распространяться. Лидеры по распространению такого опасного контента – это иностранные площадки YouTube и Telegram. Зачастую складывается впечатление, что модерация опасного контента на этих платформах полностью отсутствует», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Она также анонсировала проведение акции «Месяц безопасного Интернета» и XII Форума безопасного Интернета. В этом году продолжит просветительскую работу в целом ряде регионов страны.

«Старт акции, которая охватит 11 регионов, состоится 28 февраля. Первой станет Тамбовская область. Также эксперты побывают в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Калмыкия, Волгоградской и Мурманской областях, республиках Саха (Якутия), Бурятия, Удмуртской Республике, Псковской и Воронежской областях», – уточнила Мизулина.

В рамках акции эксперты Лиги объяснят школьникам, как находить в Интернете достоверную информацию, отличать правду от фейков, выявлять мошенников и избегать вовлечения в деструктивные сообщества. С учителями и родителями специалисты поговорят об отношении взрослых к интернет-активности детей, расскажут об основных угрозах, подстерегающих несовершеннолетних в сети, а также способах безопасного поведения в виртуальном пространстве.

Напомним, в 2022 году в ходе акции «Месяц безопасного Интернета» эксперты и волонтеры охватили 10 регионов страны. Всего за этот период уроки медиаграмотности прошли для более 4 тыс. детей, кроме того, специалисты Лиги провели 119 родительских собраний и почти 100 педсоветов.

Большое внимание на пресс-конференции было уделено предстоящему Форуму безопасного Интернета, который в этом году пройдет 27 апреля. Ключевая тема двенадцатого по счету форума – Рунет в свете Указа президента о государственной политике по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

«В частности, обсудим проблемы диалога государства и общества, обсудим кумиров молодежи, блогеров, регулирование стриминговых платформ. Поднимем вопрос правового регулирования деятельности сети Интернет. Медиаграмотность, позитивный контент, перспективы создания реестра запрещенных компьютерных игр, персональные данные, рекомендательные алгоритмы социальных сетей – все эти темы будут подробно разобраны экспертами. Не обойдем и темы, которые важны для IT-отрасли: технологическое удушение, отток кадров из IT-сферы», – заявила Мизулина.

Масштабная площадка обсуждения проблем безопасности пользователей привлечет внимание специалистов и общественности к теме освещения специальной военной операции (СВО) в социальных сетях, предстоящих выборов, в ходе которых планируется отработать механизм дистанционного голосования, а также такого явления как «инфоцыгане» в сфере медицины.

Также во время работы Форума будут награждены победители конкурса сочинений на тему «Безопасный Интернет» среди учащихся средних и старших классов. Ранее сообщалось, что творческим ребятам предложили рассказать об угрозах в сети и способах борьбы с ними.

Напомним, в работе Форума ежегодно принимает участие большое количество экспертов из самых разных областей. Так, в 2022 году мероприятие объединило 550 участников и 60 спикеров, а почти миллион человек стали виртуальными зрителями онлайн-трансляций.