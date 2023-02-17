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Путин наградил главу Конституционного суда Зорькина орденом Андрея Первозванного
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Президент Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина орденом святого апостола Андрея Первозванного, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Высшая награда присвоена Зорькину за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность, передает РИА «Новости».
Напомним, в декабре прошлого года Путин встретился в Кремле с Зорькиным. Тот в свою очередь отметил, что в суд поступает около 12-13 тыс. обращений и эта цифра стабильна.
Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения
Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
Омск ответил Брыльске на ее заявление о «нищете»
Омичи сделали ролик в ответ на заявления о «нищете» города от актрисы Барбары Брыльски, в нем показана городская архитектура, сами жители, спортивные и культурные события, памятники и другое.
Ролик носит название «Омск, которого боится Барбара Брыльска», в нем запечатлены здания городского вокзала, памятник Чокану Валиханову, колесо обозрения, выступление артистов в народных костюмах, концерт местного оркестра и многое другое.
Глава региона Александр Бурков, комментируя слова Брыльски, заметил, что странно судить о городе с трапа самолета, передает RT.
Губернатор похвалил жителей Омска, решивших ответить артистке таким видео.
Ранее в прессе прозвучали слова Брыльски о том, что в России люди живут плохо, а в Омске и Новосибирске ей страшно выходить из самолета, поскольку «там везде нищета» и «невозможно жить».
После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть позвал актрису посетить город, чтобы та сама смогла оценить уровень жизни.
Критик Соседов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Пугачевой
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Свой юбилей Алла Пугачева отметила большим концертом, но музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что несмотря на внешнюю жизнерадостность, певица имеет серьезные проблемы со здоровьем.
По его словам, Пугачева все время лечится, ее с трудом можно узнать. «Вы бы прошли рядом — не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит словно семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище», – передает слова критика портал StarHit.
Также Соседов добавил, что Пугачева имеет проблемы с голосом: «Ей связки сказали „до свидания“ еще 20 лет назад. Она не следила никогда за голосом. У нее там все изношено. Какой образ жизни она вела, все знают — и пила, и курила».
О неважном состоянии певицы рассказал ее стилист по волосам Джордж Ровалс. Он считает, что артистке в этом плане срочно нужна помощь.
Напомним, Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) находятся в Израиле, ранее сообщались подробности из жизни за границей.
Замглавы управления по миграции по Москве уволен за отказ в убежище латвийскому писателю
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Замначальника управления по вопросам миграции московского ГУ МВД Игорь Дудник уволен за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что Дудника уволил глава МВД России Владимир Колокольцев. Также уволена начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве полковник полиции Татьяна Дмитриева, сообщает РИА «Новости».
По словам Волк, русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев обратился в столичное управление с просьбой о временном убежище в России. Отмечается, что писатель был вынужден покинуть Латвию из-за уголовного преследования в ряде стран за активную гуманитарную и волонтерскую деятельность по поддержке Донбасса.
«Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано», – рассказала Волк.
Она также добавила, что в скором времени вопрос предоставления временного убежища в России будет решен положительно.
Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается
Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков»
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Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации.
Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба.
В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными.
После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков.
Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются».
Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Участница «Мисс Вселенная» из РФ пожаловалась на украинцев и организаторов конкурса
Участница «Мисс Вселенная» Анна Линникова из России пожаловалась на агрессию со стороны украинцев
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Участница конкурса «Мисс Вселенная – 2023» Анна Линникова рассказала в интервью для YouTube канала «Алена, блин!» об агрессивных комментариях от украинских пользователей в соцсетях.
По словам Линниковой, у нее случались нервные срывы из-за давления и уровня ненависти, который исходил от украинских пользователей, передает РИА «Новости». Линникова признала, что ее подруга с Украины тоже начала писать неприятные вещи и даже желать смерти.
Также участница конкурса отметила враждебное отношение к ней со стороны участниц с Украины и из Швейцарии, а организаторы мероприятия отказались ее защитить, попросту игнорируя.
«Я несколько раз просила организаторов конкурса не игнорировать меня. Они сделали после этого один пост со мной в соцсети. Но я оказалась в том видео не одна. Когда спрашивала, почему нет моих фото на странице конкурса, мне отвечали: «Извините, не досмотрели», – рассказала россиянка.
Украинская участница конкурса Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.
Стало известно о гибели «приморского партизана» Ковтуна в зоне СВО
«Вести:Приморье»: «Приморский партизан» Ковтун погиб в зоне СВО
«Приморский партизан» Александр Ковтун погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации, сообщили СМИ.
Как сообщают «Вести: Приморье», находясь в колонии, Ковтун подписал контракт с ЧВК Вагнера и погиб 29 января в районе проведения спецоперации.
Александр Ковтун являлся активным членом «кировской банды», на счету которой убийство нескольких человек, в том числе и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее гособвинитель попросил суд назначить наказание пятерым подсудимым по делу «приморских партизан» в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и пять месяцев.
Напомним, в мае 2018 года после пересмотра дела об убийстве четырех человек, совершенного 27 сентября 2009 года, суд приговорил Александра Ковтуна к 25 годам заключения в колонии строгого режима.
Байден решил не ехать на Украину
В Белом доме заявили об отсутствии планов Байдена посещать Украину в ходе визита в Европу
Целью планируемого визита американского президента Джо Байдена в Европу станет поездка в Польшу, он не намеревается посещать Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.
Байден не планирует останавливаться в Европе нигде, кроме Польши, пояснил Кирби, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о возможной встрече американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Визит Байдена в Польшу планируется 20-22 февраля.
Ранее китайские СМИ предположили, что Байден намеревается посетить Польшу, чтобы сильнее надавить на лидеров ЕС по ужесточению позиции против России.
Авиация «Вагнера» оценила летчиков Киева
Командир авиагруппы «Вагнера»: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов
Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным «Горец».
По его словам, авиация ВСУ понесла большие потери, в ней осталась только молодежь без опыта, тогда как на российский стороне воюют прошедшие многие горячие точки летчики, передает РИА «Новости».
Ранее премьер Британии Риши Сунак анонсировал подготовку боевых летчиков для ВВС Украины.
Киев стянул резервы ВСУ на Краснолиманское направление
Украинское командование наращивает силы на Краснолиманском направлении для противодействия российским войскам, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, зафиксировано прибытие бойцов ВСУ, которые до этого дислоцировались на Херсонском направлении и в городе Харькове, передает ТАСС.
Марочко добавил, что украинское командование укрепляет оборонительные рубежи в направлении Славянска и Красного Лимана в связи с продвижением вперед ВС России.
Ранее Марочко сообщал, что ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом.
Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня.
Нуланд объяснила стремление США нанести России поражение на Украине
Нуланд: Конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США
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Конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США, говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, заявила, что, с точки зрения американских властей, это должно закончиться для России стратегическим поражением, передает ТАСС.
Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором Соединенные Штаты по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. По словам Нуланд, именно в этом суть происходящего на Украине.
Она повторила, что здесь дело не только в Украине, но и в более широком смысле – в мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности, а также в Уставе ООН, который все подписали.
В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
Глава СНБО Данилов: СССР развалили украинцы
Украинцы разрушили Советский Союз, с таким заявлением в эфире единого украинского телемарафона выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
По его словам, из 176 шахтеров, участвовавших в первой в СССР стачке в марте 1989 года, 94 были украинцами. Данилов заявил, что именно эти забастовки запустили распад СССР, передает РИА «Новости».
Ранее Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.
Статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины разозлила Киев
МИД Украины потребовал от Financial Times провести редакционное расследование после публикации статьи о торговле оружием
После интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы Financial Times, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины, МИД Украины потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование.
Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, передает RT.
Николенко на своей странице в соцсети Facebook* потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование для выяснения обстоятельств появления материалов, которые якобы имели признаки дезинформации в интересах России, сообщает интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Спикер МИД Украины заявил, что приводимые в статье цитаты Гаврилицы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Кроме того, автор статьи, по словам Николенко, не приводит никаких доказательств своих утверждений о контрабанде оружия с Украины.
Представитель украинского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что статья должна была усилить на Западе страх относительно того, что оружие, которое передается Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов.
В своем интервью Financial Times Наталья Гаврилица, тогда еще занимавшая пост премьер-министра Молдавии, заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности, распространяется торговля людьми и контрабанда оружия. Она пояснила, что в связи с конфликтом на Украине в Молдавии участились случаи торговли людьми, а также вырос незаконный оборот товаров и оружия с территории Украины. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев нуждается в помощи ЕС, чтобы не позволить сетям торговли людьми разрастаться, передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру.
США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
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Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.
При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».
Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.
Гулявшей с теленком на Красной площади американке надолго запретили въезд в Россию
Миграционная служба Москвы запретила въезд в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, следует из документов.
До 2063 года женщина не имеет права въезжать на территорию Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на протокол, составленный отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.
Суд не стал рассматривать материалы дела о штрафе в размере 7 тыс. рублей и выдворении, так как женщина сама покинула страну. Дей проживала в России без регистрации, а в страну попала по туристической визе.
Ранее сообщалось, что Дей, выгуливая животное, выкрикивала лозунг «Животные – не еда».