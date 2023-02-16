В США назвали сроки ввода санкций против России по поставкам технологий

В США анонсировали санкции против России по поставкам технологий

США и их партнеры по Группе семи планируют к 24 февраля ввести новые санкции в отношении России, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге.

Она пояснила, что санкции будут усилены и расширены в определенных категориях, в частности в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования, сообщает ТАСС.

Нуланд добавила, что ограничения коснуться тех, кто помогает российским властям проводить СВО и обходить уже введенные санкции.

Ранее ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России из-за вопроса поставок каучука.