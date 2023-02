Цены на газ в Европе выросли на 3% ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука 16 февраля 2023, 13:14 Текст: Елизавета Шишкова

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, сообщило издание Politico со ссылкой на документы. В них говорится, что споры остаются по вопросу синтетического каучука, против которого Еврокомиссия хочет ввести санкции, передает РИА «Новости». К предложению ограничить импорт синтетического каучука скептически относятся Италия и Германия, при этом Польша поддерживает это. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в рамках десятого пакета санкций в список включат сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения. Финны пожаловались на проникающих в страну россиян Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну в объезд 14 февраля 2023, 19:39

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Машины с российскими номерами въезжают в Финляндию в объезд, используя для этого Норвегию, с этим ничего нельзя поделать, заявил представитель финской таможни. Отмечается, что остановить прибытие россиян нельзя из-за шенгенских правил, так как машины законно въезжают в страну, передает «Фонтанка». Россиянам Норвегия не закрыла территорию, поэтому визы действительны, что дает возможность посещать Финляндию. В конце 2022 года пограничники Финляндии заявили, что расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки видов на жительство в ЕС, которые предъявляют россияне. В ЕС заявили о проблемах с заполнением газохранилищ к следующей зиме Еврокомиссия спрогнозировала проблемы ЕС с заполнением газохранилищ к следующей зиме 13 февраля 2023, 17:48

Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Текст: Валентина Григоренко

Несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме, следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии. В документе говорится, что угроза недостатка газа в ЕС выглядит менее серьезной, чем несколько месяцев назад, но ее все еще нельзя сбрасывать со счетов, передает ТАСС. Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти. Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении. В нем не упоминается тот факт, что в 2022 году практически до конца весны большинство стран ЕС интенсивно продолжали закачивать в хранилища российский газ в ожидании прекращения поставок, что облегчило ситуацию в 2022 году, но чего не удастся повторить в 2023 году. Кроме того, в документе не упоминается, что зима 2022–2023 годов в Европе выдалась очень теплой, что значительно сократило потребление газа в Европе. Ранее журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai заявил, что ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива. Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется запрет на топливо для Европы и России. Новости СМИ2 В России оспорили оценку китайских СМИ о достижении стратегических целей спецоперации на Украине Военный эксперт Козюлин: Говорить о достижении Россией целей СВО преждевременно 14 февраля 2023, 14:22

Фото: РИА Новости

Текст: Евгений Поздняков

Говорить о достижении целей СВО можно только после того, когда армия противника перестанет существовать как организованная сила. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее Global Times сообщила, что Россия в основном достигла стратегических целей на Украине. «ВСУ не могут воевать без поставок западного вооружения. Вашингтон искусственно раздувает конфликт, который без его помощи давно бы закончился. Собственного потенциала ВСУ хватило лишь на несколько недель интенсивных сражений», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «На мой взгляд, стратегическая цель по демилитаризации Украины практически реализована. Нанесены существенные удары по военной промышленности страны. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Украина не в состоянии самостоятельно производить и даже ремонтировать вооружения. Ежедневно уничтожаются сотни военных ВСУ», – подчеркивает эксперт. «Важно также поражать логистические центры, которые помогают доставлять оружие на Украину. Наши войска планомерно решают поставленные задачи. И надо понимать, что военные действия закончатся только по достижении всех целей. Мы должны гарантировать безопасность граждан России и Украины и добиться вывода оттуда иностранных наемников», – резюмирует Бартош. «Наш противник действительно полностью зависит от поставок западного вооружения. Без иностранной техники ВСУ не протянут и месяца. Собственно, об этом заявляют и сами украинские политики. Владимир Зеленский в своем недавнем турне, кажется, ничего, кроме просьб о помощи, и не озвучивал», – добавляет Вадим Козюлин. «Несмотря на то что самостоятельный военный потенциал ВСУ практически полностью уничтожен, говорить о достижении целей демилитаризации преждевременно. Российская армия перехватила инициативу. Западные политики исходят из того, что ситуацию необходимо переломить. Просто так от военных поставок они не откажутся», – подчеркивает собеседник. Таким образом, достичь поставленных задач без физического прекращения регулярных поставок вооружения к западной границе Украины со стороны США невозможно, резюмировал Козюлин. Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян. По его словам ВСУ больше «не способны обороняться без бесконечных поставок вооружения со стороны Запада». Эксперт подчеркнул, что ВСУ «на 100% зависят от помощи США и НАТО». Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи киевскому режиму объемом почти в 2 млрд долларов. Впервые в этот пакет включены дальнобойные ракеты, способные поражать цель в радиусе 150 километров. Действия Вашингтона и Брюсселя подвергаются критике и в Китае. Недавно в статье для South China Morning Post журналист Мариам Шах написала, что поставки вооружений со стороны Запада затягивают конфликт, превращая его в настоящую трагедию. Автор заключает, что страны НАТО пытаются вести войну с Москвой руками Украины. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Медведев жестко ответил «еэсовскому гинекологу» фон дер Ляйен и «измученному нарзаном» Боррелю 15 февраля 2023, 13:53

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавние высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России и ситуации на Украине. Медведев в своем Telegram-канале посетовал на то, что глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. По его словам, иначе невозможно объяснить то, что «самый высокопоставленный еэсовский гинеколог» рапортует об «убытках России» от санкций, введенных Европой, при этом потерь своих компаний она не приводит. Зампред СБ РФ отметил, что в этом вопросе не действует правило «мedice, cura te ipsum!» («врач, исцелися сам»). «Глупость и некомпетентность не лечатся…» – написал Медведев. Также Медведев обратил внимание, что «второй измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима». Правильный поступок для «истинного» дипломата, сыронизировал Медведев. Он добавил, что именно «главный дипломат ЕС» и должен твердить, что Россия будто бы является «вечным врагом Европы», и призывать «к войне до победного конца (конца Украины, понятно)». «Браво, Талейран аплодирует сверху!» – отметил зампред Совета безопасности. «Кто следующий? Freak show must go on… (с англ. «Шоу уродцев должно продолжаться» – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев. Ранее Боррель призвал европейские страны «поискать танки» для Украины на своих складах. Новости СМИ2 ЕС задумался о санкциях против ФНБ России Bloomberg сообщило об изучении Евросоюзом возможности ввести санкции против ФНБ России 15 февраля 2023, 03:49

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

ЕС рассматривает возможность ввести санкции против Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета санкций, следует из чернового варианта проекта ограничений. Также рассматриваются санкции против Росбанка и банка «Тинькофф». Кроме того, планируется предписать банкам предоставлять данные об активах ЦБ России. Не указывается, какие банки могут получить подобное предписание. Россиянам хотят запретить работать в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Еврокомиссия хочет усилить обязательства по отчетности о замороженных российских активах. Если физлицо не предоставит ЕС соответствующую информацию, его предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. евро, для компаний штраф составит до 10% годового оборота. Напомним, минфин США запретил американским гражданам все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России. Тем временем Россия отказывается хранить свои резервы в ФНБ в западных валютах и переходит на юани и золото. Десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро. Боррель предложил поставлять оружие на Украину за счет Европейского фонда мира Боррель подготовил предложения о поставках оружия на Украину за счет Европейского фонда мира 14 февраля 2023, 12:34

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира 20 февраля на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. По его словам, ЕС не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета и поэтому он подготовил предложения о поставках из Европейского фонда мира, поскольку это внебюджетный межправительственный фонд, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира. Новости СМИ2 В Швеции признались в неспособности ЕС оценить влияние антироссийских санкций 15 февраля 2023, 15:28 Текст: Ольга Иванова

Евросоюз не знает, какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику, передает слова министра финансов Швеции Элизабет Свантессон издание Ruptly. Она подчеркнула, что санкции имеют эффект, но какой именно Евросоюз не знает, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что по последнему прогнозу МВФ российский ВВП ощутил скромное падение в минувшем году и небольшой рост в нынешнем. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их. В Швейцарии сочли неправомерной конфискацию частных активов России 15 февраля 2023, 15:23 Текст: Александра Юдина

Министерство юстиции и полиции Швейцарии заявило, что идея о конфискации частных российских активов противоречит конституции страны и действующему правовому порядку. В заявлении ведомства отмечено, что рабочая группа под руководством Минюста и швейцарской полиции пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет федеральную конституцию и существующий правовой порядок, поэтому она невозможна по швейцарскому законодательству, передает ТАСС. При этом власти заверили, что будут продолжать поддерживать Украину другими способами. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что вопрос о возможности конфискации государственных российских активов и валютных резервов Центробанка будет рассматриваться отдельно. Согласно данным государственного секретариата экономики Швейцарии, всего Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (8,1 млрд долларов), а также 15 объектов недвижимости. Ранее стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов). До этого пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины. Новости СМИ2 Историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире Замглавы Минобрнауки Могилевский: Украина оказалась в роли худшего примера неоколониального подхода к управлению страной 13 февраля 2023, 18:44

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Старые метрополии не хотят идти в ногу со временем и строить многополярный мир. Они цепляются за прошлое. Следствием этого стал глубокий кризис на Украине, к которой Запад относится как к колонии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. Ранее в Москве на базе Российского исторического общества прошел круглый стол по теме борьбы с неоколониализмом. «Политики и эксперты сходятся во мнении о том, что нынешняя Европа стала колониальным придатком США. Осмыслить это явление – важнейшая задача для современного гуманитарного дискурса», – сказал Константин Могилевский, член президиума Российского исторического общества и замминистра науки и высшего образования. «Украина в этой системе, к сожалению, оказалась в роли худшего и трагичного примера неоколониального подхода к управлению страной. Об этом тяжело говорить, потому что речь идет о наших близких», – добавил Могилевский. «С другой стороны, старые метрополии отказываются идти по пути становления многополярного мира и держатся за мир прошлого. Они – центры колониального уклада, которые цепляются за ресурсы и прибыль. Другие же страны, в отличие от стран Запада, борются за равноправие и справедливую систему международных отношений», – указал собеседник. «Россия же стоит в авангарде борьбы против неоколониальной политики Запада и победит в ней. Мы решаем эту задачу действенными способами. К примеру, по линии Минобрнауки мы предоставляем возможность получать бесплатное высшее образование студентам с Кубы, увеличивая для них квоты и гранты. При этом не вытягиваем ресурсы и мозги из других стран. Мы даем гражданам других государств знания, чтобы по возвращении на родину они сами «вытаскивали» свои страны из-под колониального влияния США», – подчеркнул замминистра. «Также Россия расширяет доступ для ученых всего мира к самым современным научным ресурсам. Для коллег из Африки, Азии и Латинской Америки будут доступны новый ускоритель NICA на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне и Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) в Кольцово, имеющие громадное теоретическое и прикладное значение», – рассказал собеседник. Также на заседании круглого стола выступил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества. По его словам, актуальность темы заседания обусловлена переходом мира из однополярного состояния к многополярному. «Все больше стран и народов делают выбор в пользу суверенного развития, чему пытается воспрепятствовать узкая группа агрессивных тоталитарно-либеральных режимов во главе с Соединенными Штатами Америки», – отметил он. Глава СВР напомнил про богатую историю сотрудничества нашей страны с государствами Азии и Африки. «Сегодня многие из наших африканских и азиатских партнеров, а на самом деле и народы многих стран с надеждой смотрят на Россию, выступают в поддержку наших инициатив, направленных на обеспечение демократического миропорядка, основанного на международном праве и принципах многополярности», – сказал глава СВР. Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что США все чаще намекают на то, что для них однополярный или хотя бы биполярный мир предпочтительнее многополярного. Но Вашингтон и Пекин не обладают той мощью, которая позволила бы им сплотить вокруг себя других акторов. В конце прошлого года президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ заявил, что в данный момент появляются все новые сдвиги в развитии многополярного мира. В пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития. Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности. ЕС не объяснил России причины внесения ее в черный список налоговых юрисдикций Минфин сообщил об отсутствии информации о причинах внесения России в список несотрудничающих с ЕС налоговых юрисдикций 14 февраля 2023, 22:59 Текст: Антон Антонов

Причины включения России Евросоюзом в список несотрудничающих налоговых юрисдикций Москве неизвестны, сообщил Минфин России. Ведомство указало, что в 2022 году внесены изменения в Налоговый кодекс, они позволили улучшить режим специального административного района в соответствии с замечаниями ЕС. Об этом сообщили европейской стороне. С марта контакты с ЕС в налоговой сфере приостановлены. Как указал Минфин, ЕС включил Россию в так называемый черный список без консультаций с Москвой. Теперь страны ЕС могут применить в отношении России меры административного и правового характера, передает ТАСС. Ведомство заверило, что планирует продолжить совершенствование российского налогового законодательства. Отмечается, что качество налоговой системы оценивают налогоплательщики и налоговые администрации государств, которые продолжают работу с Россией, на обратную связь от них и намерена опираться Москва. Напомним, Совет ЕС заявил, что Россию внесли в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере из-за несоответствия режима международных холдинговых компаний в САР стандартам ЕС эффективного управления в налоговой сфере. Новости СМИ2 ЕС включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций Евросоюз включил Россию в список стран, которые он считает налоговыми убежищами 14 февраля 2023, 14:43 Текст: Вера Басилая

Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию, заявили в совете ЕС. В заявлении совета ЕС отмечается, что Евросоюз продвигает справедливую налоговую конкуренцию и учитывает вредную практику, поэтому в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения были включены Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Маршалловы Острова и Россия, передает ТАСС. Попадание стран и территорий в серый список ЕС означает, что они не сотрудничают с налоговыми органами европейских стран. Поясняется, что из-за ситуации на Украине диалог с Россией по вопросу налогообложений зашел в тупик, передает РБК. Ранее Совфед упростил порядок перерегистрации в России иностранных компаний. Напомним, специальные административные районы были созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Позже в Минфине заявили о намерении создать в «русских офшорах» конкурентный налоговый режим. Венгрия указала на разные подходы в ЕС к идее переговоров Киева с Москвой Сийярто объяснил разницу в подходах Венгрии и Франции к идее переговоров Киева с Москвой 15 февраля 2023, 05:23 Текст: Антон Антонов

Венгрия выступает за немедленные переговоры Украины и России, другие европейские страны хотят, чтобы у Киева была более выгодная ситуация на поле боя, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи в Париже с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной. «Кажется, позиция Франции, как и позиция всех других европейских стран, отличается от нашей», – сказал Сийярто, пояснив, что в Европе рассчитывают на «более благоприятные условия с точки зрения военной ситуации» для Киева. Сийярто признал, что власти Венгрии «в это не верят», передает ТАСС. Венгрия полагает, что «страдания людей надо прекратить немедленно» и что «мир нужен сейчас». Хотя и Венгрия, и Франция выступат за мир, вопрос в том, каков должен быть путь к нему – «есть разница в подходах», сказал Сийярто, отметив, что его страна уважает другие мнения. Он также сообщил, что, по мнению Венгрии и Франции, санкции Евросоюза не должны распространяться на российские организации и предприятия в сфере ядерной энергетики. Сийярто заявил, что французская компания Framatom SAS может исполнить более широкую роль в сооружении АЭС «Пакш-2» в Венгрии, если Берлин не даст компании Siemens AG разрешения на участие в проекте. Министр упрекнул Германию в том, что Берлин «ставит под сомнение право» Венгрии «формировать свой энергетический баланс в соответствии со своими национальными интересами». Напомним, Венгрия пообещала добиваться прекращения огня на Украине. Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами. Новости СМИ2 Евросоюз не исключил совместные закупки газа через долгосрочные контракты 15 февраля 2023, 18:37 Текст: Кристина Цыцура

Европейский союз не стал исключать пункт совместных закупок газа, в том числе и через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По его словам, он часто слышит о долгосрочных контрактах, поэтому есть готовность к этому, передает РИА «Новости». Шефчович добавил, что есть идея выйти на глобальный рынок с закупкой газа до следующего сезона наполнения хранилищ энергоресурсом, речь идет о середине апреля. Ранее в Еврокомиссии заявили, что энергетические проблемы Евросоюза не закончились со снижением цен за газ, есть вероятность столкнуться с новым скачком цен. Фон дер Ляйен предложила новые санкции против Ирана 15 февраля 2023, 12:05 Текст: Алексей Дегтярёв

В отношении Тегерана необходимы новые санкции, поскольку иранские беспилотные аппараты якобы используются в украинском конфликте, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕК предлагает санкции в отношении иранских операторов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявила фон дер Ляйен, передает РИА «Новости». В декабре 2022 года американское внешнеполитическое ведомство объявило о полномасштабном партнерстве России и Ирана в обороне. Новости СМИ2 Цены на газ в Европе выросли на 3% Цены на газ в Европе выросли на 3%, но закрыли торги на уровне 600 долларов за тыс. кубов 15 февраля 2023, 21:15 Текст: Кристина Цыцура

По данным Лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе по итогам среды выросли на 3%, составив 598,5 доллара за тыс. кубометров. Мартовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 585,7 доллара за тыс. кубометров. Ценовой минимум составил 581,4 доллара, а максимум – 607,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 579,6 доллара за тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Напомним, биржевые цены на газ в Европе впервые за 16 месяцев опускались ниже 600 долларов за тыс. кубометров. Аналитики объяснили это теплой зимой.