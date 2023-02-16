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Петербургского учителя биологии осудили за развратные действия против школьников
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Вынесен приговор экс-преподавателю биологии петербургской школы Виктору Ласточкину по делу о развратных действиях в отношении школьников, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Ласточкина приговорили к 17,5 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, досуга, оздоровления, связанных с участием несовершеннолетних, на 17 лет, цитирует сообщение суда РИА «Новости».
В декабре 2021 года Ласточкина арестовали по обвинению в развратных действиях в отношении 13-летних учеников. Всего в ходе следствия выявили 19 преступных эпизодов.
Пекин заявил о массовой «афазии» после публикации Херша о «Северных потоках»
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После публикации американского журналиста Сеймура Херша о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастны власти США, западные СМИ впали в состояние «коллективной афазии», заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
По его словам, всегда пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность западные СМИ внезапно впали в состояние «коллективной афазии» (расстройство речевой функции, – прим. ВЗГЛЯД), передает «Коммерсант».
Также Ван Вэньбинь призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», передает РИА «Новости».
По его словам, расследование должно быть беспристрастным и профессиональным, а виновные должны быть привлечены к ответственности.
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Вскоре генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в штаб-квартире НАТО создадут координационную группу по защите критической инфраструктуры.
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Украина призналась в запуске воздушных шаров для дезориентации российской ПВО
Украина еще год назад начала применять воздушные шары с отражателями для дезориентации ПВО ВС России, сообщил анонимный источник в Воздушных силах Украины украинскому изданию «Страна».
По его словам, Украина запускала шары над российской территорией, после чего Россия стала делать то же самое. Источник пояснил, что это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого – дезориентировать ПВО, сообщает РИА «Новости».
Ранее представитель Воздушных сил Украины заявил, что над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО.
Экс-президент Грузии допустил участие грузинских военных на стороне России в конфликте с Украиной
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Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили допустил, что нынешние власти страны предложат военным принять участие в вооруженном противостоянии с Украиной на стороне России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я не исключаю, что грузинское государство напрямую поможет России против Украины... Мы очень нужны России... К сожалению, мне кажется реальным, что грузинское государство вооруженными силами поможет России и призовет грузинских солдат отправиться воевать на Украину», – сказал бывший президент в интервью оппозиционной телекомпании «Пирвели» («Первый).
Это заявление вызвало гневные комментарии в политических кругах Грузии, которая на всех уровнях поддерживает Украину, но при этом не ввела прямые санкции против России.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили назвал экс-президента «членом глобальной партии войны, для которого нет осознания государства и народа».
Глава оппозиционной парламентской партии «Граждане» депутат Александр Элисашвили заявил, что «обескуражен» заявлением Маргвелашвили.
По его словам, бывший президент «оскорбил грузинских военных».
«Как он, бывший Верховный главнокомандующий, мог произнести вообще слова о том, что грузинские военные будут сражаться на стороне России?! Дальше упасть невозможно!» – сказал Александр Элисашвили.
Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созвала 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Заседание созывается в связи с новыми данными, касающимися диверсии на газопроводах. Оно должно пройти в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 22 февраля, сообщил Полянский.
Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США.
Инциденты произошли осенью 2022 года, позже президент России Владимир Путин указывал, что это является терактом.
Российские войска заняли все высоты в окрестностях Артемовска
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Подразделения российских военных взяли все высоты в окрестностях Артемовска, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, в данный момент фиксируются успехи под Артемовском, где российские военные заняли основные высоты. Остался один небольшой коридор, который также контролируется ВС России, что существенно сковывает действия ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов, передает РИА «Новости».
Кимаковский отметил, что на Артемовском направлении было замечено много иностранных наемников из Франции, Польши, Британии.
«Уже появляются подразделения, которые приезжают из-под Львова», – заключил он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.
Сторонник Навального поглумился над тяжелой болезнью Костомарова
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Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан в России экстремистской организацией) Иван Жданов (признан иноагентом) в своем Twitter высмеял болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
«Иногда «освободитель от нацизма» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – написал Жданов. Под публикацией были прикреплены скриншоты с заголовками новостей о состоянии Костомарова.
При этом даже либерально настроенная аудитория Жданова оказалась возмущена такими заявлениями.
«Я вот честно считаю себя либералом, мне кажется, вы тоже. Тогда почему вы такой людоед? Вы в комментариях кичитесь тем, что не чувствуете сострадания. Просто кошмар», – написал один из пользователей.
«И все же стебать человека в такой ситуации гадко. Это низость», – написал другой.
«Я понимаю принципиальность позиции, но никогда не пойму отсутствие такта. Вы сейчас просто омерзительны», – оставил комментарий еще один пользователь соцсети.
«Иногда «политик» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – спародировал пост Жданова его читатель.
«И это лицо либерализма. Жизнь любого человека важна сама по себе», – добавил еще один пользователь.
Ранее СМИ писали, что состояние Костомарова, перенесшего вторую операцию, резко ухудшилось. До этого сообщалось, что Костомарову ампутировали из-за угрозы гангрены ступни и кисти рук.
Эксперт объяснил, как воздушные шары обманывают ПВО Украины
Эксперт Кнутов: Россия может выявлять ПВО Украины с помощью обычных воздушных шаров
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Россия может применять обычные металлизированные воздушные шары для выявления расположения ПВО противника. У ВСУ нет недорогих ракет, чтобы сбивать такие объекты в большом количестве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ сбили якобы российские воздушные шары над Киевом.
«Воздушные шары для «перегрузки» ПВО используются с прошлого века. Их применял Израиль в Ливане в долине Бекаа во время разгрома ПВО своего противника», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Такие шары покрыты внутри тонким слоем металла. Обычно к ним крепится Линза Люнеберга, увеличивающая отражающую поверхность. Она создает иллюзию, что это беспилотник или самолет. Кроме того, шары наполнены инертным газом, который не горит и не взрывается при попадании в него ракеты», – пояснил он.
«Я вполне допускаю, что сейчас мы стали использовать такие же шары. Когда ВСУ видят такой объект, система ПВО начинает по нему работать, тратя впустую ракеты. А мы узнаем, где базируются эти системы ПВО и атакуем их противорадиолокационными ракетами», – сказал собеседник.
«На локаторах такие шары невозможно отличить от БПЛА или самолета. Нужны камеры с инфракрасным видением, и даже с их помощью не всегда можно точно опознать шар. Я не уверен, что у ВСУ есть недорогие ракеты, чтобы в большом количестве сбивать такие объекты. У нас же есть для этого зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», – заметил эксперт.
В среду представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шесть воздушных шаров с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченных над Киевской областью, были запущенны Россией в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, сообщает РИА «Новости».
В украинской столице в этой связи объявляли воздушную тревогу. По информации украинского издания «Страна», после обнаружения в небе объекта были слышны взрывы.
«Это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе уголковые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты», – сообщили в Киевской городской военной администрации. Позже Украина призналась в аналогичных действиях для дезориентации ПВО России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является активизацией разведывательных ведомств Китая и России. Он отметил, что это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО.
Стоит отметить, что Пентагон после инцидента с китайским аэростатом стал пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилил средства радарного слежения.
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Омск ответил Брыльске на ее заявление о «нищете»
Омичи сделали ролик в ответ на заявления о «нищете» города от актрисы Барбары Брыльски, в нем показана городская архитектура, сами жители, спортивные и культурные события, памятники и другое.
Ролик носит название «Омск, которого боится Барбара Брыльска», в нем запечатлены здания городского вокзала, памятник Чокану Валиханову, колесо обозрения, выступление артистов в народных костюмах, концерт местного оркестра и многое другое.
Глава региона Александр Бурков, комментируя слова Брыльски, заметил, что странно судить о городе с трапа самолета, передает RT.
Губернатор похвалил жителей Омска, решивших ответить артистке таким видео.
Ранее в прессе прозвучали слова Брыльски о том, что в России люди живут плохо, а в Омске и Новосибирске ей страшно выходить из самолета, поскольку «там везде нищета» и «невозможно жить».
После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть позвал актрису посетить город, чтобы та сама смогла оценить уровень жизни.
Сбербанк обнаружил крупнейший центр украинских мошенников
Сбербанк обнаружил крупнейший центр обманывающих россиян украинских мошенников
Почти все мошенники, которые в данный момент атакуют россиян посредством телефонного мошенничества, являются украинцами, действующими в основном из Днепра, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, 92–95% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершается из Днепра, на пике существовало более 1 тыс. 100 кол-центров, в данный момент работает около 150. При этом всего на территории Украины фиксируется около 800–900 кол-центров, передает Ura.ru.
Кузнецов отметил, что сейчас о работе таких кол-центров известно гораздо больше, есть информация о том, кому они звонят, и даже что они собираются делать, каким клиентам собираются звонить.
Также он добавил, что раньше мошенники звонили из тюрем, сейчас такие звонки прекратились.
«Более 40% кол-центров, которые работали против клиентов кредитных организаций из вот этих учреждений, прекратились», – подчеркнул Кузнецов.
Кроме того, зампред Сбербанка сообщил, что на сегодня зафиксирован рост телефонного мошенничества против россиян.
При этом с Украины поступает порядка 95% мошеннических звонков.
В конце января россиян предупредили о новом виде хакерских атак.
Американский военачальник назвал условие «возврата» Украиной потерянных территорий
FT: Военачальник США считает, что Украине будет невероятно сложно вытеснить ВС России
Украина вряд ли сможет в этом году вытеснить российские силы из всех контролируемых ими районов, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Как заявил Милли в интервью Financial Times, в этом году Украине будет очень трудно вытеснить ВС России с занятых территорий, для этого Российская армия должна просто развалиться, передает ТАСС.
При этом он уверен, что конфликт будет урегулирован за столом переговоров, так как «ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своих военных целей».
Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.
Напомним, в январе Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев.
Росгвардия нашла документальное подтверждение участия USAID в дестабилизации на Украине
Спецназ Росгвардии нашел документы, подтверждающие участие USAID в дестабилизации ситуации на Украине
Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР документы, подтверждающие участие Агентства США по международному развитию (USAID) в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению пресс-службы, на территории ЛНР спецназ Росгвардии нашел свидетельства системной работы Агентства США по международному развитию (USAID) по дестабилизации политической обстановки на востоке Украины в период с 2014 по 2022 год, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что в документах приведены подробные инструкции для организации работы по дискредитации России в глазах местного населения, которая велась путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны-агрессора, при этом власти местных администраций строили свою работу на основе методичек американского Агентства по международному развитию, а также на средства организации.
В Росгвардии рассказали, что в пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления рекомендовалось работе с молодежью пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества. Активность USAID в ЛНР подтвердили и в местной администрации, найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам.
Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
Европе пообещали транспортный коллапс из-за поставок оружия на Украину
Увеличение поставок военной техники Украине со стороны стран НАТО грозит возникновением сложностей с ее отправкой на территорию страны, это может замедлить скорость поставок западного оружия в зону боевых действий, пишет газета Washington Post.
В публикации отмечается, что у партнеров Украины остается все меньше времени, чтобы собрать достаточное количество новой техники и отправить ее по линиям снабжения, чтобы успеть к якобы планируемому Киевом «весеннему контрнаступлению». передает ТАСС.
Там отмечается, что поставка военной техники идет через порты Европы, а далее по автомобильным и железным дорогам Украины, где при больших объемах могут возникнуть заторы. Сейчас используются три транспортных узла – в Польше, Словакии и Румынии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине – это война логистики из-за проблем с поставками военной техники Киеву.
Американский разведчик поразился чертой характера Путина
Офицер разведки США Риттер: Владимир Путин проявляет восхитительное терпение
Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
По его словам, США провоцируют Москву с 2008 года, а Путин проявляет «восхитительное терпение», передает РИА «Новости».
Риттер добавил, что американцы, зараженное вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то плохое о России и Путине, при этом Вашингтон обманывает себя, рассказывая о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию в Афганистане, где они ранее проиграли.
Итальянцы поддержали критику Берлускони в адрес Зеленского
Политик: Критика Берлускони в адрес Зеленского отражает мнение итальянцев
Критика со стороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в адрес украинского лидера Владимира Зеленского отражает мнение простых итальянцев о конфликте на Украине, заявил член регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери.
По словам Вальдегамбери, согласно результатам опросов, итальянцы против войны и поставок оружия Киеву, передает РИА «Новости».
Также он отметил необходимость участия третьей стороны в качестве посредника в целях поиска дипломатического решения конфликта. Он подчеркнул, что Европа уже упустила возможность выступить в роли медиатора и теперь заплатит за это.
Ранее Берлускони раскритиковал действия Зеленского, которому, как считает итальянский политик, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса». Поведение Зеленского Берлускони оценил негативно, отметив, что с ним не поехал бы разговаривать.
Греция поддержала Польшу в ее требованиях репараций от Германии
Польша нашла в Греции понимание своих требований к Германии о военных репарациях, заявил замминистра МИД Польши Аркадиуш Мулярчик в ходе визита в балканскую страну.
По словам Мулярчика, цель его визита – презентовать греческой стороне, что позиция Польши опирается на исторические данные о разрушениях и потерях во время Второй мировой, передает РИА «Новости».
Он указал на то, что Греция также имеет к Германии материальные претензии после войны. Политик считает, что Германия не может быть лидером Европы, если не рассчитается с Польшей и другими странами за последствия Второй мировой.
Ранее в Польше заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Варшава обратилась позже к Конгрессу США, ЮНЕСКО, Совету Европы, ООН, 50 странам, в том числе ЕС и НАТО.