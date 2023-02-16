Россия выразила готовность не сдавать позиции на мировом рынке оружия

В Ростехе заявили, что Россия не намерена сдавать позиции на мировом рынке оружия

Россия не имеет намерений сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии международной оборонной выставки IDEX.

По его словам, основные усилия российских предприятий сосредоточены на выполнении ГОЗ, также выполняются обязательства перед зарубежными партнерами, сдавать позиции на мировом рынке вооружений Россия не собирается, передает РИА «Новости».

Глава Ростеха добавил, что IDEX является одной из главных площадок для взаимодействия с потенциальными партнерами «не только из стран Ближнего Востока, но и других регионов мира».

Так, в 2023 году Ростех продемонстрирует образцы новейших вооружений, в том числе высокоточное и стрелковое оружие, бронетехнику, самолеты и вертолеты – всего около 150 наименований. Продукция уже успешно эксплуатируется странами региона, что является преимуществом российского оружия перед конкурентами.

Кроме того, в Госкорпорации заявили, что Ростех впервые покажет снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) в рамках выставки. Также посетители смогут ознакомиться с управляемой ракетой «Изделие 305Э», комплексом «Планшет-А» и малогабаритным реактивным огнеметом МРО-А.

В Ростехе пояснили, что снайперская винтовка Чукавина предназначена для поражения наиболее важных целей, в том числе находящихся за пределами дальности эффективного огня стрелкового оружия. Ее конструкция разработана с учетом современных требований к эргономике, позволяющих учитывать индивидуальные особенности стрелков.

«По своим техническим характеристикам винтовка превосходит уже стоящие на вооружении Минобороны РФ и других силовых структур изделия», – подчеркнули в Ростехе.

В корпорации добавили, что посетителям форума будет представлена продукция холдингов «Высокоточные комплексы», «Швабе», «Вертолеты России», «Росэлектроника», а также концернов «Калашников» и «Уралвагонзавод».

Касательно сферы ПВО потенциальным заказчикам будут продемонстрированы комплексы «Панцирь» и ПЗРК «Верба». Ракетно-артиллерийское вооружение будет представлено ОТРК «Искандер-Э», РСЗО 9К515 («Торнадо-С»), противотанковыми ракетными комплексами «Хризантема-С» и «Корнет-ЭМ».

Ростех ожидает большое внимание к авиационной части экспозиции, в которую вошли модели легкого тактического самолета Checkmate и военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (Э), боевые вертолеты Ка-52Э и Ми-28НЭ, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 по гособоронзаказу 2023 года. «Курганмашзавод» доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации.