Журналистка из Барнаула получила шесть лет колонии за фейки про армию

Военный эксперт оценил данные разведки Норвегии о кораблях СФ РФ с ядерным оружием в море

Василий Кашин: Россия изменила свою политику в отношении ядерного оружия

Выход в море российских кораблей с тактическим ядерным оружием еще не говорит о том, что оно будет применено. Вместе с тем это серьезный сигнал об изменении нашей политики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Василий Кашин, комментируя данные норвежской разведки о том, что корабли Северного флота России вышли в море с тактическим ядерным оружием.

«Если данные норвежской разведки подтвердятся, то это очень крупное изменение ситуации. После завершения холодной войны Россия держала свое тактическое ядерное оружие на центральных базах хранения. Это касалось как ядерного оружия флота, так и ВВС и сухопутных войск», – рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Выход в море боевых кораблей с ядерным оружием на борту может означать изменение политики России в отношении тактического ядерного оружия в целом. Наиболее важные последствия этого шага касаются возможных действий России в отношении тактического ядерного оружия ВВС и сухопутных войск, которое может быть развернуто в Европе. Вместе с тем любые шаги в этом направлении будут иметь огромные стратегические последствия», – отметил собеседник.

Рассуждая о том, почему сообщила об этом именно разведка Норвегии, Кашин отметил, что «норвежская военная разведка играет важную роль в наблюдении за объектами Северного флота». «Для этого она располагает значительными возможностями, включая разведывательный корабль «Марьята» и разведывательную авиацию», – добавил он.

«Как известно, во время холодной войны корабли, как правило, ходили в море с тактическим ядерным оружием. Однако это не означало наличия конкретных планов к его применению. В большей степени это касается изменения стратегии и ситуации. Мы постепенно возвращаемся к режиму противостояния наподобие холодной войны, с постоянным балансированием на грани ядерного конфликта», – рассуждает эксперт.

«Что касается конкретных видов оружия, о которых может идти речь, то это могут быть, например, ядерные варианты тяжелых противокорабельных ракет П-700 «Гранит» на атомных подводных лодках проекта 949А или крейсере «Петр Великий». Существовал и ядерный вариант противокорабельной ракеты комплекса П-1000 «Вулкан», которым оснащен крейсер «Маршал Устинов», – рассказал эксперт.

«Вместе с тем речь может идти и о выходе на сцену ядерных модификаций уже новых российских комплексов, например, «Калибров». Также могут быть и какие-то более специфические образцы, вроде торпед или глубинных бомб, хотя это кажется наименее вероятным», – добавил он.

Отвечая на вопрос, могут ли Штаты ответить зеркально и оснастить свои корабли тактическим ядерным оружием, Кашин отметил, что «американцы в начале 2010-х списали ядерные версии крылатых ракет «Томагавк». При Трампе было принято решение о возрождении арсенала ядерных крылатых ракет морского базирования, но в 2022 году его отменили. Вместо этого в 2020 году было развернуто некоторое количество баллистических ракет Trident II с маломощными боеголовками W76-2 на борту атомных ракетных подводных лодок», – рассказал эксперт.

«Такие ракеты призваны заменить тактическое ядерное оружие, хотя, строго говоря, в силу дальности таковым не являются. Тем не менее именно их американцы рассматривают в качестве противовеса российскому тактическому ядерному оружию, и они уже развернуты. От специализированных видов ядерного оружия вроде ядерных глубинных бомб и ядерных противолодочных ракет SUBROC американцы избавились еще к концу холодной войны, а от ядерных торпед Mk44 – в 1970-е», – заключил он.

Ранее Норвежская разведывательная служба (NIS) в своем ежегодном докладе заявила о выходе в море кораблей Северного флота России с ядерным оружием. Отмечается, что тактическое ядерное оружие на кораблях СФ появилось впервые за 30 лет.

В докладе также говорится о том, что после начала спецоперации «важность ядерного оружия для России существенно возросла» и это, по мнению норвежской разведки, представляет серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО.

В российском МИД в свою очередь напоминали, что реагирование со стороны России с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает весьма безответственным муссирование темы применения ядерного оружия и не хочет следовать такому примеру Запада.

Напомним, телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника сообщал, что США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду.

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