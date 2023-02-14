Фракция «Новые люди» предложила дать внеочередные места в детсадах детям одиноких родителей

Депутаты от «Новых людей» предложили в Госдуме рассмотреть проект закона, дающий право на внеочередное место в детских садах детям одиноких родителей.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Олег Леонов, Амир Хамитов и Владимир Плякин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Этим законопроектом мы хотим облегчить жизнь родителей, воспитывающих детей в одиночку, в том числе бывших супругов. Во-первых, это поможет им раньше начинать трудовую деятельность. Во-вторых, неполные семьи, у которых чаще всего довольно скромный бюджет, смогут не тратиться на частные сады и услуги нянечек. Нужно дать женщинам, а также отцам, воспитывающим детей в одиночку, возможность для более широкой реализации их трудовых прав и вливания в нормальную жизнедеятельность», – сказала Авксентьева.

В ходе недавно проведенных «Новыми людьми» экспертных слушаний по теме защиты трудовых прав женщин несколько экспертов высказались на тему так называемого налога на беременность, или штрафа за материнство. По мнению Авксентьевой, новый закон в случае принятия поможет заметно сгладить имеющуюся дискриминацию по трудовому признаку.

На сегодня, согласно Трудовому кодексу, отпуск с сохранением рабочего места предоставляется родителям до достижения ребенком трехлетнего возраста. Если после этого одинокий родитель не может устроить его в детский сад, то попадает в сложную жизненную ситуацию, поскольку остается без средств к существованию.

По мнению «Новых людей», существующие меры поддержки одиноких родителей, к примеру, пособия, объем которых ниже прожиточного минимума, едва ли позволят решить проблемы семьи. Кроме того, на них могут рассчитывать только матери-одиночки, когда супруг признан умершим или пропавшим без вести, недееспособным или лишенным родительских прав. Однако если женщина растит ребенка одна после развода, она не признается матерью-одиночкой и не может претендовать на такие выплаты и иные льготы.