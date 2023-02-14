Совет директоров VK одобрил смену юрисдикции компании в Россию

Совет директоров VK предварительно одобрил смену юрисдикции в Россию

Совет директоров VK Company Limited одобрил вероятность смены юрисдикции компании с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований.

В пресс-релизе на сайте компании указано, что такое решение отвечает интересам компании, так как большинство активов базируется и приносит выручку в России, а количество российских держателей ценных бумаг заметно увеличилось.

Так, в случае выхода компании из иностранных офшорных юрисдикций, согласно российскому законодательству, VK станет «международной публичной компанией» и сможет продолжить деятельность в качестве юридического лица в России.

Отмечается также, что VK заявила о готовности сохранить статус публичной компании и регулярно предоставлять информацию о ходе редомициляции.

В связи с распространением информации о возможной перерегистрации компании в Россию расписки VK в ходе торгов на Мосбирже выросли более чем на 4%.

По данным биржи на 10.02, расписки росли на 4,68%, до 505 рублей за бумагу. К 10.08 цена расписок замедлила рост до 2,86% и составила 496,2 рубля за бумагу.

«VK Play Инвестиции» оказывает поддержку опытным командам разработчиков в России и инвестирует в студии, которые создают проекты для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств.