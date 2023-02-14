Российские спасатели нашли кастрюлю со 150 тыс. долларов под завалами в Турции

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14 февраля, вторник | Последнее обновление — 07:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МОК призвал страны не принимать деклараций о недопуске россиян на Олимпиаду
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Политика Европы в отношении России всё больше заставляет говорить о том, что она проводится под диктовку США. Однако при всей зависимости от американцев, европейцы хотят наказать нас вполне по собственной воле и исходя из своих интересов.
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Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится.
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Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник.
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские спасатели нашли кастрюлю со 150 тыс. долларов под завалами в Турции
В ходе разбора завалов в жилом доме в Турции российские спасатели обнаружили кастрюлю со 150 тыс. долларов
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Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции нашли кастрюлю, в которой было 150 тыс. долларов 100-долларовыми купюрами, сообщило МЧС России.
Обнаруженные средства под опись передали местной полиции, передает РИА «Новости».
Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли свыше 31 тыс. человек. В стране работают мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России.
Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.
Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС.
Роскосмос показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.
В Telegram-канале госкорпорации говорится, что Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.
На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом, передает РИА «Новости».
Ранее Роскосмос сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.
Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Роскосмос показал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай после землетрясения
Роскосмос опубликовал снимок со спутника, на котором виден затопленный турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений.
Аэропорт Хатай снял спутник «Канопус-В», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Ранее Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.
Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
В Аргентине провели обыски по делу о фальсификации ВНЖ для россиян
Полиция Аргентины провела обыски по делу о фальсификации документов ВНЖ для граждан России
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В Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство (ВНЖ) и гражданства страны для граждан России, сообщил телеканал «Тодо нотисиас».
Правоохранители искали улики, свидетельствующие о подделке документов. Следователи установили, что ряд клиентов консультантов предоставляли в миграционную службу фальшивые справки о месте жительства, передает ТАСС.
Расследование началось после того, как россиянка, проживающая в Аргентине, подала жалобу. Она попросила проверить наличие возможных нарушений при выдаче ВНЖ россиянам.
СМИ отмечает, что консультанты, в отношении которых ведется расследование, обещали, что их клиенты смогут получить аргентинские документы о получении вида на жительство за 10–15 дней – это быстрее, чем обычно.
Напомним, власти Аргентины не пустили в страну шестерых беременных россиянок, женщины находились в аэропорту несколько дней. Миграционная служба пояснила, что гражданки России назвали ложную цель визита в страну. Позже им разрешили въехать в Аргентину.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Аргентина испугалась родильного туризма из России.
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян
Группа из 39 российских граждан была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, заявило посольство России в Анкаре.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться в Россию, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая в Турции АЭС «Аккую».
Ранее сообщалось, что мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России сформированы из спасателей «Центроспаса» и выезжают на места, где под завалами могут быть выжившие люди.
В пятницу спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома Тело россиянина, предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка.
Россия отправила три самолета с гуманитарной помощью в Турцию
Посольство: Россия направила гумпомощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции
Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило посольство России в Анкаре.
По сообщению посольства, Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, в которых в Турцию доставлены 9 тыс. спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, 500 палаток и 19 тонн продуктов, передает РИА «Новости».
В настоящее время готовится к отправке в Турцию новая партия гуманитарной помощи.
Ранее самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Сирию, чтобы доставить 35 тонн гуманитарного груза. До этого из аэропорта Жуковский в Сирию отправился первый самолет с гуманитарным грузом – более 38 тонн.
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек, эвакуировано более 158 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В Турции в результате землетрясений, по последним данным, погибли 31 тыс. 643 человека, в другие более безопасные провинции региона эвакуировали 158 тыс. 165 пострадавших, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, в Сирии погибли около 8,5 тыс. человек.
Турецкие футбольные клубы начали сниматься с чемпионата страны
«Газиантеп» снялся с чемпионата Турции по футболу из-за последствий землетрясения
Совет директоров «Газиантепа» принял решение не продолжать участие в чемпионате и Кубке Турции по футболу из-за последствий землетрясения, сообщила пресс-служба клуба.
В заявлении «Газиантепа» говорится, что клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в текущих условиях, передает ТАСС.
«Газиантеп» занимал 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Ранее о снятии с чемпионата объявил «Хатайспор».
Напомним, в результате землетрясений обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.
Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров
В Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений
Власти: Почти 8 тыс. зданий из 132 тыс проверенных властями Турции после землетрясений нужно снести
Почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды после оценки более 132 тыс. зданий.
В ведомстве сообщили, что оценкой состояния зданий занимаются в данный момент шесть тысяч сотрудников министерства, проверено 132898 зданий в 10 провинциях, из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12617 зданий находятся в непригодном для проживания состоянии, более 31 тыс. получили небольшие повреждения, а более 60 тыс. вообще не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек.
Землетрясение в Турции имело эффект от взрыва 500 атомных бомб
Власти Турции сравнили землетрясение в стране с эффектом от взрыва 500 атомных бомб
Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений в Турции, равносильна энергии от 500 атомных бомб, регион трясло буквально две минуты, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
Татар заявил, что было проанализировано два землетрясения в Турции, которые произошли 6 февраля: продолжительность одного составила 65 секунд, второго – 45 секунд, район трясло примерно две минуты, в итоге высвобожденная энергия оказалась равносильна энергии от 500 атомных бомб, передает РИА «Новости».
Между тем, в турецкой провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек из-за строительных дефектов, обнаруженных в зданиях, разрушенных землетрясениями, и действий по срезанию колонн, передает телеканал Haberturk.
Ранее сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.
Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек
Вице-президент Турции Октай: Число погибших в Турции в результате землетрясений увеличилось до 24617 человек
Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Вице-президент Турции заявил в эфире местных телеканалов, что в результате стихийного бедствия погибли 24 тыс. 617 человек, передает ТАСС.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 21 тыс. 848 человек, еще 80 тыс. 104 граждан ранены.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 29,5 тыс. человек
Число жертв в Турции в результате землетрясений увеличилось до 29 605 человек
В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.
В заявлении говорится, что погибшими числятся 29 605 человек, 147 934 гражданина Турции были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения, передает ТАСС.
В воскресенье в Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений. Отмечается, что почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции.
Ранее сообщалось о 24 617 погибших в Турции после землетрясений.
Число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек
Количество жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665человек, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно последним данным, в 11 провинциях из-за землетрясений погибли 20 тыс. 665 человек, спасены 80 тыс. 88 человек, эвакуированы из зоны катастрофы 92 тыс. 697 человек, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.
Команда МЧС из России, Белоруссии и Киргизии спасла в Турции человека
МЧС: Команда из РФ, Белоруссии и Киргизии спасла из-под завалов в Турции человека спустя 160 часов после землетрясения
Команда спасателей из России, Белоруссии и Киргизии спасла человека из-под завалов в Турции спустя более 160 часов после землетрясения, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что на участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии в ходе поисково-спасательных работ в Турции удалось спасти человека спустя более чем 160 часов после землетрясения. Операция по извлечению мужчины из-под завалов длилась более четырех часов, работы проводились в темное время суток, с риском для жизни при возможном обрушении конструкций, передает ТАСС.
Врачи МЧС России оказали пострадавшему первую медицинскую помощь непосредственно до извлечения из-под завала. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям сводной группировки сотрудников МЧС операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан медикам скорой помощи.
Накануне число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 29,6 тыс. человек.
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 тыс. 848 человек
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что число погибших в результате мощного землетрясения выросло до 21 тыс. 848 человек, а ранены 80 тыс. 104 граждан.
Об этом турецкий лидер сообщил, находясь в поездке в провинции Шанлыурфа, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник в десяти провинциях Турции на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 7,7. Также серьезные последствия получили некоторые районы Сирии.
Зона вокруг эпицентра на три месяца признана территорией, где действует режим ЧС. К серьезным последствиям привели и афтершоки, а также повторное землетрясение магнитудой 7,6, которое случилось спустя несколько часов.
Ранее сообщалось о 21 тыс. погибших.
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