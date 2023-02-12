В МЧС рассказали о работе мобильных групп спасателей в Турции

Мобильные группы МЧС в Турции выезжают на места, где под завалами есть выжившие

Мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России сформированы из спасателей «Центроспаса» и выезжают на места, где под завалами могут быть выжившие люди, сообщили в пресс-службе министерства.

По сообщению пресс-службы, российские спасатели из состава отряда «Центроспас» в Турции получают информацию от местного штаба, координирующего проведение аварийно-спасательных работ, и незамедлительно выезжают на участки, где под завалами могут еще находиться живые люди, передает ТАСС.

В МЧС России добавили, что мобильные поисковые группы обследуют завалы, применяя тепловизоры, эндоскоп, и акустические приборы поиска, что позволяет заглянуть в глубь завала, не разбирая его поэтапно, оперативно обследовать разрушенные здания и установить местонахождение пострадавших. В состав каждой группы экстренного реагирования также входит кинологический расчет.

Ранее в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек.