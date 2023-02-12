Военные США и Канады проверили закрытое небо над Монтаной

ВС России уничтожили артсистему Paladin на южнодонецком направлении

На южнодонецком направлении авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было уничтожено более 95 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны.

По данным в Telegram-канале ведомства, на южнодонецком направлении наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка ДНР, потери противника составили более 95 человек за сутки, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б».

Кроме того, в Минобороны заявили, что на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Также на краснолиманского направлении в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Здесь за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.

На донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское, Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка в ДНР уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, также три склада уничтожены

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а возле Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерией группировок войск (сил) ВС России сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, а возле населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300». Также в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.

Системы ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов в Стельмаховке, Нововодяное, Голиково, Кременной Луганской народной республики, в Александровке в ДНР, Жовтневом, Федоровке, Обильном и Дорожнянке Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине, все объекты поражены.